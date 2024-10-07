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Розповсюдити охорону здоров'я по всьому світу

 

Яке бачення на розвиток охорони здоров'я мають професіонали медичної галузі з усього світу. Дізнайтесь у свіжому звіті Future Health Index (англійською мовою).

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Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

Я розумію

You are about to visit a Philips global content page

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