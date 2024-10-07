Яке бачення на розвиток охорони здоров'я мають професіонали медичної галузі з усього світу. Дізнайтесь у свіжому звіті Future Health Index (англійською мовою).
Яке бачення на розвиток охорони здоров'я мають професіонали медичної галузі з усього світу. Дізнайтесь у свіжому звіті Future Health Index (англійською мовою).
Наша глобальна медіакоманда допоможе із релевантними питаннями
Наша глобальна медіакоманда допоможе із релевантними питаннями
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