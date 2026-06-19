Результати дослідження «Future Health Index 2026» чітко показують, що ШІ вже зараз активно змінює підходи до лікування, перетворюючи медичну допомогу на гібридну модель, де технології стають повноцінним доповненням команди лікарів.



Майже дві третини, а саме – 65% медиків, стали частіше використовувати інструменти ШІ, доступні на роботі, і це вже дає помітні результати:



Медичні працівники відзначають, що використання ШІ допомагає їм регулярно заощаджувати час. Майже половина опитаних (46%) повідомила, що завдяки цьому в середньому вивільняють щонайменше 132 години на рік, тобто понад 3 робочі тижні.

50% опитаних тепер мають змогу приймати більше пацієнтів, у середньому додатково 8 людей щотижня.

Завдяки вивільненому часу лікарі продуктивніше працюють, приділяють більше уваги складним клінічним випадкам і якіснішому спілкуванню з людьми. У результаті змінюється сам підхід до надання медичної допомоги.



Шез Партові, директор з інновацій (Chief Innovation Officer) компанії Philips зазначає: «Надзвичайно тішить те, що ШІ вже приносить реальну користь у щоденній медичній практиці як для лікарів, так і для пацієнтів. Ми бачимо, що медики суттєво заощаджують час, приймають більше пацієнтів і почуваються на роботі комфортніше. Головне завдання ШІ – підтримувати медичних працівників, даючи їм більше простору для важливіших завдань: прийняття клінічних рішень та турботи про пацієнтів. Водночас ми розуміємо, що багато лікарень перебувають лише на початку свого шляху впровадження ШІ, тож попереду ще серйозна робота над інфраструктурою та навчанням».