Штучний інтелект уже допомагає лікарям заощаджувати понад 16 робочих днів на рік і приймати більше пацієнтів. Водночас для повноцінного використання його потенціалу системам охорони здоров’я ще належить подолати низку викликів. Про це свідчать результати 11-го щорічного глобального звіту «Future Health Index 2026» від компанії Philips, який базується на опитуванні понад 2 000 медичних працівників і 20 000 пацієнтів із 10 країн світу.
Штучний інтелект уже допомагає лікарям заощаджувати понад 16 робочих днів на рік і приймати більше пацієнтів. Водночас для повноцінного використання його потенціалу системам охорони здоров’я ще належить подолати низку викликів. Про це свідчать результати 11-го щорічного глобального звіту «Future Health Index 2026» від компанії Philips, який базується на опитуванні понад 2 000 медичних працівників і 20 000 пацієнтів із 10 країн світу.
Результати дослідження «Future Health Index 2026» чітко показують, що ШІ вже зараз активно змінює підходи до лікування, перетворюючи медичну допомогу на гібридну модель, де технології стають повноцінним доповненням команди лікарів. Завдяки вивільненому часу лікарі продуктивніше працюють, приділяють більше уваги складним клінічним випадкам і якіснішому спілкуванню з людьми. У результаті змінюється сам підхід до надання медичної допомоги.
Майже дві третини, а саме – 65% медиків, стали частіше використовувати інструменти ШІ, доступні на роботі, і це вже дає помітні результати:
Шез Партові, директор з інновацій (Chief Innovation Officer) компанії Philips зазначає: «Надзвичайно тішить те, що ШІ вже приносить реальну користь у щоденній медичній практиці як для лікарів, так і для пацієнтів. Ми бачимо, що медики суттєво заощаджують час, приймають більше пацієнтів і почуваються на роботі комфортніше. Головне завдання ШІ – підтримувати медичних працівників, даючи їм більше простору для важливіших завдань: прийняття клінічних рішень та турботи про пацієнтів. Водночас ми розуміємо, що багато лікарень перебувають лише на початку свого шляху впровадження ШІ, тож попереду ще серйозна робота над інфраструктурою та навчанням».
Результати дослідження «Future Health Index 2026» чітко показують, що ШІ вже зараз активно змінює підходи до лікування, перетворюючи медичну допомогу на гібридну модель, де технології стають повноцінним доповненням команди лікарів.
Завдяки вивільненому часу лікарі продуктивніше працюють, приділяють більше уваги складним клінічним випадкам і якіснішому спілкуванню з людьми. У результаті змінюється сам підхід до надання медичної допомоги.
Автоматизуючи рутинні завдання та оптимізуючи робочі процеси, ШІ також знижує емоційне та когнітивне навантаження на медиків. Половина опитаних (49%) відзначають зменшення стресу на роботі, а дві третини (65%) – почуваються впевненіше під час прийняття рішень. Важливо, що 39% респондентів уже стикалися з випадками, коли ШІ допоміг виявити або запобігти потенційним лікарським помилкам щонайменше тричі за останні три місяці.
Емі Бхатт, доктор медицини, директорка з інновацій Американської колегії кардіологів, зазначає: «Лікарі починають сприймати ШІ не як абстрактну технологію, а як інструмент, що реально підвищує безпеку лікування».
Автоматизуючи рутинні завдання та оптимізуючи робочі процеси, ШІ також знижує емоційне та когнітивне навантаження на медиків. Половина опитаних (49%) відзначають зменшення стресу на роботі, а дві третини (65%) – почуваються впевненіше під час прийняття рішень. Важливо, що 39% респондентів уже стикалися з випадками, коли ШІ допоміг виявити або запобігти потенційним лікарським помилкам щонайменше тричі за останні три місяці.
Хоча більшість медиків кажуть про підвищення ефективності роботи, впровадження ШІ виявило брак організаційної готовності. Окремі лікарні вже отримують від технологій значну віддачу, тоді як інші ніяк не можуть вийти за межі пілотних проєктів. Інтеграція ШІ в медичну практику залишається складним процесом. Головні перешкоди – це розрізненість медичних ІТ-систем та їхня погана сумісність між собою, що заважає злагоджено використовувати ШІ в різних відділеннях та на різних етапах лікування. Результати звіту вказують на те, що медична галузь зараз перебуває на етапі трансформації: ШІ вже змінює медицину, але рівень його впровадження суттєво відрізняється залежно від установи чи напряму допомоги. Технології змінюють підходи до лікування, але успіх наступного етапу залежить від ефективної інтеграції та підтримки систем охорони здоров'я.
Більшість лікарів (59%) вважають, що керівництво їхніх установ робить правильні кроки для впровадження ШІ. Проте нерівномірний прогрес і брак навчання свідчать про величезний невикористаний потенціал: 7 із 10 медиків заявляють, що навчання роботі з ШІ є недостатнім, безсистемним або взагалі відсутнім.
Найбільше лікарі потребують знань про те, як:
Щоб медики могли впевнено та системно застосовувати ШІ на практиці, критично важливо забезпечити їм доступ до правильних інструментів і якісного навчання, а також гарантувати сильну підтримку з боку керівництва та чіткі правила роботи. Зрештою, це дозволить звільнити більше часу для безпосереднього спілкування з пацієнтами та виконання важливих клінічних завдань.
Хоча більшість медиків кажуть про підвищення ефективності роботи, впровадження ШІ виявило брак організаційної готовності. Окремі лікарні вже отримують від технологій значну віддачу, тоді як інші ніяк не можуть вийти за межі пілотних проєктів. Інтеграція ШІ в медичну практику залишається складним процесом. Головні перешкоди – це розрізненість медичних ІТ-систем та їхня погана сумісність між собою, що заважає злагоджено використовувати ШІ в різних відділеннях та на різних етапах лікування.
Результати звіту вказують на те, що медична галузь зараз перебуває на етапі трансформації: ШІ вже змінює медицину, але рівень його впровадження суттєво відрізняється залежно від установи чи напряму допомоги. Технології змінюють підходи до лікування, але успіх наступного етапу залежить від ефективної інтеграції та підтримки систем охорони здоров'я.
Технології дозволяють медикам краще розкрити свій потенціал. До прикладу, 71% опитаних кажуть, що завдяки ШІ працюють максимально ефективно, а 82% – очікують, що рутина нарешті відійде на другий план, поступившись місцем складнішим і важливішим клінічним завданням. Цікаво, що змінюється і роль самих пацієнтів – вони стають активніше залученими у власне лікування. Три чверті лікарів (74%) зауважують, що пацієнти попередньо шукають інформацію про свій стан за допомогою ШІ. Більшість медиків (63%) лише вітає таку поінформованість і готова співпрацювати з пацієнтами. З цим згодні й самі люди: 56% опитаних впевнені, що у майбутньому ШІ допоможе їм краще контролювати власний стан здоров'я.
Карла Гуларт Перон, медична директорка (Chief Medical Officer) компанії Philips додає: «Заощадження часу – це не просто оптимізація робочих процесів. Половина опитаних нами лікарів каже, що вони стали менше стресувати та знайшли кращий баланс між роботою та особистим життям. Для пацієнтів ці зміни означають якіснішу взаємодію з лікарем, більше уваги під час консультації та можливість бути почутими. Як медик я знаю, що довіра будується на живому людському контакті. Коли ми вивільняємо час для таких моментів, від цього виграють абсолютно всі».
Технології дозволяють медикам краще розкрити свій потенціал. До прикладу, 71% опитаних кажуть, що завдяки ШІ працюють максимально ефективно, а 82% – очікують, що рутина нарешті відійде на другий план, поступившись місцем складнішим і важливішим клінічним завданням.
Цікаво, що змінюється і роль самих пацієнтів – вони стають активніше залученими у власне лікування. Три чверті лікарів (74%) зауважують, що пацієнти попередньо шукають інформацію про свій стан за допомогою ШІ. Більшість медиків (63%) лише вітає таку поінформованість і готова співпрацювати з пацієнтами. З цим згодні й самі люди: 56% опитаних впевнені, що у майбутньому ШІ допоможе їм краще контролювати власний стан здоров'я.
Детальніше ознайомитися з результатами та завантажити повну версію звіту можна на сайті www.philips.com/futurehealthindex-2026.
Future Health Index – одне з найбільших міжнародних досліджень у сфері охорони здоров’я, яке вивчає думки медичних працівників і пацієнтів у різних країнах світу.
Звіт за 2026 рік ґрунтується на опитуванні понад 2 000 медичних фахівців і понад 20 000 пацієнтів із 10 країн. Дослідження показує, як сьогодні штучний інтелект використовується в медицині та які переваги він дає.
Детальніше ознайомитися з результатами та завантажити повну версію звіту можна на сайті www.philips.com/futurehealthindex-2026.
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