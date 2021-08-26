Це Повідомлення про конфіденційність було востаннє оновлено 1 січня 2022 р. Додаток Philips Daily Care надає вам індивідуальні послуги в особистому сфері охорони здоров’я (надалі – «Послуги»). Залежно від вашого вибору та регіону, додаток може обробляти персональні дані з різних виробів Philips, які можуть під’єднуватися до програми (далі – «Виріб»). Яку інформацію та особисті дані ми збираємо і з якою метою? Конфіденційні особисті дані Використовуючи додаток, ви можете надавати нам конфіденційну інформацію, наприклад, інформацію про ваш спосіб життя та добробут. Ми також можемо збирати особисті дані з Виробів, які ви вирішите використовувати разом із додатком. У цьому розділі детально описано типи особистих даних, зібраних на основі функцій, з якими ви взаємодієте, та характеру Виробів, які ви спарюєте з додатком. Ми оновлюватимемо цей розділ, щойно увімкнемо нові продукти та функції. Виходячи з ваших налаштувань, ми можемо надсилати вам електронні листи, push-сповіщення, контент у додатку та повідомлення у додатку. Ми також можемо змішувати, псевдонімізувати, анонімізувати або об’єднувати ваші дані для персоналізації. Окрім як зазначено вище, ми просимо вас не надсилати та не розголошувати жодні конфіденційні особисті дані (наприклад, номери соціального страхування, інформацію, пов’язану з расовим чи етнічним походженням, політичними поглядами, релігійними, філософськими або іншими переконаннями, станом здоров’я, сексуальним життям або орієнтацією, біометричні дані або генетичні характеристики, відомості про судимості або членство у профспілках) ні нам, ні у додатку чи через нього, ні у будь-який інший спосіб.
Це Повідомлення про конфіденційність має на меті допомогти вам зрозуміти наші принципи роботи з особистими даними під час того, коли ви користуєтеся Послугами, зокрема те, які дані ми збираємо, чому ми збираємо їх і що ми робимо з ними, а також ваші особисті права.
Контролером ваших особистих даних відповідно до цього Повідомлення про конфіденційність є компанія Philips Consumer Lifestyle B.V. за адресою High Tech Campus 5, 5656 AE, Eindhoven, The Netherlands (Нідерланди) та будь-які її афілійовані або дочірні компанії (надалі – «Philips», «наш», «ми» або «нам»).
Ми обробляємо інформацію або особисті дані, як це описано детально нижче, коли надаємо свої Послуги, зокрема тоді, коли ви отримуєте доступ, завантажуєте і встановлюєте додаток або користуєтеся нашими Послугами. Ми пов’язуємо ваші особисті дані з унікальними ідентифікаторами. Ми можемо використовувати такі особисті дані, як зазначено нижче, для надання Послуг на підставі вашої згоди або за вашим запитом відповідно до наших умов, щоб керувати, надавати, покращувати, налаштовувати, підтримувати та рекламувати наші Послуги на основі наших законних інтересів або для дотримання певного юридичного зобов’язання, дія якого може поширюватися на нас. Якщо ви не бажаєте, щоб ми збирали та обробляли ваші особисті дані, ви, можливо, не зможете користуватися Послугами.
Дані облікового запису
Ви можете увійти в додаток за допомогою облікового запису Philips або свого профілю у соціальній мережі, зокрема облікового запису Apple. Особисті дані, які ми збираємо, можуть включати Ваше ім’я, адресу електронної пошти, країну, мову та пароль. Ми також опрацьовуємо інформацію про користування вами Додатком, наприклад, відомості про сеанс, реєстраційні та автентифікаційні дані, які ми використовуємо для керування вашим обліковим записом.
У разі входу через соціальну мережу особисті дані, які ми збираємо з метою автентифікації, можуть включати дані про ваш основний публічний профіль (наприклад, фотографію профілю, ідентифікатор, стать, URL-адресу профілю, дату народження, головну сторінку та місцезнаходження). Зауважте, що постачальник послуги соціальної мережі може збирати інформацію про факт використання додатка та вхід у нього через ваш обліковий запис соціальної мережі. Ознайомтеся з Повідомленням про конфіденційність вашого постачальника послуги соціальної мережі (наприклад, Facebook, Google, Apple), щоб дізнатися більше про принципи їхньої роботи з особистими даними, зокрема про типи особистих даних, які вони збирають, і про те, як вони їх використовують, обробляють і захищають.
Ми використовуємо дані вашого облікового запису для створення та керування вашим обліковим записом, щоб дозволити вам безпечно входити в додаток і надавати вам персоналізовані послуги. Якщо ви створите обліковий запис Philips для входу в додаток, ми надішлемо вам електронного листа з привітанням для підтвердження вашого імені користувача та пароля, щоб відповідати на ваші запити, надсилати повідомлення, що стосуються виключно послуг, або ж адресні маркетингові повідомлення, якщо ви надали свій відповідний дозвіл. Ви можете також використовувати свій обліковий запис Philips для замовлення чи реєстрації виробу або послуги Philips, для участі в рекламній акції або грі, участі у заході соціальної мережі, пов’язаному з рекламною акцією Philips (наприклад, клацаючи «подобається» або «поділитися»), та участі в тестуванні виробів або опитуваннях.
Товари для чоловіків. Залежно від вашого вибору ми надійно зберігаємо ваші дані про гоління та моделювання у вашому обліковому записі, щоб ви могли легко повторно зберегти їх, якщо встановите додаток на іншому пристрої. Ми також використовуємо ваші дані, щоб надати вам індивідуальні поради щодо краси та моделювання за допомогою, наприклад, індивідуальних програм навчання та інших послуг. Ми обробляємо зокрема такі ваші дані:
Це Повідомлення про конфіденційність було востаннє оновлено 1 січня 2022 р.
Додаток Philips Daily Care надає вам індивідуальні послуги в особистому сфері охорони здоров’я (надалі – «Послуги»). Залежно від вашого вибору та регіону, додаток може обробляти персональні дані з різних виробів Philips, які можуть під’єднуватися до програми (далі – «Виріб»).
Яку інформацію та особисті дані ми збираємо і з якою метою?
Конфіденційні особисті дані
Використовуючи додаток, ви можете надавати нам конфіденційну інформацію, наприклад, інформацію про ваш спосіб життя та добробут. Ми також можемо збирати особисті дані з Виробів, які ви вирішите використовувати разом із додатком. У цьому розділі детально описано типи особистих даних, зібраних на основі функцій, з якими ви взаємодієте, та характеру Виробів, які ви спарюєте з додатком. Ми оновлюватимемо цей розділ, щойно увімкнемо нові продукти та функції.
Виходячи з ваших налаштувань, ми можемо надсилати вам електронні листи, push-сповіщення, контент у додатку та повідомлення у додатку. Ми також можемо змішувати, псевдонімізувати, анонімізувати або об’єднувати ваші дані для персоналізації.
Окрім як зазначено вище, ми просимо вас не надсилати та не розголошувати жодні конфіденційні особисті дані (наприклад, номери соціального страхування, інформацію, пов’язану з расовим чи етнічним походженням, політичними поглядами, релігійними, філософськими або іншими переконаннями, станом здоров’я, сексуальним життям або орієнтацією, біометричні дані або генетичні характеристики, відомості про судимості або членство у профспілках) ні нам, ні у додатку чи через нього, ні у будь-який інший спосіб.
У випадку надання вами згоди, ви допоможете нам покращити додаток і наші пов’язані продукти (а також розробити для вас нові рішення для власного здоров’я!) на основі даних, які ми відстежуємо та збираємо під час користування нашими послугами. Ми робимо це таким чином: Ми також можемо використовувати ці дані для подальшої персоналізації наших послуг. На основі даних, які ми спостерігаємо, коли ви використовуєте додаток і підключений виріб, ми спробуємо зрозуміти, які моделі використання призводять до певної взаємодії з додатком, як-от читання певної статті в додатку, купівля виробу, продовження взаємодії з додатком чи розробка умов, що стосуються виробу, який ви використовуєте. Ми використаємо ці аналітичні дані для створення правил про те, який контент показувати яким користувачам, а також щоб оптимально вдосконалити алгоритми, які використовуються для надання персоналізованих послуг. Якщо ви увійдете в додаток зі своїм обліковим записом Philips, ми використаємо ці аналітичні дані для персоналізації вашого досвіду на основі шаблонів використання додатка. Дані, що обробляються, включають деталі облікового запису, унікальні ідентифікатори, дані про сеанси та використання, операційну систему, модель, інформацію про мережу та (замасковані) IP-адреси, інформацію про додаток, таку як назва додатка, версія, використання та події, відвідані сторінки, інформація про сеанс, дані про підключені пристрою, дані, які ви вводите в додаток, а також дані, зібрані під час взаємодії з цифровими каналами Philips, наприклад ваші зареєстровані вироби. Ми можемо використовувати файли cookie, теги та/або подібні технології, а також постачальників послуг, які обробляють ваші дані від нашого імені та на основі наших інструкцій. Ми можемо об’єднувати, псевдонімізувати, анонімізувати або об’єднувати ваші дані з метою статистики, аналітики та персоналізації.
У випадку надання вами згоди, ви допоможете нам покращити додаток і наші пов’язані продукти (а також розробити для вас нові рішення для власного здоров’я!) на основі даних, які ми відстежуємо та збираємо під час користування нашими послугами. Ми робимо це таким чином:
Ми також можемо використовувати ці дані для подальшої персоналізації наших послуг. На основі даних, які ми спостерігаємо, коли ви використовуєте додаток і підключений виріб, ми спробуємо зрозуміти, які моделі використання призводять до певної взаємодії з додатком, як-от читання певної статті в додатку, купівля виробу, продовження взаємодії з додатком чи розробка умов, що стосуються виробу, який ви використовуєте. Ми використаємо ці аналітичні дані для створення правил про те, який контент показувати яким користувачам, а також щоб оптимально вдосконалити алгоритми, які використовуються для надання персоналізованих послуг. Якщо ви увійдете в додаток зі своїм обліковим записом Philips, ми використаємо ці аналітичні дані для персоналізації вашого досвіду на основі шаблонів використання додатка.
Дані, що обробляються, включають деталі облікового запису, унікальні ідентифікатори, дані про сеанси та використання, операційну систему, модель, інформацію про мережу та (замасковані) IP-адреси, інформацію про додаток, таку як назва додатка, версія, використання та події, відвідані сторінки, інформація про сеанс, дані про підключені пристрою, дані, які ви вводите в додаток, а також дані, зібрані під час взаємодії з цифровими каналами Philips, наприклад ваші зареєстровані вироби. Ми можемо використовувати файли cookie, теги та/або подібні технології, а також постачальників послуг, які обробляють ваші дані від нашого імені та на основі наших інструкцій. Ми можемо об’єднувати, псевдонімізувати, анонімізувати або об’єднувати ваші дані з метою статистики, аналітики та персоналізації.
Ми можемо поєднувати ваші особисті дані, зокрема Дані Облікового запису, дані пристроїв, файли cookie тощо та дані, зібрані під час вашої взаємодії та використання цифрових каналів Philips, таких як соціальні мережі, веб-сайти, електронна пошта, додатки та під’єднані вироби, а саме IP-адреси, файли cookie, дані про мобільний пристрій, повідомлення, на які ви переходите або які натискаєте, деталі про місцезнаходження та веб-сайти, які ви відвідуєте. Ми можемо аналізувати ваші об’єднані дані, щоб надавати вам послуги на кшталт персоналізованих планових послуг із очищення шкіри та гоління, персональні поради з догляду за шкірою та/або програми гоління, поради щодо стилю та гоління, персоналізовані поради про найкращі стилі волосся на обличчі, поради про гоління та створення стилю, удосконалювати контент, функції та використання Додатка, Пристрою і Послуг, а також розробляти нові продукти й послуги в області засобів по догляду для чоловіків. У такому разі ми вважаємо, що обробка ваших Об’єднаних даних має базуватися на законних інтересах компанії Philips та є правомірною відповідно до Статті 6.1.(f) правових норм (ЄС) 2016/679. Рейтинги та дані відгуків Дані для надання підтримки споживачів Дозволи У деяких випадках операційна система може вимагати дозволи, які потрібні вашому мобільному пристрою з технічних причин, але вони не контролюються і не використовуються Philips. Ми не збираємо жодних даних, пов’язаних із такими дозволами, якщо це не потрібно для надання наших послуг відповідно до цього повідомлення. Ви можете заблокувати або відкликати ці дозволи у будь-який час у налаштуваннях операційної системи. Кому ми передаємо ваші особисті дані? Постачальники послуг Ми працюємо з незалежними постачальниками послуг, які допомагають нам керувати, надавати, розуміти, налаштовувати, підтримувати та виводити наші послуги на ринок. Постачальники рішень ІТ та хмарних середовищ. Ці постачальники послуг забезпечують необхідне апаратне забезпечення, програмне забезпечення, мережі, засоби зберігання, послуги транзакцій та/або інші пов’язані технології, необхідні для роботи додатка або надання Послуг. Компанія Philips вимагає у своїх постачальників послуг забезпечення належного рівня захисту ваших особистих даних подібно до того, як це робить вона. Ми вимагаємо, щоб наші постачальники послуг опрацьовували ваші особисті дані лише згідно з нашими вказівками та лише для визначених цілей, згаданих вище, щоб вони мали доступ до мінімальної кількості даних, необхідних для надання певної послуги, і захищали ваші особисті дані. Інші треті сторони Інколи компанія Philips продає бізнес чи його частину іншій компанії. Така передача права власності може включати передачу покупцю ваших особистих даних, безпосередньо пов’язаних із цим бізнесом. Усі наші права та зобов’язання відповідно до нашого Повідомлення про конфіденційність вільно присвоюються компанією Philips будь-якій із наших дочірніх компаній у зв’язку із процесом злиття, поглинання, реструктуризації чи продажу активів або дії закону чи з інших причин, і ми можемо передавати ваші особисті дані будь-якій зі своїх дочірніх компаній, суб’єктам наступників чи новому власнику. Якщо цього вимагає закон чи необхідність для захисту наших прав, ми можемо передавати ваші дані місцевим і державним органам влади.
Якщо ви пишете відгук або оцінюєте додаток у магазинах додатків, ми можемо обробляти таку інформацію, щоб відповісти на ваші коментарі та запитання, зрозуміти, наскільки вам подобається користуватися додатком, ознайомитися з вашим загальним сприйняттям додатка і нашої марки та використовувати ці ідеї для вдосконалення додатка. Ми можемо бачити лише ваше ім’я користувача в магазині додатків, рейтинги, коментарі та будь-які інші деталі, якими ви вирішите поділитися з нами або зробити доступними публічно. Якщо ви цього нас не попросите, ми не будемо поєднувати таку інформацію з реєстраційними даними вашого облікового запису або іншими відомостями про вас, які ми зберігаємо. Якщо вам знадобиться підтримка, ми можемо скористатися вашими даними для подальшого використання у вашому випадку і надавати вам вказівки щодо процесу підтримки клієнтів відповідно до розділу «Дані для надання підтримки споживачів» нижче.
Якщо вам знадобиться підтримка, ви можете надати нам інформацію про використання Послуг, зокрема інформацію про вашу взаємодію з Philips і свою контактну інформацію, щоб ми могли надати потрібну підтримку. Ми надаємо наші Послуги, зокрема надаємо підтримку користувачам та покращуємо, усуваємо несправності й персоналізуємо Послуги. Ми також використовуємо вашу інформацію, щоб відповісти вам, коли ви звертаєтесь до нас.
Маркетингові дані
Якщо ви дасте згоду на отримання рекламно-інформаційних повідомлень про вироби, послуги, події та акції Philips, які можуть відповідати вашим зацікавленням на основі ваших користувацьких уподобань і поведінки в Інтернеті, ми можемо надсилати вам маркетингові та рекламно-інформаційні повідомлення через електронну пошту, телефон та інші цифрові канали, такі як мобільні додатки та соціальні мережі. Щоб мати змогу підібрати такі повідомлення відповідно до ваших уподобань та поведінки, а також зробити ваш досвід користування більш відповідним і персоналізованим, ми можемо аналізувати та поєднувати ваші особисті дані. Ви можете в будь-який час відкликати свою згоду і скасувати підписку на такі повідомлення.
Файли cookie та інформація про пристрій
Ми використовуємо файли cookie, мітки або подібні технології («cookie») та/або збираємо інформацію з вашого мобільного пристрою та Виробу для роботи, надання, вдосконалення, розуміння та налаштування своїх Послуг. Файли cookie допомагають нам розпізнавати ваш мобільний пристрій і відповідний Виріб та збирати ваші особисті дані, зокрема унікальний номер пристрою користувача, IP-адресу мобільного пристрою, тип мобільного веббраузера чи операційної системи, яку ви використовуєте, дані про сеанси та використання, а також інформацію щодо ефективності виконання послуг, тобто інформацію про те, як ви використовуєте додаток. Ми також можемо використовувати цю інформацію для показу вмісту, призначеного для певної країни (включаючи інформацію вашою місцевою мовою).
Додаток може вимагати вашого дозволу на доступ до можливостей зберігання даних мобільного пристрою, датчиків або інших функцій. Нам потрібен доступ лише в разі нагальної потреби для надання Послуг, як докладно зазначено нижче.
Ваші дані можуть надаватися іншим дочірнім компаніям Philips, які входять до групи Philips Group. Доступ до інформації матимуть лише люди (у межах Philips), яким потрібно знати цю інформацію. Компанія Philips може розкривати ваші особисті дані незалежним постачальникам послуг, діловим партнерам чи іншим третім сторонам згідно з цим Повідомленням про конфіденційність та/або відповідно до законодавства.
Дочірні компанії
Ми можемо передавати ваші дані іншим компаніям Philips, які входять до групи Philips. Наприклад, деякі компанії Philips можуть допомагати нам керувати інфраструктурою додатка або керувати вашими запитами. Ваші дані будуть обробляти лише люди, від яких вимагатиметься дозвіл на виконання своїх завдань.
Ми можемо надсилати ваші особисті дані вказаним нижче постачальникам послуг:
Аналітика та постачальники послуг для опитування. Ці постачальники послуг пропонують необхідне апаратне забезпечення, програмне забезпечення, мережу, зберігання та/або пов’язану технологію, які ми вимагаємо для аналітики додатка або проведення опитувань.
Компанія Philips може також працювати з третіми сторонами, які обробляють ваші особисті дані для своїх цілей. Якщо Philips надаватиме ваші особисті дані третій стороні, яка використовуватиме їх для власних цілей, перед тим компанія Philips обов’язково повідомить вас та/або попросить вашого дозволу відповідно до чинних законів. У такому разі уважно прочитайте їхні повідомлення про конфіденційність, оскільки вони повідомляють про їхні принципи роботи з особистими даними, зокрема про те, який тип особистих даних вони збирають і як вони використовують, обробляють і захищають їх.
Ми можемо поєднувати ваші особисті дані, зокрема Дані Облікового запису, дані пристроїв, файли cookie тощо та дані, зібрані під час вашої взаємодії та використання цифрових каналів Philips, таких як соціальні мережі, веб-сайти, електронна пошта, додатки та під’єднані вироби, а саме IP-адреси, файли cookie, дані про мобільний пристрій, повідомлення, на які ви переходите або які натискаєте, деталі про місцезнаходження та веб-сайти, які ви відвідуєте.
Ми можемо аналізувати ваші об’єднані дані, щоб надавати вам послуги на кшталт персоналізованих планових послуг із очищення шкіри та гоління, персональні поради з догляду за шкірою та/або програми гоління, поради щодо стилю та гоління, персоналізовані поради про найкращі стилі волосся на обличчі, поради про гоління та створення стилю, удосконалювати контент, функції та використання Додатка, Пристрою і Послуг, а також розробляти нові продукти й послуги в області засобів по догляду для чоловіків. У такому разі ми вважаємо, що обробка ваших Об’єднаних даних має базуватися на законних інтересах компанії Philips та є правомірною відповідно до Статті 6.1.(f) правових норм (ЄС) 2016/679.
Рейтинги та дані відгуків
Дані для надання підтримки споживачів
Дозволи
У деяких випадках операційна система може вимагати дозволи, які потрібні вашому мобільному пристрою з технічних причин, але вони не контролюються і не використовуються Philips. Ми не збираємо жодних даних, пов’язаних із такими дозволами, якщо це не потрібно для надання наших послуг відповідно до цього повідомлення.
Ви можете заблокувати або відкликати ці дозволи у будь-який час у налаштуваннях операційної системи.
Кому ми передаємо ваші особисті дані?
Постачальники послуг
Ми працюємо з незалежними постачальниками послуг, які допомагають нам керувати, надавати, розуміти, налаштовувати, підтримувати та виводити наші послуги на ринок.
Постачальники рішень ІТ та хмарних середовищ. Ці постачальники послуг забезпечують необхідне апаратне забезпечення, програмне забезпечення, мережі, засоби зберігання, послуги транзакцій та/або інші пов’язані технології, необхідні для роботи додатка або надання Послуг.
Компанія Philips вимагає у своїх постачальників послуг забезпечення належного рівня захисту ваших особистих даних подібно до того, як це робить вона. Ми вимагаємо, щоб наші постачальники послуг опрацьовували ваші особисті дані лише згідно з нашими вказівками та лише для визначених цілей, згаданих вище, щоб вони мали доступ до мінімальної кількості даних, необхідних для надання певної послуги, і захищали ваші особисті дані.
Інші треті сторони
Інколи компанія Philips продає бізнес чи його частину іншій компанії. Така передача права власності може включати передачу покупцю ваших особистих даних, безпосередньо пов’язаних із цим бізнесом. Усі наші права та зобов’язання відповідно до нашого Повідомлення про конфіденційність вільно присвоюються компанією Philips будь-якій із наших дочірніх компаній у зв’язку із процесом злиття, поглинання, реструктуризації чи продажу активів або дії закону чи з інших причин, і ми можемо передавати ваші особисті дані будь-якій зі своїх дочірніх компаній, суб’єктам наступників чи новому власнику.
Якщо цього вимагає закон чи необхідність для захисту наших прав, ми можемо передавати ваші дані місцевим і державним органам влади.
Ваші особисті дані можуть зберігатися та опрацьовуватися у будь-якій країні, в якій у нас є установи або в якій ми залучаємо постачальників послуг; а також, користуючись Послугами, ви погоджуєтеся передавати (якщо таке матиме місце) інформацію країнам поза межами вашої країни проживання, в яких правила захисту даних відрізняються від правил вашої країни. За певних обставин суди, правоохоронні структури, контролюючі органи чи органи безпеки в цих інших країнах можуть мати право доступу до ваших особистих даних. Як довго ми зберігаємо ваші дані? Ваш вибір і права Ми захищаємо ваші особисті дані Спеціальна інформація для батьків Зміни цього повідомлення про конфіденційність Радимо регулярно перевіряти наявність найновішої версії цього Повідомлення про конфіденційність. Контактна інформація Якщо у вас виникнуть будь-які запитання стосовно цього Повідомлення про конфіденційність або щодо того, як Philips використовує ваші особисті дані, зверніться у компанію Philips та/або нашого відповідального з питань захисту даних тут. Також ви маєте право подати скаргу контрольному органу у своїй країні чи регіоні. Philips Consumer Lifestyle B.V. High Tech Campus 5, 5656 AE, Eindhoven, The Netherlands (Нідерланди)
CЯкщо Ви знаходитесь у ЄЕЗ, Ваші особисті дані можуть передаватися нашим дочірнім компаніям або постачальникам послуг у країнах, які не належать до ЄЕЗ і вважаються Європейською комісією такими, що надають відповідний рівень захисту даних згідно зі стандартами ЄЕЗ (повний список цих країн доступний тут).
Для передавання даних з ЄЕЗ до країн, які не вважаються відповідними Європейською комісією (такі як США), ми вжили відповідних заходів, таких як наші Обов’язкові корпоративні правила для даних клієнтів, постачальників та партнерів по бізнесу та/або стандартні статті договору, прийняті Європейською комісією для захисту ваших особистих даних. Ви можете отримати копію цих заходів за допомогою посилання вгорі чи написавши нам тут.
Ми зберігатимемо ваші особисті дані стільки, скільки потрібно чи дозволено з урахуванням цілі(-ей), для яких ці дані збираються. Критерії, які ми використовуємо для визначення періодів збереження даних включають: (i) тривалість використання вами додатка та Послуг; (ii) наявність законного зобов’язання, яке ми маємо виконувати; чи (iii) наявність рекомендації щодо збереження даних у зв’язку з нашою правовою позицією (наприклад, у зв’язку з чинними термінами давності, судовими процесами чи нормативно-правовими розглядами).
Якщо ви хочете надіслати запит щодо отримання доступу, виправлення, стирання, обмеження або заперечення щодо обробки особистих даних, які ви надали нам раніше, або якщо ви хочете надіслати запит на отримання електронної копії своїх особистих даних для їх передачі іншій компанії (у тій мірі, в якій це право на передавання даних надано вам згідно з чинним законодавством), ви можете зв’язатися з нами тут.
У запиті чітко вкажіть, до яких особистих даних ви хочете отримати доступ, чи які особисті даних хочете виправити, видалити, обмежити чи заборонити їх обробку. Для вашого захисту ми можемо виконувати лише запити, які стосуються особистих даних, пов’язаних із вашим обліковим записом, адресою електронної пошти чи іншими даними облікового запису, які ви використовуєте для надсиланням нам запиту, і нам може бути потрібно перевірити ваші ідентифікаційні дані, перш ніж ми виконаємо ваш запит. Ми будемо намагатися якомога швидше відповісти на ваш запит.
Оскільки ми обробляємо ваші дані для надання послуг на основі наших умов, нам може не вдатися надати вам послуги, якщо ми не обробляємо ваших даних. Оскільки ми покладаємось на наші законні інтереси, ми гарантуємо, що обробка не переважає над вашими правами та інтересами конфіденційності. Оскільки ми покладаємося на згоду, ви можете відкликати її в будь-який час, і це не вплине на законність обробки до вашого відкликання.
Компанія Philips відповідально ставиться до захисту ваших особистих даних від випадкової чи несанкціонованої зміни, втрати, неправильного використання, розголошення чи доступу до них. Компанія Philips використовує різні надійні технології, технічні та організаційні заходи для захисту ваших особистих даних. Для цього ми вводимо, крім іншого, елементи керування доступом, використовуємо шлюзи безпеки та захищені протоколи.
Незважаючи на те, що Послуги не призначено для дітей відповідно до чинного законодавства, політика Philips дотримується закону, що вимагає одержання дозволу одного з батьків чи опікунів перед отриманням особистої інформації від дітей, її використанням чи розголошенням. Ми докладаємо зусиль для захисту потреб дітей у приватності й заохочуємо батьків та опікунів брати активну участь у діяльності їхніх дітей в Інтернеті та їхніх інтересах.
Якщо батьку/матері або опікуну стане відомо про те, що його/її дитина надала нам особисті дані без їхнього відома, їм слід звернутися тут. Якщо нам стане відомо, що дитина надала нам особисті дані, ми видалимо її дані зі своїх файлів.
Наші Послуги можуть час від часу змінюватися без попередження. Тому ми залишаємо за собою право час від часу змінювати це Повідомлення про конфіденційність чи додавати до нього нову інформацію. У разі оновлення цього Повідомлення про конфіденційність ми також оновимо дату вгорі.
Нове Повідомлення про конфіденційність набере чинності з моменту його публікації. Якщо ви не погоджуєтеся із переглянутим повідомленням, вам потрібно змінити свої налаштування або припинити користуватися нашими Послугами. Продовжуючи переходити до наших Послуг чи користуючись ними після цих змін, ви визнаєте, що були проінформовані, й погоджуєтеся дотримуватися переглянутого Повідомлення про конфіденційність.
Ваші особисті дані можуть зберігатися та опрацьовуватися у будь-якій країні, в якій у нас є установи або в якій ми залучаємо постачальників послуг; а також, користуючись Послугами, ви погоджуєтеся передавати (якщо таке матиме місце) інформацію країнам поза межами вашої країни проживання, в яких правила захисту даних відрізняються від правил вашої країни. За певних обставин суди, правоохоронні структури, контролюючі органи чи органи безпеки в цих інших країнах можуть мати право доступу до ваших особистих даних.
Як довго ми зберігаємо ваші дані?
Ваш вибір і права
Ми захищаємо ваші особисті дані
Спеціальна інформація для батьків
Зміни цього повідомлення про конфіденційність
Радимо регулярно перевіряти наявність найновішої версії цього Повідомлення про конфіденційність.
Контактна інформація
Якщо у вас виникнуть будь-які запитання стосовно цього Повідомлення про конфіденційність або щодо того, як Philips використовує ваші особисті дані, зверніться у компанію Philips та/або нашого відповідального з питань захисту даних тут. Також ви маєте право подати скаргу контрольному органу у своїй країні чи регіоні.
Philips Consumer Lifestyle B.V.
High Tech Campus 5, 5656 AE,
Eindhoven, The Netherlands (Нідерланди)
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