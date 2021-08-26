Об’єднані дані

Ми можемо поєднувати ваші особисті дані, зокрема Дані Облікового запису, дані пристроїв, файли cookie тощо та дані, зібрані під час вашої взаємодії та використання цифрових каналів Philips, таких як соціальні мережі, веб-сайти, електронна пошта, додатки та під’єднані вироби, а саме IP-адреси, файли cookie, дані про мобільний пристрій, повідомлення, на які ви переходите або які натискаєте, деталі про місцезнаходження та веб-сайти, які ви відвідуєте. Ми можемо аналізувати ваші об’єднані дані, щоб надавати вам послуги на кшталт персоналізованих планових послуг із очищення шкіри та гоління, персональні поради з догляду за шкірою та/або програми гоління, поради щодо стилю та гоління, персоналізовані поради про найкращі стилі волосся на обличчі, поради про гоління та створення стилю, удосконалювати контент, функції та використання Додатка, Пристрою і Послуг, а також розробляти нові продукти й послуги в області засобів по догляду для чоловіків. У такому разі ми вважаємо, що обробка ваших Об’єднаних даних має базуватися на законних інтересах компанії Philips та є правомірною відповідно до Статті 6.1.(f) правових норм (ЄС) 2016/679. Рейтинги та дані відгуків

Якщо ви пишете відгук або оцінюєте додаток у магазинах додатків, ми можемо обробляти таку інформацію, щоб відповісти на ваші коментарі та запитання, зрозуміти, наскільки вам подобається користуватися додатком, ознайомитися з вашим загальним сприйняттям додатка і нашої марки та використовувати ці ідеї для вдосконалення додатка. Ми можемо бачити лише ваше ім’я користувача в магазині додатків, рейтинги, коментарі та будь-які інші деталі, якими ви вирішите поділитися з нами або зробити доступними публічно. Якщо ви цього нас не попросите, ми не будемо поєднувати таку інформацію з реєстраційними даними вашого облікового запису або іншими відомостями про вас, які ми зберігаємо. Якщо вам знадобиться підтримка, ми можемо скористатися вашими даними для подальшого використання у вашому випадку і надавати вам вказівки щодо процесу підтримки клієнтів відповідно до розділу «Дані для надання підтримки споживачів» нижче. Дані для надання підтримки споживачів

Якщо вам знадобиться підтримка, ви можете надати нам інформацію про використання Послуг, зокрема інформацію про вашу взаємодію з Philips і свою контактну інформацію, щоб ми могли надати потрібну підтримку. Ми надаємо наші Послуги, зокрема надаємо підтримку користувачам та покращуємо, усуваємо несправності й персоналізуємо Послуги. Ми також використовуємо вашу інформацію, щоб відповісти вам, коли ви звертаєтесь до нас.

Маркетингові дані

Якщо ви дасте згоду на отримання рекламно-інформаційних повідомлень про вироби, послуги, події та акції Philips, які можуть відповідати вашим зацікавленням на основі ваших користувацьких уподобань і поведінки в Інтернеті, ми можемо надсилати вам маркетингові та рекламно-інформаційні повідомлення через електронну пошту, телефон та інші цифрові канали, такі як мобільні додатки та соціальні мережі. Щоб мати змогу підібрати такі повідомлення відповідно до ваших уподобань та поведінки, а також зробити ваш досвід користування більш відповідним і персоналізованим, ми можемо аналізувати та поєднувати ваші особисті дані. Ви можете в будь-який час відкликати свою згоду і скасувати підписку на такі повідомлення.

Файли cookie та інформація про пристрій

Ми використовуємо файли cookie, мітки або подібні технології («cookie») та/або збираємо інформацію з вашого мобільного пристрою та Виробу для роботи, надання, вдосконалення, розуміння та налаштування своїх Послуг. Файли cookie допомагають нам розпізнавати ваш мобільний пристрій і відповідний Виріб та збирати ваші особисті дані, зокрема унікальний номер пристрою користувача, IP-адресу мобільного пристрою, тип мобільного веббраузера чи операційної системи, яку ви використовуєте, дані про сеанси та використання, а також інформацію щодо ефективності виконання послуг, тобто інформацію про те, як ви використовуєте додаток. Ми також можемо використовувати цю інформацію для показу вмісту, призначеного для певної країни (включаючи інформацію вашою місцевою мовою). Дозволи

Додаток може вимагати вашого дозволу на доступ до можливостей зберігання даних мобільного пристрою, датчиків або інших функцій. Нам потрібен доступ лише в разі нагальної потреби для надання Послуг, як докладно зазначено нижче. Bluetooth і Wi-Fi. Для з’єднання з Інтернетом додаток потребує підключення Wi-Fi. Крім того, для підключення вашого Пристрою(-їв) до додатка додаток потребує з’єднання Bluetooth/Wi-Fi. Ви можете в будь-який час заблокувати з’єднання Bluetooth/Wi-Fi у налаштуваннях мобільного пристрою.

Розташування. Щоб дозволити користувачам підключатися та використовувати будь-який пристрій Bluetooth зі своїм телефоном, операційні системи Android вимагають, щоб користувачі дозволили додатку отримати доступ до приблизного географічного розташування. Так само пристрої iOS можуть попросити користувачів надати дозвіл на доступ додатка до географічного місця розташування. Додаток не використовує ці дозволи для визначення вашого місця перебування, також компанія Philips не збирає дані про ваше місцезнаходження. У будь-який час можна анулювати права доступу до місцезнаходження в налаштуваннях мобільного пристрою.

Файли. Додаток потребує доступу до файлів мобільного пристрою для збереження налаштувань мови та інших файлів, які додаток використовує для своєї роботи (наприклад, посібники, графіки, мультимедійні файли чи інші великі програмні напрацювання). Якщо ви видалите додаток, файли буде видалено з мобільного пристрою.

Фотографії та мультимедійні дані. Якщо ви завантажуєте зображення у свій обліковий запис, додаток попросить дозволу на доступ до камери або галереї фотографій мобільного пристрою. Для операційних систем Android може знадобитися дозвіл на доступ до відео, проте додаток буде використовувати такий дозвіл лише щоб ви змогли завантажити своє зображення. У деяких випадках операційна система може вимагати дозволи, які потрібні вашому мобільному пристрою з технічних причин, але вони не контролюються і не використовуються Philips. Ми не збираємо жодних даних, пов’язаних із такими дозволами, якщо це не потрібно для надання наших послуг відповідно до цього повідомлення. Ви можете заблокувати або відкликати ці дозволи у будь-який час у налаштуваннях операційної системи. Кому ми передаємо ваші особисті дані?

Ваші дані можуть надаватися іншим дочірнім компаніям Philips, які входять до групи Philips Group. Доступ до інформації матимуть лише люди (у межах Philips), яким потрібно знати цю інформацію. Компанія Philips може розкривати ваші особисті дані незалежним постачальникам послуг, діловим партнерам чи іншим третім сторонам згідно з цим Повідомленням про конфіденційність та/або відповідно до законодавства.

Дочірні компанії

Ми можемо передавати ваші дані іншим компаніям Philips, які входять до групи Philips. Наприклад, деякі компанії Philips можуть допомагати нам керувати інфраструктурою додатка або керувати вашими запитами. Ваші дані будуть обробляти лише люди, від яких вимагатиметься дозвіл на виконання своїх завдань. Постачальники послуг Ми працюємо з незалежними постачальниками послуг, які допомагають нам керувати, надавати, розуміти, налаштовувати, підтримувати та виводити наші послуги на ринок.



Ми можемо надсилати ваші особисті дані вказаним нижче постачальникам послуг: Постачальники рішень ІТ та хмарних середовищ. Ці постачальники послуг забезпечують необхідне апаратне забезпечення, програмне забезпечення, мережі, засоби зберігання, послуги транзакцій та/або інші пов’язані технології, необхідні для роботи додатка або надання Послуг.

Аналітика та постачальники послуг для опитування. Ці постачальники послуг пропонують необхідне апаратне забезпечення, програмне забезпечення, мережу, зберігання та/або пов’язану технологію, які ми вимагаємо для аналітики додатка або проведення опитувань. Компанія Philips вимагає у своїх постачальників послуг забезпечення належного рівня захисту ваших особистих даних подібно до того, як це робить вона. Ми вимагаємо, щоб наші постачальники послуг опрацьовували ваші особисті дані лише згідно з нашими вказівками та лише для визначених цілей, згаданих вище, щоб вони мали доступ до мінімальної кількості даних, необхідних для надання певної послуги, і захищали ваші особисті дані. Інші треті сторони

Компанія Philips може також працювати з третіми сторонами, які обробляють ваші особисті дані для своїх цілей. Якщо Philips надаватиме ваші особисті дані третій стороні, яка використовуватиме їх для власних цілей, перед тим компанія Philips обов’язково повідомить вас та/або попросить вашого дозволу відповідно до чинних законів. У такому разі уважно прочитайте їхні повідомлення про конфіденційність, оскільки вони повідомляють про їхні принципи роботи з особистими даними, зокрема про те, який тип особистих даних вони збирають і як вони використовують, обробляють і захищають їх. Інколи компанія Philips продає бізнес чи його частину іншій компанії. Така передача права власності може включати передачу покупцю ваших особистих даних, безпосередньо пов’язаних із цим бізнесом. Усі наші права та зобов’язання відповідно до нашого Повідомлення про конфіденційність вільно присвоюються компанією Philips будь-якій із наших дочірніх компаній у зв’язку із процесом злиття, поглинання, реструктуризації чи продажу активів або дії закону чи з інших причин, і ми можемо передавати ваші особисті дані будь-якій зі своїх дочірніх компаній, суб’єктам наступників чи новому власнику. Якщо цього вимагає закон чи необхідність для захисту наших прав, ми можемо передавати ваші дані місцевим і державним органам влади.