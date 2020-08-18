Додаток Lumea IPL Повідомлення про конфіденційність

Додаток Philips Lumea IPL допомагає керувати процесом видалення волосся та встановленими цілями під час використання пристрою Lumea IPL (далі – «Пристрій»), а також надає Вам персоналізовані поради щодо догляду та видалення волосся (далі – «Послуги»).
Це Повідомлення про конфіденційність має на меті допомогти Вам зрозуміти наші принципи роботи з особистими даними під час користування Послугами, зокрема те, які дані ми збираємо, чому ми збираємо їх і що ми робимо з ними, а також Ваші особисті права.
Це Повідомлення про конфіденційність стосується особистих даних, які опрацьовуються додатком, що контролюється компанією Philips Consumer Lifestyle B.V. або будь-якою її філією чи дочірньою компанією (далі – «Philips», «наш», «ми» або «нас»).
Яку інформацію та особисті дані ми збираємо і з якою метою?
Ми опрацьовуємо інформацію та особисті дані, як це описано детально нижче, коли надаємо свої Послуги, зокрема тоді, коли Ви отримуєте доступ, завантажуєте і встановлюєте додаток. Ми можемо опрацьовувати такі особисті дані на основі Вашої згоди або за Вашою вимогою відповідно до договору для керування, надання, вдосконалення, налаштовування, забезпечення підтримки та продажу наших Послуг, враховуючи наші законні інтереси або для дотримання певного юридичного зобов’язання, дія якого може поширюватися на нас. Якщо Ви не бажаєте, щоб ми обробляли Ваші особисті дані, Ви, можливо, не зможете користуватися Послугами.
Конфіденційні особисті дані
Перш ніж збирати конфіденційні особисті дані, ми повідомимо Вам і попросимо Вашої явної згоди. З огляду на Ваш вибір, ми дозволяємо Вам безпечно зберігати дані про красу та видалення волосся у Вашому обліковому записі, щоб Ви могли легко повторно їх зберегти, якщо встановите додаток на інший пристрій. Ми також використовуємо Ваші дані, щоб надати Вам індивідуальні поради щодо краси та видалення волосся за допомогою, наприклад, індивідуальних програм навчання, нагадувань та інших послуг. Ми обробляємо зокрема такі Ваші дані:
Виходячи з Ваших налаштувань, ми можемо надсилати Вам електронні листи, push-сповіщення, контент у додатку та повідомлення у додатку. Ми також можемо змішувати, псевдонімізувати, анонімізувати або об’єднувати Ваші дані для персоналізації. Дані облікового запису Ми збираємо Ваші особисті дані, коли Ви створюєте обліковий запис. Ви можете увійти в додаток за допомогою облікового запису Philips або свого профілю у соціальній мережі, зокрема облікового запису Apple. У разі входу через соціальну мережу особисті дані, які ми збираємо з метою автентифікації, можуть включати дані про Ваш основний публічний профіль (наприклад, фотографію профілю, ідентифікатор, стать, URL-адресу профілю, дату народження, головну сторінку та місцезнаходження). Зауважте, що постачальник послуги соціальної мережі може збирати інформацію про факт використання додатка та вхід у нього через Ваш обліковий запис соціальної мережі. Щоб дізнатися про принципи роботи з особистими даними постачальника послуги соціальної мережі (наприклад, Facebook, Google, Apple), ознайомтеся з його Повідомленням про конфіденційність. Попередні версії додатка дозволяли використовувати Facebook SDK для входу, що дозволяє Facebook обробляти таку інформацію:
Особисті дані, які ми збираємо, можуть містити інформацію про ім’я користувача, ім’я, адресу електронної пошти, країну, мову, пароль і демографічну інформацію, таку як стать (необов'язково). Ми також опрацьовуємо інформацію про використання Вами додатка, наприклад, відомості про сеанс, реєстраційні та автентифікаційні дані, які ми використовуємо для керування Вашим обліковим записом.
Виходячи з Ваших налаштувань, ми можемо надсилати Вам електронні листи, push-сповіщення, контент у додатку та повідомлення у додатку. Ми також можемо змішувати, псевдонімізувати, анонімізувати або об’єднувати Ваші дані для персоналізації.
Дані облікового запису
Ми збираємо Ваші особисті дані, коли Ви створюєте обліковий запис. Ви можете увійти в додаток за допомогою облікового запису Philips або свого профілю у соціальній мережі, зокрема облікового запису Apple.
У разі входу через соціальну мережу особисті дані, які ми збираємо з метою автентифікації, можуть включати дані про Ваш основний публічний профіль (наприклад, фотографію профілю, ідентифікатор, стать, URL-адресу профілю, дату народження, головну сторінку та місцезнаходження). Зауважте, що постачальник послуги соціальної мережі може збирати інформацію про факт використання додатка та вхід у нього через Ваш обліковий запис соціальної мережі. Щоб дізнатися про принципи роботи з особистими даними постачальника послуги соціальної мережі (наприклад, Facebook, Google, Apple), ознайомтеся з його Повідомленням про конфіденційність.
Попередні версії додатка дозволяли використовувати Facebook SDK для входу, що дозволяє Facebook обробляти таку інформацію:
Щоб дізнатися більше про те, як Facebook використовує Вашу інформацію, ознайомтеся з політикою конфіденційності платформи. Facebook може обробляти таку інформацію в країнах за межами країни Вашого проживання, в яких може не забезпечуватись належний захист особистих даних відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/679.
Ми використовуємо Дані Вашого Облікового запису для створення та керування ним і для надання персоналізованих Послуг. Ви можете використовувати свій обліковий запис для безпечного входу в додаток. Якщо Ви створите обліковий запис Philips для входу в додаток, ми надішлемо Вам електронного листа з привітанням для підтвердження Вашого імені користувача та пароля, щоб відповідати на Ваші запити, надсилати повідомлення, що стосуються виключно послуг, або ж адресні маркетингові повідомлення, якщо Ви надали свій відповідний дозвіл. Ви можете також використовувати свій обліковий запис Philips для замовлення чи реєстрації виробу або послуги Philips, для участі в рекламній акції або грі, участі у заході соціальної мережі, пов’язаному з рекламною акцією Philips (наприклад, клацаючи «подобається» або «поділитися»), та участі в тестуванні виробів або опитуваннях.
Аналітичні дані
У випадку надання Вами згоди, Ви допоможете нам покращити додаток та наші пов’язані продукти (а також розробити для Вас нові рішення для власного здоров’я!) на основі даних, які ми відстежуємо та збираємо під час користування нашими послугами. Ми також можемо використовувати ці дані для подальшої персоналізації наших послуг. Оброблені дані включають дані, які Ви надаєте під час використання додатка: ідентифікатори мобільних пристроїв, дані про сеанси та використання, операційну систему, модель, інформацію про мережу та (замасковані) IP-адреси й інформацію про додаток, таку як назва додатка, версію, використання та події, відвідані сторінки та інформацію про сеанс. Ми можемо використовувати файли cookie, теги та/або подібні технології, а також постачальників послуг, які обробляють Ваші дані від нашого імені та на основі наших інструкцій. Ми можемо змішувати, псевдонімізувати, анонімізувати або об’єднувати Ваші дані з метою статистики, аналітики та персоналізації. Докладніше про це можна дізнатися у параметрах додатка.
Дані файлів cookie
Для надання наших послуг ми обробляємо інформацію з Вашого мобільного пристрою та використовуємо файли cookie, теги, пікселі або подібні технології (далі – «cookie»). Наші файли cookie дозволяють нам розпізнавати Ваш мобільний пристрій і збирати інформацію та особисті дані відповідно до цього Повідомлення. Інформація, яку ми обробляємо, може включати дані Вашого мобільного пристрою (наприклад, унікальні ідентифікатори, дані про сеанс та використання, операційну систему, модель, оператора, інформацію про мережу та IP-адреси) та інформацію про додаток (наприклад, назву додатка, версію, інформацію про використання та відвідані сторінки і сеанси). Ми також можемо використовувати цю інформацію для показу вмісту, призначеного для певної країни (включаючи інформацію вашою місцевою мовою).
Маркетингові дані
Якщо Ви дасте згоду на отримання рекламно-інформаційних повідомлень про вироби, послуги, події та акції Philips, які можуть відповідати Вашим зацікавленням на основі Ваших користувацьких уподобань і поведінки в Інтернеті, ми можемо надсилати Вам маркетингові та рекламно-інформаційні повідомлення через електронну пошту, телефон та інші цифрові канали, такі як мобільні додатки та соціальні мережі. Щоб мати змогу підібрати такі повідомлення відповідно до Ваших уподобань та поведінки, а також зробити Ваш досвід користування більш відповідним і персоналізованим, ми можемо аналізувати та поєднувати Ваші особисті дані. Ви можете в будь-який час відмовитися від отримання таких повідомлень і скасувати підписку на них.
Дані опитувань і дослідження
Ми можемо запропонувати Вам узяти участь в опитуваннях або приєднатися до досліджень. Особисті дані, які ми збираємо, включають Ваші відповіді, які можуть стосуватися Вашої думки та досвіду під час взаємодії з нашими Послугами або послугами третіх сторін, а також інформації про Ваші процедури краси та видалення волосся, або про будь-які інші теми особистого здоров’я. Ми можемо обробляти дані Вашого опитування в поєднанні з аналітичною інформацією, яку ми збираємо, коли Ви користуєтесь додатком. Ми використовуємо ці дані для розуміння наших користувачів і для покращення наших додатків і послуг у сфері краси Philips. Для цього ми аналізуємо та збираємо Вашу інформацію та відповіді. Деякі з цих проєктів ми можемо запускати анонімно, в цьому випадку ми не збираємо ніяких особистих даних. У будь-якому випадку, коли Ви приєднаєтеся до цих проєктів, Ви отримаєте додаткову інформацію про те, як оброблятимуться Ваші дані.
Дані відгуків
Ми можемо попросити Вас надати відгук про Ваш досвід використання Lumea. У деяких випадках ми попросимо Вашого дозволу на публікацію Вашого імені та відгуку в додатку, щоб допомогти іншим користувачам. Якщо ми не вкажемо Вам інше, ми просимо Вас не розкривати нам будь-яких конфіденційних особистих даних: наприклад, номери соціального страхування, інформацію, пов’язану з расовим чи етнічним походженням, політичними поглядами, релігійними, філософськими або іншими переконаннями, станом здоров’я, сексуальним життям або орієнтацією, біометричні дані або генетичні характеристики, відомості про судимості або членство у профспілках. Ви завжди можете вимагати від нас видалення Вашого відгуку в будь-який час.
Дані для надання підтримки споживачів
Ви можете надати нам інформацію про використання Послуг, зокрема інформацію про взаємодію з Philips і свою контактну інформацію, щоб ми могли надати потрібну підтримку. Ми керуємо та надаємо наші Послуги, зокрема надаємо підтримку користувачам і покращуємо, усуваємо несправності й персоналізуємо Послуги. Ми також використовуємо Вашу інформацію, щоб відповісти Вам, коли Ви звертаєтесь до нас.
Об’єднані дані
Ми можемо поєднувати Ваші особисті дані, зокрема дані облікового запису, та інші надані Вами дані, дані пристроїв, файли cookie, дані про місцеперебування, дані, зібрані під час Вашої взаємодії та використання цифрових каналів Philips (таких як соціальні мережі, вебсайти, електронна пошта, додатки та під’єднані вироби), а саме: IP-адресу, файли cookie, дані про пристрій, повідомлення, на які Ви переходите або які натискаєте, деталі про місцезнаходження та вебсайти, які Ви відвідуєте. Залежно від Вашого вибору, ми можемо аналізувати Ваші об’єднані дані для надання вам Послуг, наприклад, щоб Ви могли зрозуміти Ваші процедури видалення волосся,та для доставки персоналізованого контенту, повідомлень і порад, відповідно до цього повідомлення. Ми також можемо використовувати ці дані для покращення контенту, функціональних можливостей і зручності використання додатка та Послуг, а також для розробки нових продуктів та послуг у сфері краси.
Рейтинги та дані відгуків
Якщо Ви пишете відгук або оцінюєте додаток у магазинах додатків, ми можемо обробляти таку інформацію, щоб відповісти на Ваші коментарі та запитання, зрозуміти, наскільки Вам подобається користуватися додатком, ознайомитися з Вашим загальним сприйняттям додатка і нашої марки та використовувати ці ідеї для вдосконалення додатка. Ми можемо бачити лише Ваше ім’я користувача в магазині додатків, рейтинги, коментарі та будь-які інші деталі, якими Ви вирішите поділитися з нами або зробити доступними публічно. Якщо Ви цього нас не попросите, ми не будемо поєднувати таку інформацію з реєстраційними даними Вашого облікового запису або іншими відомостями про Вас, які ми зберігаємо. Якщо Вам знадобиться підтримка, ми можемо скористатися Вашими даними для подальшого використання у Вашому випадку і надавати Вам вказівки щодо процесу підтримки клієнтів відповідно до цього повідомлення.
Дозволи
Додаток може вимагати Вашого дозволу на доступ до можливостей зберігання даних мобільного пристрою, датчиків або інших функцій. Нам потрібен доступ лише в разі нагальної потреби для надання Послуг, як докладно зазначено нижче.
У деяких випадках операційна система може вимагати дозволи, які потрібні Вашому мобільному пристрою з технічних причин, але вони не контролюються і не використовуються Philips. Ми не збираємо жодних даних, пов’язаних із такими дозволами, якщо це не потрібно для надання наших послуг відповідно до цього повідомлення.
Ви можете заблокувати або відкликати ці дозволи у будь-який час у налаштуваннях операційної системи.
Надання Ваших особистих даних іншим
Компанія Philips може розкривати Ваші особисті дані незалежним постачальникам послуг, діловим партнерам чи іншим третім сторонам згідно з цим Повідомленням про конфіденційність та/або відповідно до законодавства.
Дочірні компанії
Ми можемо передавати Ваші дані іншим компаніям Philips, які входять до групи Philips. Наприклад, деякі компанії Philips можуть допомагати нам керувати інфраструктурою додатка або керувати Вашими запитами. Ваші дані будуть обробляти лише люди, від яких вимагатиметься дозвіл на виконання своїх завдань.
Постачальники послуг
Ми працюємо з незалежними постачальниками послуг, які допомагають нам керувати, надавати, розуміти, налаштовувати, підтримувати та виводити наш додаток на ринок. Ми можемо надсилати Ваші особисті дані вказаним нижче постачальникам послуг:
Компанія Philips вимагає у своїх постачальників послуг забезпечення належного рівня захисту Ваших особистих даних подібно до того, як це робить вона. Ми вимагаємо, щоб наші постачальники послуг опрацьовували Ваші особисті дані лише згідно з нашими вказівками та лише для визначених цілей, згаданих вище, щоб вони мали доступ до мінімальної кількості даних, необхідних для надання певної послуги, і захищали Ваші особисті дані.
Інші треті сторони
Компанія Philips може також працювати з третіми сторонами, які обробляють Вашу інформацію або особисті дані для своїх цілей. Уважно прочитайте їхні повідомлення про конфіденційність, оскільки вони повідомляють про їхні принципи роботи з особистими даними, зокрема про те, який тип особистих даних вони збирають і як вони використовують, обробляють і захищають їх.
Якщо Philips надаватиме Вашу інформацію та особисті дані третій стороні, яка використовуватиме їх для власних цілей, перед тим компанія Philips обов’язково повідомить Вас та/або попросить Вашого дозволу відповідно до чинних законів.
Інколи компанія Philips продає бізнес чи його частину іншій компанії. Така передача права власності може включати передачу покупцю Ваших особистих даних, безпосередньо пов’язаних із цим бізнесом. Усі наші права та зобов’язання відповідно до нашого Повідомлення про конфіденційність вільно присвоюються компанією Philips будь-якій із наших дочірніх компаній у зв’язку із процесом злиття, поглинання, реструктуризації чи продажу активів або дії закону чи з інших причин, і ми можемо передавати Ваші особисті дані будь-якій зі своїх дочірніх компаній, суб’єктам наступників чи новому власнику.
Якщо цього вимагає закон чи необхідність для захисту наших прав, ми можемо передавати Ваші дані місцевим і державним органам.
Міжнародне передавання
Ваші особисті дані можуть зберігатися та оброблятися в будь-якій країні, де у нас є виробничі потужності або в якій ми залучаємо постачальників послуг. Користуючись Послугами, Ви підтверджуєте передачу (за наявності) інформації до країн, що не належать до країни Вашого проживання, у яких можуть існувати правила захисту даних, що відрізняються від правил Вашої країни. За певних обставин суди, правоохоронні структури, контролюючі органи чи органи безпеки в цих інших країнах можуть мати право доступу до Ваших особистих даних.
Якщо Ви знаходитесь у ЄЕЗ, Ваші особисті дані можуть передаватися нашим дочірнім компаніям або постачальникам послуг у країнах, які не належать до ЄЕЗ і вважаються Європейською комісією такими, що надають відповідний рівень захисту даних згідно зі стандартами ЄЕЗ (повний список цих країн доступний тут).
Для передавання даних з ЄЕЗ до країн, які не вважаються Європейською комісією відповідними (такі як США), ми вжили відповідних заходів, таких як наші Обов’язкові корпоративні правила для даних клієнтів, постачальників і партнерів по бізнесу та/або стандартні статті договору, прийняті Європейською комісією для захисту Ваших особистих даних. Ви можете отримати копію цих заходів за допомогою посилання вгорі чи написавши нам сюди.
Як довго ми зберігаємо Ваші дані?
Ми зберігатимемо Ваші особисті дані стільки, скільки потрібно чи дозволено з урахуванням цілі(-ей), для яких ці дані збираються. Критерії, який ми використовуємо для визначення періодів зберігання, включають: (i) тривалість використання Вами додатка та Послуг; (ii) наявність законного зобов’язання, яке ми маємо виконувати; чи (iii) наявність рекомендації щодо збереження даних у зв’язку з нашою правовою позицією (наприклад, у зв’язку з чинними термінами давності, судовими процесами чи нормативно-правовими розглядами).
Ваш вибір і права
Якщо Ви хочете надіслати запит щодо отримання доступу, виправлення, стирання, обмеження або заперечення щодо обробки особистих даних, які Ви надали нам раніше, або якщо Ви хочете надіслати запит на отримання електронної копії своїх особистих даних для їх передачі іншій компанії (у тій мірі, в якій це право на передавання даних надано Вам згідно з чинним законодавством), Ви можете зв’язатися з нами тут. Ми відповімо на Ваш запит відповідно на чинного законодавства.
У запиті чітко вкажіть, до яких особистих даних Ви хочете отримати доступ, чи які особисті даних хочете виправити, видалити, обмежити чи заборонити їх обробку. Для Вашого захисту ми можемо виконувати лише запити, які стосуються особистих даних, пов’язаних із Вашим обліковим записом, адресою електронної пошти чи іншими даними облікового запису, які Ви використовуєте для надсиланням нам запиту, і нам може бути потрібно перевірити Ваші ідентифікаційні дані, перш ніж ми виконаємо Ваш запит. Ми будемо намагатися якомога швидше відповісти на Ваш запит.
Оскільки ми обробляємо Ваші дані для надання послуг на основі наших умов, нам може не вдатися надати Вам послуги, якщо ми не обробляємо Ваших даних. Оскільки ми покладаємось на наші законні інтереси, ми гарантуємо, що обробка не переважає над Вашими правами та інтересами конфіденційності. Оскільки ми покладаємося на згоду, Ви можете відкликати її в будь-який час, і це не вплине на законність обробки до Вашого відкликання.
Якщо Ви скористаєтеся (деякими) своїми правами і правом вибору, Ви, можливо, не зможете повністю або частково використовувати окремі послуги Philips.
Ми захищаємо Ваші особисті дані
Компанія Philips відповідально ставиться до захисту Ваших особистих даних від випадкової чи несанкціонованої зміни, втрати, неправильного використання, розголошення чи доступу до них. Компанія Philips використовує різні надійні технології, технічні та організаційні заходи для захисту Ваших особистих даних. Для цього ми вводимо, крім іншого, елементи керування доступом, використовуємо шлюзи безпеки та захищені протоколи.
Спеціальна інформація для батьків
Незважаючи на те, що Послуги не призначено для дітей відповідно до чинного законодавства, політика Philips дотримується закону, що вимагає одержання дозволу одного з батьків чи опікунів перед отриманням особистої інформації від дітей, її використанням чи розголошенням. Ми докладаємо зусиль для захисту потреб дітей у приватності й заохочуємо батьків та опікунів брати активну участь у діяльності їхніх дітей в Інтернеті та їхніх інтересах.
Якщо батьку/матері або опікуну стане відомо про те, що його/її дитина надала нам особисті дані без їхнього відома, їм слід звернутися тут. Якщо нам стане відомо, що дитина надала нам особисті дані, ми видалимо її дані зі своїх файлів.
Зміни цього повідомлення про конфіденційність
Наші Послуги можуть час від часу змінюватися без попередження. Тому ми залишаємо за собою право час від часу змінювати це Повідомлення про конфіденційність чи додавати до нього нову інформацію. У разі оновлення цього Повідомлення про конфіденційність ми також оновимо дату вгорі. Радимо регулярно перевіряти наявність найновішої версії цього Повідомлення про конфіденційність.
Нове Повідомлення про конфіденційність набере чинності з моменту його публікації. Якщо Ви не погоджуєтеся із переглянутим повідомленням, Вам потрібно змінити свої налаштування або припинити користуватися нашими Послугами. Продовжуючи переходити до наших Послуг чи користуючись ними після цих змін, Ви визнаєте, що Вас повідомили про оновлення цього Повідомлення про конфіденційність.
Контактна інформація
Якщо у Вас виникнуть будь-які запитання стосовно цього Повідомлення про конфіденційність або щодо того, як Philips використовує Ваші особисті дані, зверніться до нас (до нашого відповідального з питань захисту даних та/або представника) тут. Також Ви маєте право подати скаргу контрольному органу у своїй країні чи регіоні
Philips Consumer Lifestyle B.V.
High Tech Campus 5, 5656 AE,
Eindhoven, The Netherlands (Нідерланди)
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