Додаток Lumea IPL Повідомлення про конфіденційність

Щоб дізнатися більше про те, як Facebook використовує Вашу інформацію, ознайомтеся з політикою конфіденційності платформи. Facebook може обробляти таку інформацію в країнах за межами країни Вашого проживання, в яких може не забезпечуватись належний захист особистих даних відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/679.



Ми використовуємо Дані Вашого Облікового запису для створення та керування ним і для надання персоналізованих Послуг. Ви можете використовувати свій обліковий запис для безпечного входу в додаток. Якщо Ви створите обліковий запис Philips для входу в додаток, ми надішлемо Вам електронного листа з привітанням для підтвердження Вашого імені користувача та пароля, щоб відповідати на Ваші запити, надсилати повідомлення, що стосуються виключно послуг, або ж адресні маркетингові повідомлення, якщо Ви надали свій відповідний дозвіл. Ви можете також використовувати свій обліковий запис Philips для замовлення чи реєстрації виробу або послуги Philips, для участі в рекламній акції або грі, участі у заході соціальної мережі, пов’язаному з рекламною акцією Philips (наприклад, клацаючи «подобається» або «поділитися»), та участі в тестуванні виробів або опитуваннях.



Аналітичні дані



У випадку надання Вами згоди, Ви допоможете нам покращити додаток та наші пов’язані продукти (а також розробити для Вас нові рішення для власного здоров’я!) на основі даних, які ми відстежуємо та збираємо під час користування нашими послугами. Ми також можемо використовувати ці дані для подальшої персоналізації наших послуг. Оброблені дані включають дані, які Ви надаєте під час використання додатка: ідентифікатори мобільних пристроїв, дані про сеанси та використання, операційну систему, модель, інформацію про мережу та (замасковані) IP-адреси й інформацію про додаток, таку як назва додатка, версію, використання та події, відвідані сторінки та інформацію про сеанс. Ми можемо використовувати файли cookie, теги та/або подібні технології, а також постачальників послуг, які обробляють Ваші дані від нашого імені та на основі наших інструкцій. Ми можемо змішувати, псевдонімізувати, анонімізувати або об’єднувати Ваші дані з метою статистики, аналітики та персоналізації. Докладніше про це можна дізнатися у параметрах додатка.



Дані файлів cookie



Для надання наших послуг ми обробляємо інформацію з Вашого мобільного пристрою та використовуємо файли cookie, теги, пікселі або подібні технології (далі – «cookie»). Наші файли cookie дозволяють нам розпізнавати Ваш мобільний пристрій і збирати інформацію та особисті дані відповідно до цього Повідомлення. Інформація, яку ми обробляємо, може включати дані Вашого мобільного пристрою (наприклад, унікальні ідентифікатори, дані про сеанс та використання, операційну систему, модель, оператора, інформацію про мережу та IP-адреси) та інформацію про додаток (наприклад, назву додатка, версію, інформацію про використання та відвідані сторінки і сеанси). Ми також можемо використовувати цю інформацію для показу вмісту, призначеного для певної країни (включаючи інформацію вашою місцевою мовою).



Маркетингові дані



Якщо Ви дасте згоду на отримання рекламно-інформаційних повідомлень про вироби, послуги, події та акції Philips, які можуть відповідати Вашим зацікавленням на основі Ваших користувацьких уподобань і поведінки в Інтернеті, ми можемо надсилати Вам маркетингові та рекламно-інформаційні повідомлення через електронну пошту, телефон та інші цифрові канали, такі як мобільні додатки та соціальні мережі. Щоб мати змогу підібрати такі повідомлення відповідно до Ваших уподобань та поведінки, а також зробити Ваш досвід користування більш відповідним і персоналізованим, ми можемо аналізувати та поєднувати Ваші особисті дані. Ви можете в будь-який час відмовитися від отримання таких повідомлень і скасувати підписку на них.



Дані опитувань і дослідження



Ми можемо запропонувати Вам узяти участь в опитуваннях або приєднатися до досліджень. Особисті дані, які ми збираємо, включають Ваші відповіді, які можуть стосуватися Вашої думки та досвіду під час взаємодії з нашими Послугами або послугами третіх сторін, а також інформації про Ваші процедури краси та видалення волосся, або про будь-які інші теми особистого здоров’я. Ми можемо обробляти дані Вашого опитування в поєднанні з аналітичною інформацією, яку ми збираємо, коли Ви користуєтесь додатком. Ми використовуємо ці дані для розуміння наших користувачів і для покращення наших додатків і послуг у сфері краси Philips. Для цього ми аналізуємо та збираємо Вашу інформацію та відповіді. Деякі з цих проєктів ми можемо запускати анонімно, в цьому випадку ми не збираємо ніяких особистих даних. У будь-якому випадку, коли Ви приєднаєтеся до цих проєктів, Ви отримаєте додаткову інформацію про те, як оброблятимуться Ваші дані.



Дані відгуків



Ми можемо попросити Вас надати відгук про Ваш досвід використання Lumea. У деяких випадках ми попросимо Вашого дозволу на публікацію Вашого імені та відгуку в додатку, щоб допомогти іншим користувачам. Якщо ми не вкажемо Вам інше, ми просимо Вас не розкривати нам будь-яких конфіденційних особистих даних: наприклад, номери соціального страхування, інформацію, пов’язану з расовим чи етнічним походженням, політичними поглядами, релігійними, філософськими або іншими переконаннями, станом здоров’я, сексуальним життям або орієнтацією, біометричні дані або генетичні характеристики, відомості про судимості або членство у профспілках. Ви завжди можете вимагати від нас видалення Вашого відгуку в будь-який час.



Дані для надання підтримки споживачів



Ви можете надати нам інформацію про використання Послуг, зокрема інформацію про взаємодію з Philips і свою контактну інформацію, щоб ми могли надати потрібну підтримку. Ми керуємо та надаємо наші Послуги, зокрема надаємо підтримку користувачам і покращуємо, усуваємо несправності й персоналізуємо Послуги. Ми також використовуємо Вашу інформацію, щоб відповісти Вам, коли Ви звертаєтесь до нас.



Об’єднані дані



Ми можемо поєднувати Ваші особисті дані, зокрема дані облікового запису, та інші надані Вами дані, дані пристроїв, файли cookie, дані про місцеперебування, дані, зібрані під час Вашої взаємодії та використання цифрових каналів Philips (таких як соціальні мережі, вебсайти, електронна пошта, додатки та під’єднані вироби), а саме: IP-адресу, файли cookie, дані про пристрій, повідомлення, на які Ви переходите або які натискаєте, деталі про місцезнаходження та вебсайти, які Ви відвідуєте. Залежно від Вашого вибору, ми можемо аналізувати Ваші об’єднані дані для надання вам Послуг, наприклад, щоб Ви могли зрозуміти Ваші процедури видалення волосся,та для доставки персоналізованого контенту, повідомлень і порад, відповідно до цього повідомлення. Ми також можемо використовувати ці дані для покращення контенту, функціональних можливостей і зручності використання додатка та Послуг, а також для розробки нових продуктів та послуг у сфері краси.



Рейтинги та дані відгуків



Якщо Ви пишете відгук або оцінюєте додаток у магазинах додатків, ми можемо обробляти таку інформацію, щоб відповісти на Ваші коментарі та запитання, зрозуміти, наскільки Вам подобається користуватися додатком, ознайомитися з Вашим загальним сприйняттям додатка і нашої марки та використовувати ці ідеї для вдосконалення додатка. Ми можемо бачити лише Ваше ім’я користувача в магазині додатків, рейтинги, коментарі та будь-які інші деталі, якими Ви вирішите поділитися з нами або зробити доступними публічно. Якщо Ви цього нас не попросите, ми не будемо поєднувати таку інформацію з реєстраційними даними Вашого облікового запису або іншими відомостями про Вас, які ми зберігаємо. Якщо Вам знадобиться підтримка, ми можемо скористатися Вашими даними для подальшого використання у Вашому випадку і надавати Вам вказівки щодо процесу підтримки клієнтів відповідно до цього повідомлення.



Дозволи



Додаток може вимагати Вашого дозволу на доступ до можливостей зберігання даних мобільного пристрою, датчиків або інших функцій. Нам потрібен доступ лише в разі нагальної потреби для надання Послуг, як докладно зазначено нижче.



