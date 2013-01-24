Додаток Lumea IPL Повідомлення про конфіденційність

Інші треті сторони

Компанія Philips може також працювати із третіми сторонами, які обробляють Ваші особисті дані для власних цілей. Уважно прочитайте їхні повідомлення про конфіденційність, де вони повідомляють про власні принципи роботи з конфіденційною інформацією, зокрема які типи особистих даних вони збирають, як їх використовують та захищають.

Якщо Philips надаватиме Ваші особисті дані третій стороні, яка використовуватиме їх для власних цілей, перед тим компанія Philips обов’язково повідомить Вас та/або попросить Вашого дозволу відповідно до чинних законів.

Інколи компанія Philips продає бізнес чи його частину іншій компанії. Така передача права власності може включати передачу покупцю Ваших особистих даних, безпосередньо пов’язаних із цим бізнесом. Усі наші права та обов’язки згідно нашого Повідомлення про конфіденційність вільно передаються Philips будь-якій нашій філії у зв’язку зі злиттям, придбанням, реструктуризацією або продажем активів, згідно законів чи іншим чином, і ми можемо передати Ваші особисті дані будь-якій нашій філії, правонаступнику чи новому власнику.

Міжнародне передавання

Ваші особисті дані можуть зберігатися та опрацьовуватися у будь-якій країні, в якій у нас є проекти або в якій ми надаємо послуги; а також, користуючись послугами, Ви погоджуєтеся передавати (якщо таке матиме місце) інформацію країнам поза межами Вашої країни проживання, в яких правила захисту даних відрізняються від правил Вашої країни. За певних обставин суди, правоохоронні органи, регулятивні органи або органи безпеки в цих інших країнах можуть мати право на доступ до Ваших особистих даних.

Якщо Ви знаходитесь в ЄЕЗ, Ваші особисті дані можуть передаватись нашим філіям або постачальникам послуг, які перебувають у країнах за межами ЄЕЗ і які визнані Європейською комісією як такі, що забезпечують належний рівень захисту даних відповідно до стандартів ЄЕЗ (повний список таких країн доступний тут). У разі передавання Ваших особистих даних із ЄЕЗ у країни, які Європейською комісією не вважаються відповідними (наприклад, США), для захисту даних ми запровадили відповідні правила, такі як наші Обов’язкові корпоративні правила для клієнтів, постачальників та ділових партнерів, та/або на таке передавання поширюються стандартні договірні положення, прийняті Європейською комісією для захисту Ваших особистих даних. Ви можете отримати копію таких правил, перейшовши за наведеним вище посиланням або написавши нам на електронну пошту privacy@philips.com.

Як довго ми зберігаємо Ваші дані?

Ми зберігатимемо Ваші особисті дані так довго, скільки буде потрібно або дозволено з метою, для якої їх було отримано. Критерії, які використовуються для визначення періодів зберігання нами даних, включають: (i) тривалість, протягом якої Ви користуєтеся додатком або послугами; (ii) існування юридичного зобов’язання, яке поширюється на нас; або (iii) потреба зберігати ці дані з врахуванням нашої юридичної позиції (наприклад, відповідно до застосовних законних обмежень, судових розглядів чи регулятивних розслідувань).

Ваш вибір і права

Якщо Ви хочете надіслати запит на отримання доступу, виправлення, стирання, обмеження або заперечення щодо обробки особистих даних, які Ви надали нам раніше, або якщо Ви хочете надіслати запит на отримання електронної копії Ваших особистих даних для її передачі іншій компанії (у тій мірі, в якій це право на передавання даних надано Вам згідно з чинним законодавством), Ви можете зв’язатися з нами за адресою privacy@philips.com. Ми надамо відповідь на Ваш запит відповідно до чинного законодавства.

У своєму запиті чітко вкажіть, до яких саме особистих даних Ви бажаєте отримати доступ, які особисті дані бажаєте виправити, стерти чи заперечити щодо їх обробки. Для Вашого захисту ми можемо виконувати лише запити стосовно особистих даних, пов’язаних із Вашим обліковим записом, Вашою електронною адресою або іншою інформацією про обліковий запис, який Ви використовуєте для надсилання запиту, і нам може знадобитися підтвердження Вашої особи, перш ніж ми виконаємо Ваш запит. Ми спробуємо виконати Ваш запит, як тільки це стане практично можливим.

Зверніть увагу, якщо Ви користуватиметеся (деякими) Вашими правами та вибором, Ви, можливо, не зможете повністю або частково користуватися нашими послугами.

Ми захищаємо Ваші особисті дані

Ми серйозно ставимося до нашого зобов’язання захищати дані, які Ви довіряєте Philips, від випадкових чи несанкціонованих змін, втрати, зловживання, розголошення чи доступу до них. Philips використовує різноманітні надійні технології, технічні та організаційні заходи для захисту Ваших даних. З цією метою ми здійснюємо, окрім іншого, контроль за доступом до даних, використовуємо шлюзи безпеки та захищені протоколи.

Спеціальна інформація для батьків

Оскільки послуги не призначені для дітей, як визначено у відповідному законодавстві, політика Philips дотримується законодавства, коли ми вимагаємо дозволу батьків або опікунів перед збором, використанням чи розголошенням особистих даних дітей. Ми прагнемо захистити особисте життя дітей, і ми настійно закликаємо батьків та опікунів брати активну участь у діяльності та інтересах своїх дітей у мережі.

Якщо хтось із батьків чи опікунів дізнається, що його дитина надала нам свої особисті дані без їхньої згоди, вони повинні зв’язатися з нами за адресою privacy@philips.com. Якщо ми дізнаємося, що дитина надала нам особисті дані, ми видалимо його/її дані з наших файлів.

Інформація, що стосується певних регіонів: права на конфіденційність у Каліфорнії (лише США)

Згідно з Цивільним кодексом Каліфорнії, розділ 1798.83, наші клієнти, які проживають у Каліфорнії, можуть щороку подавати запит та отримувати від нас безкоштовну інформацію про особисті дані (за наявності), які ми повідомили третім сторонам для прямого маркетингу за минулий календарний рік. У такому разі ця інформація включатиме список категорій наданої особистої інформації та імена й адреси всіх третіх сторін, із якими ми поділилися інформацією минулого календарного року. Якщо Ви є жителем Каліфорнії та хотіли б подати такий запит, відвідайте наш веб-сайт конфіденційності: www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html

Зміни цього повідомлення про конфіденційність

Наші послуги можуть із часом змінюватися без попередження. Тому ми залишаємо за собою право час від часу змінювати чи оновлювати це Повідомлення про конфіденційність. Якщо ми оновлюватимемо це Повідомлення про конфіденційність, ми також оновимо відповідну дату вгорі.

Радимо регулярно перевіряти наявність найновішої версії цього Повідомлення про конфіденційність.

Нове повідомлення про конфіденційність набере чинності з моменту його публікації. Якщо Ви не погоджуєтеся із переглянутим повідомленням, потрібно змінити свої налаштування або припинити користуватися нашими послугами. Продовжуючи переходити до наших послуг чи користуватися ними після цих змін, Ви підтверджуєте, що Вас було повідомлено і Ви погоджуєтеся зі зміненим Повідомленням про конфіденційність.

Контактна інформація

Якщо у Вас виникнуть будь-які запитання стосовно цього Повідомлення про конфіденційність або щодо того, як Philips використовує Ваші особисті дані, зверніться до нашого відділу захисту даних за адресою privacy@philips.com. Крім того, Ви маєте право подати скаргу до органу нагляду, який відповідає за Вашу країну чи регіон.

Koninklijke Philips N.V.

High Tech Campus 5

5656AE, Eindhoven

The Netherlands (Нідерланди)