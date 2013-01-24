Додаток Lumea IPL Повідомлення про конфіденційність

Додаток Lumea IPL надає послуги, які допомагають встановити графік процедур обробки і цілі, пов’язані з видаленням волосся; отримувати нагадування для дотримання графіка обробок; отримувати персоналізовані поради щодо використання на основі досягнутих результатів і дотримуватися досягнутих результатів та використання пристрою Lumea; а також інші послуги («Послуги») користувачам у всьому світі. Мета цього Повідомлення про конфіденційність – допомогти Вам зрозуміти наші принципи роботи з особистими даними, коли Ви користуєтесь нашими Послугами, зокрема те, які дані ми збираємо, чому ми збираємо їх і що ми робимо з ними, а також Ваші права.
Додаток Lumea IPL використовує персональні дані, які збираються або опрацьовуються мобільним додатком Lumea IPL App («Додаток»).
Це Повідомлення про конфіденційність стосується особистих даних, які збираються або опрацьовуються додатком, що контролюється або перебуває під контролем компанії Koninklijke Philips N.V. або будь-якої її філії чи дочірньої компанії («Philips», «наш(-а)», «ми» або «нас»).
Прочитайте також наше Повідомлення про файли cookie та Умови використання, де описано умови використання наших послуг.
Які особисті дані збираються і з якою метою
Ми отримуємо або збираємо особисті дані, як детально описано нижче, під час надання наших послуг Послуг, зокрема коли Ви отримуєте доступ, завантажуєте, встановлюєте пристрій або Додаток чи користуєтеся нашими Послугами. Ми можемо використовувати ці особисті дані для надання послуг відповідно до Вашого запиту і нашого зобов’язання в договорі, щоб керувати, надавати, покращувати, налаштовувати, підтримувати та виводити на ринок наші Послуги, що базується на нашому правомірному інтересі або відповідно до правового зобов’язання, яке може поширюватися на нас. Якщо Ви не бажаєте, щоб ми збирали та опрацьовували Ваші особисті дані, Ви не зможете користуватися Послугами.
Перш ніж ми збиратимемо конфіденційні особисті дані, ми повідомимо Вам і попросимо явної згоди. Ці дані включають колір волосся і тон шкіри. Ви можете у будь-який момент відкликати свою згоду, що не вплине на законність обробки даних на основі Вашої згоди до її відкликання.
Ми просимо Вас не надсилати нам і не розголошувати нам будь-яких конфіденційних особистих даних (наприклад, номери соціального забезпечення, інформацію щодо расового чи етнічного походження, політичні погляди, релігійні чи інші переконання, здоров’я, біометричні чи генетичні характеристики, кримінальне минуле або членство у профспілці) у або через додаток чи іншим чином.
Ми збираємо Ваші особисті дані, коли Ви створюєте обліковий запис. Ви можете входити в додаток через обліковий запис MyPhilips або профіль у соціальній мережі. Особисті дані, які ми збираємо, можуть включати Ваше ім’я користувача, фотографію профілю, ім’я, адресу електронної пошти, стать, день народження/вік, країну, мову, останній твіт, URL-адресу профілю, профіль у соціальній мережі, місце перебування та пароль.
Ми використовуємо вхід через Facebook. Це дозволяє Вам заходити в наш додаток за допомогою облікових даних Facebook. Компанія Philips збиратиме Ваші облікові дані Facebook, Ваше ім’я, адресу ел. пошти та зображення, пов’язане з Вашим обліковим записом Facebook. Facebook також збирає певну інформацію, коли Ви використовуєте вхід через Facebook:
Ці дані включають колір волосся і тон шкіри, налаштування сповіщень, історію процедур, цілі, використання пристрою Lumea та відповіді на опитування.
Ми використовуємо файли cookie, теги чи подібні технології для керування, надання, покращення, розуміння та налаштування наших послуг. Файли cookie допомагають нам розпізнавати Ваш мобільний пристрій та збирати Ваші особисті дані, зокрема унікальний номер пристрою користувача, IP-адресу мобільного пристрою, тип мобільного веб-браузера чи операційної системи, яку Ви використовуєте, дані про сеанси та використання або інформацію щодо ефективності виконання послуги, тобто інформацію про використання Вами додатка.
Щоб дізнатися більше про використання файлів cookie чи інших подібних технологій, які використовуються у цьому додатку, прочитайте наше Повідомлення про файли cookie
Дані про місцезнаходження
Якщо Ви надасте доступ до даних про місцеперебування, ми можемо збирати дані про географічне місцеперебування Вашого мобільного пристрою. Ви можете у будь-який час заблокувати доступ до збору даних геолокації у налаштуваннях додатка або мобільного пристрою.
Інформація про транзакції
Коли Ви платите за наші послуги, ми можемо отримувати інформацію та підтвердження, (наприклад, про отримання платежів), зокрема з магазинів додатків чи інших третіх сторін, які обробляють оплату Вами послуг.
Підтримка споживачів
Ви можете надавати нам інформацію, що стосується використання Вами наших послуг, зокрема дані Вашої взаємодії з Philips та як можна з Вам зв’язатися для надання користувацької підтримки. Ми здійснюємо та надаємо наші послуги, зокрема підтримку споживачів, покращення, виправлення та налаштування наших послуг. Ми також використовуємо Вашу інформацію для відповіді у разі Вашого звернення до нас.
Зведені дані
Ми можемо поєднувати Ваші особисті дані, зокрема дані облікового запису, та інші надані Вами дані, файли cookie, дані про місцеперебування, дані, зібрані під час Вашої взаємодії та використання цифрових каналів Philips (наприклад, соціальні мережі, веб-сайти, електронна пошта, додатки та під’єднані вироби), а саме: IP-адресу, файли cookie, дані про пристрій, повідомлення, на які Ви переходите або які натискаєте, деталі про місцезнаходження та веб-сайти, які Ви відвідуєте.
Зведені дані аналізуються і використовуються, щоб надати Вам Послуги, які могли б допомогти Вам встановити графік обробки та цілі; отримувати нагадування для дотримання графіка обробок; отримувати персоналізовані поради щодо використання на основі досягнутих результатів і дотримуватися досягнутих результатів та використання пристрою Lumea; а також щоб допомогти нам покращити вміст, функціональність та використання додатка, пристрою та послуг, а також розробляти нові вироби й послуги.
Якщо Ви дасте згоду на отримання рекламно-інформаційних повідомлень про вироби, послуги, події та акції Philips, які можуть бути актуальними для Вас на основі Ваших уподобань та поведінки онлайн, ми можемо надсилати Вам маркетингові та рекламно-інформаційні повідомлення через електронну пошту, телефон чи інші цифрові канали (наприклад, мобільні додатки та соціальні мережі). Щоб мати змогу підібрати повідомлення відповідно до Ваших інтересів та поведінки і запропонувати Вам більш відповідне та персоналізоване використання, ми можемо аналізувати та поєднувати Ваші особисті дані. Ви можете відмовитися та скасувати підписку на отримання таких повідомлень у будь-який час.
Додаток може просити Вашого дозволу на отримання доступу до Вашого телефону або датчиків (наприклад, камери, Wi-Fi, геолокації або Bluetooth) чи інших даних (наприклад, фотографій, розкладу дня чи контактів) на Вашому мобільному пристрої.
Кому надсилаються особисті дані?
Компанія Philips може розкривати Ваші особисті дані незалежним постачальникам послуг, діловим партнерам чи іншим третім сторонам згідно з цим Повідомленням про конфіденційність та/або відповідно до законодавства.
Постачальники послуг
Ми працюємо з незалежними постачальниками послуг, які допомагають нам керувати, надавати, розуміти, налаштовувати, підтримувати та виводити наші послуги на ринок.
Ми можемо надсилати Ваші особисті дані вказаним нижче постачальникам послуг:
Ці постачальники послуг забезпечують необхідне апаратне забезпечення, програмне забезпечення, мережі, засоби зберігання, послуги транзакцій та/або інші пов’язані технології, необхідні для роботи додатка або надання послуг.
Компанія Philips вимагає від постачальників послуг надавати належний рівень захисту Ваших особистих даних, подібно до того, як це робимо ми. Ми вимагаємо, щоб наші постачальники послуг опрацьовували Ваші особисті дані лише згідно з наших вказівок та лише для визначених цілей, згаданих вище, щоб вони мали доступ до мінімальної кількості даних, необхідних для надання певної послуги, і захищали Ваші особисті дані.
Інші треті сторони
Компанія Philips може також працювати із третіми сторонами, які обробляють Ваші особисті дані для власних цілей. Уважно прочитайте їхні повідомлення про конфіденційність, де вони повідомляють про власні принципи роботи з конфіденційною інформацією, зокрема які типи особистих даних вони збирають, як їх використовують та захищають.
Якщо Philips надаватиме Ваші особисті дані третій стороні, яка використовуватиме їх для власних цілей, перед тим компанія Philips обов’язково повідомить Вас та/або попросить Вашого дозволу відповідно до чинних законів.
Інколи компанія Philips продає бізнес чи його частину іншій компанії. Така передача права власності може включати передачу покупцю Ваших особистих даних, безпосередньо пов’язаних із цим бізнесом. Усі наші права та обов’язки згідно нашого Повідомлення про конфіденційність вільно передаються Philips будь-якій нашій філії у зв’язку зі злиттям, придбанням, реструктуризацією або продажем активів, згідно законів чи іншим чином, і ми можемо передати Ваші особисті дані будь-якій нашій філії, правонаступнику чи новому власнику.
Міжнародне передавання
Ваші особисті дані можуть зберігатися та опрацьовуватися у будь-якій країні, в якій у нас є проекти або в якій ми надаємо послуги; а також, користуючись послугами, Ви погоджуєтеся передавати (якщо таке матиме місце) інформацію країнам поза межами Вашої країни проживання, в яких правила захисту даних відрізняються від правил Вашої країни. За певних обставин суди, правоохоронні органи, регулятивні органи або органи безпеки в цих інших країнах можуть мати право на доступ до Ваших особистих даних.
Якщо Ви знаходитесь в ЄЕЗ, Ваші особисті дані можуть передаватись нашим філіям або постачальникам послуг, які перебувають у країнах за межами ЄЕЗ і які визнані Європейською комісією як такі, що забезпечують належний рівень захисту даних відповідно до стандартів ЄЕЗ (повний список таких країн доступний тут). У разі передавання Ваших особистих даних із ЄЕЗ у країни, які Європейською комісією не вважаються відповідними (наприклад, США), для захисту даних ми запровадили відповідні правила, такі як наші Обов’язкові корпоративні правила для клієнтів, постачальників та ділових партнерів, та/або на таке передавання поширюються стандартні договірні положення, прийняті Європейською комісією для захисту Ваших особистих даних. Ви можете отримати копію таких правил, перейшовши за наведеним вище посиланням або написавши нам на електронну пошту privacy@philips.com.
Як довго ми зберігаємо Ваші дані?
Ми зберігатимемо Ваші особисті дані так довго, скільки буде потрібно або дозволено з метою, для якої їх було отримано. Критерії, які використовуються для визначення періодів зберігання нами даних, включають: (i) тривалість, протягом якої Ви користуєтеся додатком або послугами; (ii) існування юридичного зобов’язання, яке поширюється на нас; або (iii) потреба зберігати ці дані з врахуванням нашої юридичної позиції (наприклад, відповідно до застосовних законних обмежень, судових розглядів чи регулятивних розслідувань).
Ваш вибір і права
Якщо Ви хочете надіслати запит на отримання доступу, виправлення, стирання, обмеження або заперечення щодо обробки особистих даних, які Ви надали нам раніше, або якщо Ви хочете надіслати запит на отримання електронної копії Ваших особистих даних для її передачі іншій компанії (у тій мірі, в якій це право на передавання даних надано Вам згідно з чинним законодавством), Ви можете зв’язатися з нами за адресою privacy@philips.com. Ми надамо відповідь на Ваш запит відповідно до чинного законодавства.
У своєму запиті чітко вкажіть, до яких саме особистих даних Ви бажаєте отримати доступ, які особисті дані бажаєте виправити, стерти чи заперечити щодо їх обробки. Для Вашого захисту ми можемо виконувати лише запити стосовно особистих даних, пов’язаних із Вашим обліковим записом, Вашою електронною адресою або іншою інформацією про обліковий запис, який Ви використовуєте для надсилання запиту, і нам може знадобитися підтвердження Вашої особи, перш ніж ми виконаємо Ваш запит. Ми спробуємо виконати Ваш запит, як тільки це стане практично можливим.
Зверніть увагу, якщо Ви користуватиметеся (деякими) Вашими правами та вибором, Ви, можливо, не зможете повністю або частково користуватися нашими послугами.
Ми захищаємо Ваші особисті дані
Ми серйозно ставимося до нашого зобов’язання захищати дані, які Ви довіряєте Philips, від випадкових чи несанкціонованих змін, втрати, зловживання, розголошення чи доступу до них. Philips використовує різноманітні надійні технології, технічні та організаційні заходи для захисту Ваших даних. З цією метою ми здійснюємо, окрім іншого, контроль за доступом до даних, використовуємо шлюзи безпеки та захищені протоколи.
Спеціальна інформація для батьків
Оскільки послуги не призначені для дітей, як визначено у відповідному законодавстві, політика Philips дотримується законодавства, коли ми вимагаємо дозволу батьків або опікунів перед збором, використанням чи розголошенням особистих даних дітей. Ми прагнемо захистити особисте життя дітей, і ми настійно закликаємо батьків та опікунів брати активну участь у діяльності та інтересах своїх дітей у мережі.
Якщо хтось із батьків чи опікунів дізнається, що його дитина надала нам свої особисті дані без їхньої згоди, вони повинні зв’язатися з нами за адресою privacy@philips.com. Якщо ми дізнаємося, що дитина надала нам особисті дані, ми видалимо його/її дані з наших файлів.
Інформація, що стосується певних регіонів: права на конфіденційність у Каліфорнії (лише США)
Згідно з Цивільним кодексом Каліфорнії, розділ 1798.83, наші клієнти, які проживають у Каліфорнії, можуть щороку подавати запит та отримувати від нас безкоштовну інформацію про особисті дані (за наявності), які ми повідомили третім сторонам для прямого маркетингу за минулий календарний рік. У такому разі ця інформація включатиме список категорій наданої особистої інформації та імена й адреси всіх третіх сторін, із якими ми поділилися інформацією минулого календарного року. Якщо Ви є жителем Каліфорнії та хотіли б подати такий запит, відвідайте наш веб-сайт конфіденційності: www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html
Зміни цього повідомлення про конфіденційність
Наші послуги можуть із часом змінюватися без попередження. Тому ми залишаємо за собою право час від часу змінювати чи оновлювати це Повідомлення про конфіденційність. Якщо ми оновлюватимемо це Повідомлення про конфіденційність, ми також оновимо відповідну дату вгорі.
Радимо регулярно перевіряти наявність найновішої версії цього Повідомлення про конфіденційність.
Нове повідомлення про конфіденційність набере чинності з моменту його публікації. Якщо Ви не погоджуєтеся із переглянутим повідомленням, потрібно змінити свої налаштування або припинити користуватися нашими послугами. Продовжуючи переходити до наших послуг чи користуватися ними після цих змін, Ви підтверджуєте, що Вас було повідомлено і Ви погоджуєтеся зі зміненим Повідомленням про конфіденційність.
Контактна інформація
Якщо у Вас виникнуть будь-які запитання стосовно цього Повідомлення про конфіденційність або щодо того, як Philips використовує Ваші особисті дані, зверніться до нашого відділу захисту даних за адресою privacy@philips.com. Крім того, Ви маєте право подати скаргу до органу нагляду, який відповідає за Вашу країну чи регіон.
Koninklijke Philips N.V.
High Tech Campus 5
5656AE, Eindhoven
The Netherlands (Нідерланди)