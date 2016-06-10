Додаток Philips Sonicare for Kids (надалі – «Додаток») допомагає батькам стежити за звичками дітей із чищення, вдосконалювати їх і надає персоналізовані дані про чищення на основі статистики дітей (надалі – «Послуги»). Додаток використовує персональні дані, зібрані або оброблені ручкою зубної щітки Philips Sonicare for Kids із підключенням Bluetooth (надалі – «Пристрій») та/або Додатком. Згідно з цим Повідомленням про конфіденційність контролером ваших персональних даних є Philips Oral Healthcare, LLC, що знаходиться за наступною адресою: 22100 Ботелл Еверетт Хайвей, м. Ботелл штат Вашингтон 98021, США («Philips», «наш», «ми» або «нас»). Це Повідомлення про конфіденційність застосовується до персональних даних, зібраних Додатком і Пристроєм. Мета цього Повідомлення про конфіденційність – допомогти вам дізнатися про свої особисті права та зрозуміти, як ми зберігаємо конфіденційність під час користування нашими Послугами, зокрема які дані ми збираємо, чому ми це робимо та як ми їх використовуємо. Крім того, ми пропонуємо ознайомитись із нашим Повідомленням про файли cookie й Умовами використання наших Послуг.
Додаток Philips Sonicare for Kids (надалі – «Додаток») допомагає батькам стежити за звичками дітей із чищення, вдосконалювати їх і надає персоналізовані дані про чищення на основі статистики дітей (надалі – «Послуги»).
Додаток використовує персональні дані, зібрані або оброблені ручкою зубної щітки Philips Sonicare for Kids із підключенням Bluetooth (надалі – «Пристрій») та/або Додатком. Згідно з цим Повідомленням про конфіденційність контролером ваших персональних даних є Philips Oral Healthcare, LLC, що знаходиться за наступною адресою: 22100 Ботелл Еверетт Хайвей, м. Ботелл штат Вашингтон 98021, США («Philips», «наш», «ми» або «нас»).
Це Повідомлення про конфіденційність застосовується до персональних даних, зібраних Додатком і Пристроєм. Мета цього Повідомлення про конфіденційність – допомогти вам дізнатися про свої особисті права та зрозуміти, як ми зберігаємо конфіденційність під час користування нашими Послугами, зокрема які дані ми збираємо, чому ми це робимо та як ми їх використовуємо.
Крім того, ми пропонуємо ознайомитись із нашим Повідомленням про файли cookie й Умовами використання наших Послуг.
Ми отримуємо або збираємо інформацію та персональні дані під час надання наших Послуг, як це докладно описано нижче. Це відбувається, зокрема, коли ви відкриваєте, завантажуєте та встановлюєте Додаток.
Ми отримуємо або збираємо інформацію та персональні дані під час надання наших Послуг, як це докладно описано нижче. Це відбувається, зокрема, коли ви відкриваєте, завантажуєте та встановлюєте Додаток.
Конфіденційні аналітичні дані Якщо ви надасте згоду, ми будемо збирати аналітичні дані про звички вашої дитини з чищення й використання Додатка, зокрема тип зубної щітки (ручна, електрична або Sonicare), дані про ручку зубної щітки (номер моделі, серійний номер, версія вбудованої програми, виробник), тривалість чищення, час початку й інтенсивність чищення (надалі – «Дані про чищення»). Ми використовуємо та/або обробляємо Дані про чищення для аналітичних цілей, щоб покращити Додаток та Послуги, включаючи покращення загального досвіду використання Додатка вашою дитиною, ігор та графіки Додатка й продуктивності Пристрою. Philips завжди стежить за тим, щоб Дані про чищення оброблялися з дотриманням усіх застосовних стандартів захисту даних. Зокрема, Philips поєднує Дані про чищення з випадковим ідентифікатором і замінює всі IP-адреси, пов’язані з Даними про чищення, на типові IP-адреси перед збереженням даних. Перш ніж збирати будь-які конфіденційні дані, ми повідомимо вас про це та попросимо явного дозволу відповідно до статті 9.2.a. Регламенту (ЄС) 2016/679. За винятком зазначеного вище, ми просимо вас не надсилати безпосередньо нам, у наш Додаток або через нього чи будь-яким іншим способом, і не розголошувати будь-які інші конфіденційні персональні дані (наприклад, номери соціального забезпечення, інформацію про расову або етнічну приналежність, політичні погляди, релігійні, філософські чи інші переконання, здоров’я, сексуальне життя або сексуальну орієнтацію, біометричні чи генетичні характеристики, факти перебування під слідством і судом, участь у профспілках тощо). Якщо ви відмовитеся, Philips не буде обробляти Дані про чищення жодним чином. У такому разі Дані про чищення зберігатимуться в Додатку на вашому мобільному пристрої, де Philips не матиме до них доступу. Ви зберігаєте контроль над цими даними. Якщо ви видалите профіль дитини та/або Додаток, Дані про чищення буде видалено з мобільного пристрою.
Конфіденційні аналітичні дані
Якщо ви надасте згоду, ми будемо збирати аналітичні дані про звички вашої дитини з чищення й використання Додатка, зокрема тип зубної щітки (ручна, електрична або Sonicare), дані про ручку зубної щітки (номер моделі, серійний номер, версія вбудованої програми, виробник), тривалість чищення, час початку й інтенсивність чищення (надалі – «Дані про чищення»). Ми використовуємо та/або обробляємо Дані про чищення для аналітичних цілей, щоб покращити Додаток та Послуги, включаючи покращення загального досвіду використання Додатка вашою дитиною, ігор та графіки Додатка й продуктивності Пристрою. Philips завжди стежить за тим, щоб Дані про чищення оброблялися з дотриманням усіх застосовних стандартів захисту даних. Зокрема, Philips поєднує Дані про чищення з випадковим ідентифікатором і замінює всі IP-адреси, пов’язані з Даними про чищення, на типові IP-адреси перед збереженням даних.
Перш ніж збирати будь-які конфіденційні дані, ми повідомимо вас про це та попросимо явного дозволу відповідно до статті 9.2.a. Регламенту (ЄС) 2016/679. За винятком зазначеного вище, ми просимо вас не надсилати безпосередньо нам, у наш Додаток або через нього чи будь-яким іншим способом, і не розголошувати будь-які інші конфіденційні персональні дані (наприклад, номери соціального забезпечення, інформацію про расову або етнічну приналежність, політичні погляди, релігійні, філософські чи інші переконання, здоров’я, сексуальне життя або сексуальну орієнтацію, біометричні чи генетичні характеристики, факти перебування під слідством і судом, участь у профспілках тощо).
Якщо ви відмовитеся, Philips не буде обробляти Дані про чищення жодним чином. У такому разі Дані про чищення зберігатимуться в Додатку на вашому мобільному пристрої, де Philips не матиме до них доступу. Ви зберігаєте контроль над цими даними. Якщо ви видалите профіль дитини та/або Додаток, Дані про чищення буде видалено з мобільного пристрою.
Дані облікового запису Щоб отримати доступ до батьківської приладної дошки в Додатку, потрібно створити обліковий запис. Ви можете ввійти через свій обліковий запис MyPhilips, профіль у соціальних мережах або через обліковий запис Apple. Дані вашого облікового запису використовуватимуться для створення облікового запису й керування ним. Під час створення профілю дитини ви можете вказати її ім’я та завантажити зображення профілю/зняти фото для профілю. Утім, Philips не оброблятиме ці дані жодним чином. Ці дані зберігатимуться в Додатку на вашому мобільному пристрої, де Philips не матиме до них доступу. Ви зберігаєте контроль над цими даними. Якщо ви видалите профіль дитини та/або Додаток, ці дані буде видалено з мобільного пристрою.
Дані облікового запису
Щоб отримати доступ до батьківської приладної дошки в Додатку, потрібно створити обліковий запис. Ви можете ввійти через свій обліковий запис MyPhilips, профіль у соціальних мережах або через обліковий запис Apple. Дані вашого облікового запису використовуватимуться для створення облікового запису й керування ним.
Під час створення профілю дитини ви можете вказати її ім’я та завантажити зображення профілю/зняти фото для профілю. Утім, Philips не оброблятиме ці дані жодним чином. Ці дані зберігатимуться в Додатку на вашому мобільному пристрої, де Philips не матиме до них доступу. Ви зберігаєте контроль над цими даними. Якщо ви видалите профіль дитини та/або Додаток, ці дані буде видалено з мобільного пристрою.
Файли cookie Ми використовуємо файли cookie, теги або подібні технології (надалі – «файли cookie») для роботи, надання, покращення, інтерпретації та налаштування наших Послуг. Файли cookie дають нам змогу розпізнати ваш мобільний пристрій і зібрати інформацію та персональні дані, як-от унікальний номер користувача пристрою, IP-адресу мобільного пристрою, тип інтернет-браузера й використовувану операційну систему, дані про сеанс і використання, зокрема інформацію про продуктивність Додатка. Ми також використовуємо цю інформацію, щоб демонструвати контент для вашої країни (включаючи інформацію вашою місцевою мовою). Ми використовуємо файли cookie в аналітичних цілях виключно за вашою згодою.
Файли cookie
Ми використовуємо файли cookie, теги або подібні технології (надалі – «файли cookie») для роботи, надання, покращення, інтерпретації та налаштування наших Послуг. Файли cookie дають нам змогу розпізнати ваш мобільний пристрій і зібрати інформацію та персональні дані, як-от унікальний номер користувача пристрою, IP-адресу мобільного пристрою, тип інтернет-браузера й використовувану операційну систему, дані про сеанс і використання, зокрема інформацію про продуктивність Додатка. Ми також використовуємо цю інформацію, щоб демонструвати контент для вашої країни (включаючи інформацію вашою місцевою мовою).
Ми використовуємо файли cookie в аналітичних цілях виключно за вашою згодою.
Інформація про оцінки і відгуки Якщо ви напишете відгук про Додаток або поставите йому оцінку в магазинах додатків, ми можемо обробляти таку інформацію, щоб надати відповіді на ваші коментарі і питання, зрозуміти ваші враження від користування Додатком, ознайомитися з вашим загальним сприйняттям Додатка і нашого бренду і використати ці відомості для покращення Додатка. В магазині додатків ми маємо доступ лише до вашого ім’я користувача, оцінок, коментарів та іншої інформації, яку ви вирішите повідомити нам або опублікувати. Якщо тільки ви не попросите нас про це, ми не будемо зв’язувати ці відомості з вашим обліковим записом або будь-якою іншою інформацією, отриманою від вас. Якщо вам знадобиться допомога служби підтримки, ми можемо використовувати ваші дані, щоб проконтролювати вирішення вашого випадку і провести вас через процес надання клієнтської підтримки згідно з розділом Дані, отримані службою підтримки клієнтів наведеним нижче. Ми розглядаємо обробку вашої інформації про оцінки і відгуки як законне право компанії Philips і вважаємо її законною відповідно до статті 6.1. (f) Регламенту (ЄС) 2016/679.
Інформація про оцінки і відгуки
Якщо ви напишете відгук про Додаток або поставите йому оцінку в магазинах додатків, ми можемо обробляти таку інформацію, щоб надати відповіді на ваші коментарі і питання, зрозуміти ваші враження від користування Додатком, ознайомитися з вашим загальним сприйняттям Додатка і нашого бренду і використати ці відомості для покращення Додатка. В магазині додатків ми маємо доступ лише до вашого ім’я користувача, оцінок, коментарів та іншої інформації, яку ви вирішите повідомити нам або опублікувати. Якщо тільки ви не попросите нас про це, ми не будемо зв’язувати ці відомості з вашим обліковим записом або будь-якою іншою інформацією, отриманою від вас. Якщо вам знадобиться допомога служби підтримки, ми можемо використовувати ваші дані, щоб проконтролювати вирішення вашого випадку і провести вас через процес надання клієнтської підтримки згідно з розділом Дані, отримані службою підтримки клієнтів наведеним нижче. Ми розглядаємо обробку вашої інформації про оцінки і відгуки як законне право компанії Philips і вважаємо її законною відповідно до статті 6.1. (f) Регламенту (ЄС) 2016/679.
Дані, отримані службою підтримки клієнтів Якщо ви звертаєтеся до служби підтримки клієнтів, ми можемо попросити у вас надати інформацію про використання наших Послуг, зокрема про взаємодію з компанією Philips, а також запитати контактні дані для надання підтримки. Ми надаємо Послуги й керуємо ними, зокрема підтримуємо клієнтів, а також вдосконалюємо, виправляємо й налаштовуємо власні Послуги. Ми також використовуємо вашу інформацію, щоб відповідати на ваші запитання. Ми вважаємо обробку ваших даних, отриманих службою підтримки клієнтів, необхідною для виконання договору, стороною якого ви є, і законною відповідно до статті 6.1. (b) Регламенту (ЄС) 2016/679. У деяких випадках ми розглядаємо обробку ваших даних, отриманих службою підтримки клієнтів, як законне право компанії Philips і вважаємо її законною відповідно до статті 6.1. (f) Регламенту (ЄС) 2016/679.
Дані, отримані службою підтримки клієнтів
Якщо ви звертаєтеся до служби підтримки клієнтів, ми можемо попросити у вас надати інформацію про використання наших Послуг, зокрема про взаємодію з компанією Philips, а також запитати контактні дані для надання підтримки. Ми надаємо Послуги й керуємо ними, зокрема підтримуємо клієнтів, а також вдосконалюємо, виправляємо й налаштовуємо власні Послуги. Ми також використовуємо вашу інформацію, щоб відповідати на ваші запитання.
Ми вважаємо обробку ваших даних, отриманих службою підтримки клієнтів, необхідною для виконання договору, стороною якого ви є, і законною відповідно до статті 6.1. (b) Регламенту (ЄС) 2016/679. У деяких випадках ми розглядаємо обробку ваших даних, отриманих службою підтримки клієнтів, як законне право компанії Philips і вважаємо її законною відповідно до статті 6.1. (f) Регламенту (ЄС) 2016/679.
Зведені дані Ми можемо поєднувати ваші персональні дані, зокрема дані облікового запису, файли cookie, з даними, зібраними під час взаємодії з компанією Philips і використання цифрових каналів компанії, як-от соціальних мереж, веб-сайтів, електронних листів, додатків і пов’язаних продуктів (вашими IP-адресами, файлами cookie, інформацією про мобільний пристрій, відкриті повідомлення, відомостями про ваше розташування та відвідані веб-сайти тощо). Ми використовуємо зведені дані, щоб покращити вміст, функціональність і зручність Додатка, Пристроїв і Послуг, а також для розробки нових продуктів і послуг. У цьому випадку ми розглядаємо обробку ваших Зведених даних як законне право компанії Philips і вважаємо її законною відповідно до статті 6.1. (f) Регламенту (ЄС) 2016/679. Перш ніж обробляти будь-які Конфіденційні дані для цілей, зазначених у цьому розділі, ми повідомимо вас про це та попросимо надати явну згоду відповідно до статті 9.2.a. Регламенту (ЄС) 2016/679 та Загального закону Бразилії про захист даних (LGPD), Федерального закону № 13,709/2018. Зведені дані виключають Персональні дані, що стосуються вашої дитини. Якщо ви дасте згоду на отримання рекламних повідомлень про продукти, послуги, події та спеціальні пропозиції компанії Philips, вибрані з огляду на ваші вподобання та поведінку в Інтернеті, ми надсилатимемо маркетингові та рекламні повідомлення на вашу електронну пошту, телефонуватимемо вам або сповіщатимемо через інші цифрові канали, на кшталт мобільних додатків і соціальних мереж. Щоб мати змогу підібрати повідомлення відповідно до ваших інтересів і поведінки й запропонувати вам відповідніше та персоналізованіше використання, ми можемо аналізувати ваші Зведені дані. Рекламні повідомлення надсилатимуться виключно за вашою згодою.
Зведені дані
Ми можемо поєднувати ваші персональні дані, зокрема дані облікового запису, файли cookie, з даними, зібраними під час взаємодії з компанією Philips і використання цифрових каналів компанії, як-от соціальних мереж, веб-сайтів, електронних листів, додатків і пов’язаних продуктів (вашими IP-адресами, файлами cookie, інформацією про мобільний пристрій, відкриті повідомлення, відомостями про ваше розташування та відвідані веб-сайти тощо).
Ми використовуємо зведені дані, щоб покращити вміст, функціональність і зручність Додатка, Пристроїв і Послуг, а також для розробки нових продуктів і послуг. У цьому випадку ми розглядаємо обробку ваших Зведених даних як законне право компанії Philips і вважаємо її законною відповідно до статті 6.1. (f) Регламенту (ЄС) 2016/679. Перш ніж обробляти будь-які Конфіденційні дані для цілей, зазначених у цьому розділі, ми повідомимо вас про це та попросимо надати явну згоду відповідно до статті 9.2.a. Регламенту (ЄС) 2016/679 та Загального закону Бразилії про захист даних (LGPD), Федерального закону № 13,709/2018. Зведені дані виключають Персональні дані, що стосуються вашої дитини.
Якщо ви дасте згоду на отримання рекламних повідомлень про продукти, послуги, події та спеціальні пропозиції компанії Philips, вибрані з огляду на ваші вподобання та поведінку в Інтернеті, ми надсилатимемо маркетингові та рекламні повідомлення на вашу електронну пошту, телефонуватимемо вам або сповіщатимемо через інші цифрові канали, на кшталт мобільних додатків і соціальних мереж. Щоб мати змогу підібрати повідомлення відповідно до ваших інтересів і поведінки й запропонувати вам відповідніше та персоналізованіше використання, ми можемо аналізувати ваші Зведені дані. Рекламні повідомлення надсилатимуться виключно за вашою згодою.
Дозволи Додаток може запитати дозвіл для доступу до пам’яті вашого мобільного пристрою, датчиків або інших функцій (наприклад, до фотографій, камери, Wi-Fi, геолокації або Bluetooth). Ми запитуємо доступ у разі крайньої необхідності надання Послуг, як описано нижче.
Дозволи
Додаток може запитати дозвіл для доступу до пам’яті вашого мобільного пристрою, датчиків або інших функцій (наприклад, до фотографій, камери, Wi-Fi, геолокації або Bluetooth). Ми запитуємо доступ у разі крайньої необхідності надання Послуг, як описано нижче.
Компанія Philips може розкривати ваші персональні дані незалежним постачальникам послуг, діловим партнерам чи іншим третім сторонам згідно з цим Повідомленням про конфіденційність та/або відповідно до чинного законодавства.
Компанія Philips може розкривати ваші персональні дані незалежним постачальникам послуг, діловим партнерам чи іншим третім сторонам згідно з цим Повідомленням про конфіденційність та/або відповідно до чинного законодавства.
Постачальники послуг Ми працюємо зі сторонніми постачальниками послуг, які допомагають надавати, вдосконалювати, інтерпретувати, налаштовувати, підтримувати та продавати наші Послуги й керувати ними. Ми можемо ділитися вашими персональними даними з такими постачальниками послуг: Ці постачальники надають необхідне обладнання, програмне забезпечення, мережі, сховища, транзакційні послуги та/або пов’язані технології, необхідні для запуску Додатка чи надання Послуг. Ці постачальники надають необхідне обладнання, програмне забезпечення, мережі, сховища та/або пов’язані технології, необхідні нам для запуску аналітики Додатка. Компанія Philips вимагає від своїх постачальників послуг забезпечити той рівень захисту ваших персональних даних, який надає сама. Ми вимагаємо від наших постачальників послуг обробляти ваші персональні дані лише відповідно до наших вказівок і виключно для зазначених вище цілей. Постачальники матимуть доступ до мінімального обсягу даних, необхідного їм для надання певної послуги та захисту ваших персональних даних. Інші треті сторони Компанія Philips також може працювати з третіми сторонами, які обробляють ваші персональні дані для своїх цілей. Перш ніж передавати ваші персональні дані третім сторонам, які використовуватимуть їх для власних цілей, компанія Philips гарантовано проінформує вас та/або запитає вашої згоди відповідно до чинного законодавства. У такому разі уважно прочитайте повідомлення про конфіденційність цих третіх сторін, оскільки там описується вміст, використання, обробка й захист ваших даних. Компанія Philips іноді перепродає бізнес або частину бізнесу іншим компаніям. Така передача права власності може включати передачу компанії-покупцю ваших персональних даних, безпосередньо пов’язаних із цим бізнесом. Усі наші права та обов’язки, регульовані нашим Повідомленням про конфіденційність, надаються компанією Philips будь-якій із наших афілійованих осіб у зв’язку зі злиттям, придбанням, структурними перетвореннями чи продажем активів, згідно із законом або іншим способом, і ми можемо передавати ваші персональні дані будь-кому з наших афілійованих осіб, правонаступників або нових власників. Зверніть увагу, що коли ви входите у свій обліковий запис через соціальну мережу Facebook на операційній системі Android, ви надаєте дозвіл Facebook збирати наступну інформацію через Facebook SDK: Facebook також може збирати аналітичні дані про ваше використання SDK, інформацію про назву Додатка, що ви використовуєте, дату авторизації входу та будь-яку URL-адресу, пов’язану з вашим входом. Дізнайтесь більше про те, як Facebook використовує вашу інформацію, прочитавши Політику управління даними Facebook. Зверніть увагу, що виконувати вхід через Facebook абсолютно необов'язково і ви завжди можете увійти за допомогою вашого облікового запису MyPhilips. Передача даних через кордон Ваші персональні дані можуть зберігатися й оброблятися в будь-якій країні, де представлені наші об’єкти виробництва або постачальники послуг, і, використовуючи Послуги, ви підтверджуєте передачу інформації (за її наявності) за межі країни вашого проживання. Правила захисту даних у таких країнах можуть відрізнятися від правил захисту даних у вашій країні. За певних обставин суди, правоохоронні або регуляторні органи чи органи безпеки в таких країнах матимуть право на доступ до ваших персональних даних. Якщо ви знаходитеся в Європейському Економічному Просторі (ЄЕП), ваші персональні дані можуть передаватися нашим афілійованим особам або постачальникам послуг у країнах, що не є членами ЄЕП, але визнані Європейською комісією як такі, що забезпечують належний рівень захисту даних відповідно до стандартів ЄЕП (повний перелік цих країн доступний за посиланням: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Для передачі даних із ЄЕП у країни з неналежним рівнем захисту даних за класифікацією Європейської комісії, як-от у Сполучені Штати Америки, ми впровадили відповідні заходи, зокрема наші Обов’язкові корпоративні правила для даних клієнтів, постачальників і бізнес-партнерів та/або стандартні договірні положення Європейської комісії для захисту ваших персональних даних. Ви можете отримати копію документів з описом цих заходів за посиланням вище або звернувшись до нас за цим посиланням Як довго ми зберігатимемо ваші дані? Ми зберігатимемо ваші персональні дані протягом необхідного або дозволеного періоду часу, залежно від мети їх збору. Критерії, які ми використовуємо для визначення періодів зберігання, включають: (і) тривалість користування Додатком і Послугами; (іі) наявність юридичних зобов’язань, які регламентують нашу діяльність; або (ііі) наявність юридичних рекомендацій щодо доцільності збереження даних (як-от застосовних законів щодо строку давності, відкритих судових справ або розслідувань регуляторних органів).
Постачальники послуг
Ми працюємо зі сторонніми постачальниками послуг, які допомагають надавати, вдосконалювати, інтерпретувати, налаштовувати, підтримувати та продавати наші Послуги й керувати ними.
Ми можемо ділитися вашими персональними даними з такими постачальниками послуг:
Ці постачальники надають необхідне обладнання, програмне забезпечення, мережі, сховища, транзакційні послуги та/або пов’язані технології, необхідні для запуску Додатка чи надання Послуг.
Ці постачальники надають необхідне обладнання, програмне забезпечення, мережі, сховища та/або пов’язані технології, необхідні нам для запуску аналітики Додатка.
Компанія Philips вимагає від своїх постачальників послуг забезпечити той рівень захисту ваших персональних даних, який надає сама. Ми вимагаємо від наших постачальників послуг обробляти ваші персональні дані лише відповідно до наших вказівок і виключно для зазначених вище цілей. Постачальники матимуть доступ до мінімального обсягу даних, необхідного їм для надання певної послуги та захисту ваших персональних даних.
Інші треті сторони
Компанія Philips також може працювати з третіми сторонами, які обробляють ваші персональні дані для своїх цілей. Перш ніж передавати ваші персональні дані третім сторонам, які використовуватимуть їх для власних цілей, компанія Philips гарантовано проінформує вас та/або запитає вашої згоди відповідно до чинного законодавства. У такому разі уважно прочитайте повідомлення про конфіденційність цих третіх сторін, оскільки там описується вміст, використання, обробка й захист ваших даних.
Компанія Philips іноді перепродає бізнес або частину бізнесу іншим компаніям. Така передача права власності може включати передачу компанії-покупцю ваших персональних даних, безпосередньо пов’язаних із цим бізнесом. Усі наші права та обов’язки, регульовані нашим Повідомленням про конфіденційність, надаються компанією Philips будь-якій із наших афілійованих осіб у зв’язку зі злиттям, придбанням, структурними перетвореннями чи продажем активів, згідно із законом або іншим способом, і ми можемо передавати ваші персональні дані будь-кому з наших афілійованих осіб, правонаступників або нових власників.
Зверніть увагу, що коли ви входите у свій обліковий запис через соціальну мережу Facebook на операційній системі Android, ви надаєте дозвіл Facebook збирати наступну інформацію через Facebook SDK:
Facebook також може збирати аналітичні дані про ваше використання SDK, інформацію про назву Додатка, що ви використовуєте, дату авторизації входу та будь-яку URL-адресу, пов’язану з вашим входом. Дізнайтесь більше про те, як Facebook використовує вашу інформацію, прочитавши Політику управління даними Facebook. Зверніть увагу, що виконувати вхід через Facebook абсолютно необов'язково і ви завжди можете увійти за допомогою вашого облікового запису MyPhilips.
Передача даних через кордон
Ваші персональні дані можуть зберігатися й оброблятися в будь-якій країні, де представлені наші об’єкти виробництва або постачальники послуг, і, використовуючи Послуги, ви підтверджуєте передачу інформації (за її наявності) за межі країни вашого проживання. Правила захисту даних у таких країнах можуть відрізнятися від правил захисту даних у вашій країні. За певних обставин суди, правоохоронні або регуляторні органи чи органи безпеки в таких країнах матимуть право на доступ до ваших персональних даних.
Якщо ви знаходитеся в Європейському Економічному Просторі (ЄЕП), ваші персональні дані можуть передаватися нашим афілійованим особам або постачальникам послуг у країнах, що не є членами ЄЕП, але визнані Європейською комісією як такі, що забезпечують належний рівень захисту даних відповідно до стандартів ЄЕП (повний перелік цих країн доступний за посиланням: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Для передачі даних із ЄЕП у країни з неналежним рівнем захисту даних за класифікацією Європейської комісії, як-от у Сполучені Штати Америки, ми впровадили відповідні заходи, зокрема наші Обов’язкові корпоративні правила для даних клієнтів, постачальників і бізнес-партнерів та/або стандартні договірні положення Європейської комісії для захисту ваших персональних даних. Ви можете отримати копію документів з описом цих заходів за посиланням вище або звернувшись до нас за цим посиланням
Як довго ми зберігатимемо ваші дані?
Ми зберігатимемо ваші персональні дані протягом необхідного або дозволеного періоду часу, залежно від мети їх збору. Критерії, які ми використовуємо для визначення періодів зберігання, включають: (і) тривалість користування Додатком і Послугами; (іі) наявність юридичних зобов’язань, які регламентують нашу діяльність; або (ііі) наявність юридичних рекомендацій щодо доцільності збереження даних (як-от застосовних законів щодо строку давності, відкритих судових справ або розслідувань регуляторних органів).
Ваші права Якщо ви хочете надіслати запит на доступ до раніше наданих нам персональних даних, їх виправлення, видалення, обмеження доступу до них або заперечення щодо їх обробки, або якщо ви хочете надіслати запит на отримання електронної копії ваших персональних даних для передачі їх іншій компанії (у тій мірі, у якій ви маєте право на передачу даних згідно з чинним законодавством), ви можете зв’язатися з нами за цим посиланням. Ми відповімо на ваш запит згідно з чинним законодавством. У своєму запиті вкажіть персональні дані й мету звернення (отримання доступу, виправлення, видалення, обмеження доступу або заборона обробки). З метою вашого захисту ми можемо відповідати лише на запити стосовно персональних даних, пов’язаних із вашим обліковим записом, вашою електронною адресою або іншою інформацією про обліковий запис, які ви використовуєте для надсилання запиту. Перш ніж відповісти на ваш запит, ми можемо вимагати встановлення особи. Ми якнайшвидше відповімо на ваш запит у міру розумної обґрунтованості та практичних можливостей. Ми діємо згідно з вашою згодою на збір і/або обробку персональних даних, яку ви можете відкликати коли завгодно. Це не вплине на законність обробки вже наданих даних. Так як ми покладаємось на виконання контракту щодо обробки ваших персональних даних для цілей надання Послуг, ми можемо не мати можливості надати Послуги у разі неотримання вашої інформації. Зауважте, що певні ваші вибори або використання вами певних ваших прав (чи їх частини) може повністю або частково завадити отриманню наших Послуг. При обробці ваших персональних даних на основі юридичного зобов’язання, до якого ми підпорядковані, в тому числі коли ви взаємодієте з нами для реалізації будь-якого з ваших прав, ми вважаємо обробку правомірною відповідно до статті 6.1.(c) Регламенту (ЄС) 2016/679.
Ваші права
Якщо ви хочете надіслати запит на доступ до раніше наданих нам персональних даних, їх виправлення, видалення, обмеження доступу до них або заперечення щодо їх обробки, або якщо ви хочете надіслати запит на отримання електронної копії ваших персональних даних для передачі їх іншій компанії (у тій мірі, у якій ви маєте право на передачу даних згідно з чинним законодавством), ви можете зв’язатися з нами за цим посиланням. Ми відповімо на ваш запит згідно з чинним законодавством.
У своєму запиті вкажіть персональні дані й мету звернення (отримання доступу, виправлення, видалення, обмеження доступу або заборона обробки). З метою вашого захисту ми можемо відповідати лише на запити стосовно персональних даних, пов’язаних із вашим обліковим записом, вашою електронною адресою або іншою інформацією про обліковий запис, які ви використовуєте для надсилання запиту. Перш ніж відповісти на ваш запит, ми можемо вимагати встановлення особи. Ми якнайшвидше відповімо на ваш запит у міру розумної обґрунтованості та практичних можливостей.
Ми діємо згідно з вашою згодою на збір і/або обробку персональних даних, яку ви можете відкликати коли завгодно. Це не вплине на законність обробки вже наданих даних. Так як ми покладаємось на виконання контракту щодо обробки ваших персональних даних для цілей надання Послуг, ми можемо не мати можливості надати Послуги у разі неотримання вашої інформації.
Зауважте, що певні ваші вибори або використання вами певних ваших прав (чи їх частини) може повністю або частково завадити отриманню наших Послуг.
При обробці ваших персональних даних на основі юридичного зобов’язання, до якого ми підпорядковані, в тому числі коли ви взаємодієте з нами для реалізації будь-якого з ваших прав, ми вважаємо обробку правомірною відповідно до статті 6.1.(c) Регламенту (ЄС) 2016/679.
Ми захищаємо ваші персональні дані Ми серйозно ставимося до наших зобов’язань із захисту даних, які ви довіряєте компанії Philips, від випадкових або несанкціонованих змін, втрати, зловживання, розголошення або доступу. Щоб захистити ваші дані, компанія Philips впроваджує різні технології, технічні рішення та організаційні заходи. Тому ми зокрема застосовуємо контроль доступу, а також використовуємо брандмауери й захищені протоколи.
Ми захищаємо ваші персональні дані
Ми серйозно ставимося до наших зобов’язань із захисту даних, які ви довіряєте компанії Philips, від випадкових або несанкціонованих змін, втрати, зловживання, розголошення або доступу. Щоб захистити ваші дані, компанія Philips впроваджує різні технології, технічні рішення та організаційні заходи. Тому ми зокрема застосовуємо контроль доступу, а також використовуємо брандмауери й захищені протоколи.
Спеціальна інформація для батьків Політика компанії Philips передбачає дотримання закону, якщо він вимагає дозволу батьків або опікунів перед збором, використанням чи розголошенням персональних даних дітей. Ми зобов’язуємося захищати конфіденційність відомостей про дітей і наполегливо закликаємо батьків і опікунів активно відстежувати діяльність дітей в Інтернеті. Якщо хтось із батьків або опікунів дізнається, що дитина надала нам свої персональні дані без їхньої згоди, зв’яжіться з нами за цим посиланням. Якщо ми дізнаємося, що дитина надала нам персональні дані, ми видалимо її дані з наших архівів.
Спеціальна інформація для батьків
Політика компанії Philips передбачає дотримання закону, якщо він вимагає дозволу батьків або опікунів перед збором, використанням чи розголошенням персональних даних дітей. Ми зобов’язуємося захищати конфіденційність відомостей про дітей і наполегливо закликаємо батьків і опікунів активно відстежувати діяльність дітей в Інтернеті.
Якщо хтось із батьків або опікунів дізнається, що дитина надала нам свої персональні дані без їхньої згоди, зв’яжіться з нами за цим посиланням. Якщо ми дізнаємося, що дитина надала нам персональні дані, ми видалимо її дані з наших архівів.
Внесення змін до цього Повідомлення про конфіденційність Час від часу ми можемо змінювати Послуги, не попереджаючи вас заздалегідь. Тому ми залишаємо за собою право періодично змінювати або оновлювати це Повідомлення про конфіденційність. У разі оновлення цього Повідомлення про конфіденційність також оновиться дата на його титульній сторінці. Ми радимо вам регулярно переглядати останню версію цього Повідомлення про конфіденційність. Нове Повідомлення про конфіденційність набере чинності відразу після публікації. Якщо ви не погоджуєтеся зі змінами повідомлення, ви можете змінити свої налаштування або відмовитися від користування нашими Послугами. Продовжуючи отримувати доступ до наших Послуг або користуватися ними після того, як ці зміни набрали чинності, ви підтверджуєте, що ознайомилися та погоджуєтеся з поправками, внесеними до Повідомлення про конфіденційність.
Внесення змін до цього Повідомлення про конфіденційність
Час від часу ми можемо змінювати Послуги, не попереджаючи вас заздалегідь. Тому ми залишаємо за собою право періодично змінювати або оновлювати це Повідомлення про конфіденційність. У разі оновлення цього Повідомлення про конфіденційність також оновиться дата на його титульній сторінці.
Ми радимо вам регулярно переглядати останню версію цього Повідомлення про конфіденційність.
Нове Повідомлення про конфіденційність набере чинності відразу після публікації. Якщо ви не погоджуєтеся зі змінами повідомлення, ви можете змінити свої налаштування або відмовитися від користування нашими Послугами. Продовжуючи отримувати доступ до наших Послуг або користуватися ними після того, як ці зміни набрали чинності, ви підтверджуєте, що ознайомилися та погоджуєтеся з поправками, внесеними до Повідомлення про конфіденційність.
Контактні дані Для цілей статті 27 Регламенту (ЄС) 2016/679, Philips International B.V. (High Tech Campus 5, м. Ейндговен, 5656 AE, Нідерланди) виступає в якості нашого представника в Європейському Союзі. Якщо у вас виникли запитання щодо цього Повідомлення про конфіденційність або про те, як компанія Philips використовує ваші персональні дані, ви можете звернутись до нас (включаючи нашого Інспектора із захисту персональних даних і/або його представника) за цим посиланням. Окрім цього, ви маєте право подати скаргу до органу нагляду та контролю, який відповідає за вашу країну або регіон
Контактні дані
Для цілей статті 27 Регламенту (ЄС) 2016/679, Philips International B.V. (High Tech Campus 5, м. Ейндговен, 5656 AE, Нідерланди) виступає в якості нашого представника в Європейському Союзі.
Якщо у вас виникли запитання щодо цього Повідомлення про конфіденційність або про те, як компанія Philips використовує ваші персональні дані, ви можете звернутись до нас (включаючи нашого Інспектора із захисту персональних даних і/або його представника) за цим посиланням. Окрім цього, ви маєте право подати скаргу до органу нагляду та контролю, який відповідає за вашу країну або регіон
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