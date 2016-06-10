Постачальники послуг

Ми працюємо зі сторонніми постачальниками послуг, які допомагають надавати, вдосконалювати, інтерпретувати, налаштовувати, підтримувати та продавати наші Послуги й керувати ними.

Ми можемо ділитися вашими персональними даними з такими постачальниками послуг:

Постачальники ІТ- і хмарних послуг

Ці постачальники надають необхідне обладнання, програмне забезпечення, мережі, сховища, транзакційні послуги та/або пов’язані технології, необхідні для запуску Додатка чи надання Послуг.

Постачальники послуг аналітики

Ці постачальники надають необхідне обладнання, програмне забезпечення, мережі, сховища та/або пов’язані технології, необхідні нам для запуску аналітики Додатка.

Компанія Philips вимагає від своїх постачальників послуг забезпечити той рівень захисту ваших персональних даних, який надає сама. Ми вимагаємо від наших постачальників послуг обробляти ваші персональні дані лише відповідно до наших вказівок і виключно для зазначених вище цілей. Постачальники матимуть доступ до мінімального обсягу даних, необхідного їм для надання певної послуги та захисту ваших персональних даних.

Інші треті сторони

Компанія Philips також може працювати з третіми сторонами, які обробляють ваші персональні дані для своїх цілей. Перш ніж передавати ваші персональні дані третім сторонам, які використовуватимуть їх для власних цілей, компанія Philips гарантовано проінформує вас та/або запитає вашої згоди відповідно до чинного законодавства. У такому разі уважно прочитайте повідомлення про конфіденційність цих третіх сторін, оскільки там описується вміст, використання, обробка й захист ваших даних.

Компанія Philips іноді перепродає бізнес або частину бізнесу іншим компаніям. Така передача права власності може включати передачу компанії-покупцю ваших персональних даних, безпосередньо пов’язаних із цим бізнесом. Усі наші права та обов’язки, регульовані нашим Повідомленням про конфіденційність, надаються компанією Philips будь-якій із наших афілійованих осіб у зв’язку зі злиттям, придбанням, структурними перетвореннями чи продажем активів, згідно із законом або іншим способом, і ми можемо передавати ваші персональні дані будь-кому з наших афілійованих осіб, правонаступників або нових власників.

Зверніть увагу, що коли ви входите у свій обліковий запис через соціальну мережу Facebook на операційній системі Android, ви надаєте дозвіл Facebook збирати наступну інформацію через Facebook SDK:

Події Додатка: Вони охоплюють загальні події Додатка (наприклад, встановлення Додатка, запуск Додатка) та інші стандартні журнали для показників метрик (наприклад, завантаження SDK та продуктивність SDK).

Вони охоплюють загальні події Додатка (наприклад, встановлення Додатка, запуск Додатка) та інші стандартні журнали для показників метрик (наприклад, завантаження SDK та продуктивність SDK). Дані конфігурації: Після того, як користувач увійшов у систему, SDK періодично робить запити на фонову обробку для автоматичного керування терміну придатності маркера доступу.

Після того, як користувач увійшов у систему, SDK періодично робить запити на фонову обробку для автоматичного керування терміну придатності маркера доступу. Дані про помилки: SDK фіксує інформацію про помилки, у тому числі під час ініціалізації SDK, яка може містити ідентифікатор користувача осіб, які увійшли у Facebook.

SDK фіксує інформацію про помилки, у тому числі під час ініціалізації SDK, яка може містити ідентифікатор користувача осіб, які увійшли у Facebook. Поточні дані: SDK відстежує певну активність користувачів для контролю шахрайства та зловживань. Ці дані зберігаються протягом дуже короткого часу для тих, хто не ввійшов у Facebook.

Facebook також може збирати аналітичні дані про ваше використання SDK, інформацію про назву Додатка, що ви використовуєте, дату авторизації входу та будь-яку URL-адресу, пов’язану з вашим входом. Дізнайтесь більше про те, як Facebook використовує вашу інформацію, прочитавши Політику управління даними Facebook. Зверніть увагу, що виконувати вхід через Facebook абсолютно необов'язково і ви завжди можете увійти за допомогою вашого облікового запису MyPhilips.

Передача даних через кордон

Ваші персональні дані можуть зберігатися й оброблятися в будь-якій країні, де представлені наші об’єкти виробництва або постачальники послуг, і, використовуючи Послуги, ви підтверджуєте передачу інформації (за її наявності) за межі країни вашого проживання. Правила захисту даних у таких країнах можуть відрізнятися від правил захисту даних у вашій країні. За певних обставин суди, правоохоронні або регуляторні органи чи органи безпеки в таких країнах матимуть право на доступ до ваших персональних даних.

Якщо ви знаходитеся в Європейському Економічному Просторі (ЄЕП), ваші персональні дані можуть передаватися нашим афілійованим особам або постачальникам послуг у країнах, що не є членами ЄЕП, але визнані Європейською комісією як такі, що забезпечують належний рівень захисту даних відповідно до стандартів ЄЕП (повний перелік цих країн доступний за посиланням: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Для передачі даних із ЄЕП у країни з неналежним рівнем захисту даних за класифікацією Європейської комісії, як-от у Сполучені Штати Америки, ми впровадили відповідні заходи, зокрема наші Обов’язкові корпоративні правила для даних клієнтів, постачальників і бізнес-партнерів та/або стандартні договірні положення Європейської комісії для захисту ваших персональних даних. Ви можете отримати копію документів з описом цих заходів за посиланням вище або звернувшись до нас за цим посиланням

Як довго ми зберігатимемо ваші дані ?

Ми зберігатимемо ваші персональні дані протягом необхідного або дозволеного періоду часу, залежно від мети їх збору. Критерії, які ми використовуємо для визначення періодів зберігання, включають: (і) тривалість користування Додатком і Послугами; (іі) наявність юридичних зобов’язань, які регламентують нашу діяльність; або (ііі) наявність юридичних рекомендацій щодо доцільності збереження даних (як-от застосовних законів щодо строку давності, відкритих судових справ або розслідувань регуляторних органів).