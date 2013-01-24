Повідомлення про конфіденційність Philips Sonicare for Kids

Це повідомлення про конфіденційність було останнє оновлено 30 квітня 2019 року.

Додаток Philips Sonicare for Kids (надалі – «Додаток») допомагає батькам стежити за звичками дітей із чищення, вдосконалювати їх і надає персоналізовані дані про чищення на основі статистики дітей (надалі – «Послуги»). 

 

Додаток використовує особисті дані, зібрані або оброблені ручкою зубної щітки Philips Sonicare for Kids із Bluetooth-підключенням (надалі – «Пристрій») і/або Додатком, що контролюються компанією Philips Oral Healthcare, LLC  або будь-якою з її дочірніх компаній або афілійованих осіб (надалі – «Philips», «ми», «наш» або «нас» тощо).

 

Це Повідомлення про конфіденційність застосовується до персональних даних, зібраних Додатком і Пристроєм. Мета цього Повідомлення про конфіденційність – допомогти вам дізнатися про свої особисті права та зрозуміти, як ми зберігаємо конфіденційність під час користування нашими Послугами, зокрема які дані ми збираємо, чому ми це робимо та як ми їх використовуємо. Крім того, ми пропонуємо ознайомитись із нашою Приміткою про файли cookie й Умовами використання наших Послуг.

Які персональні дані збираються та з якою метою

 

Ми отримуємо або збираємо персональні дані під час надання наших Послуг, як це докладно описано нижче. Це відбувається, зокрема, коли ви відкриваєте, завантажуєте та встановлюєте Додаток.
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Конфіденційні персональні дані

Якщо ви надасте згоду, ми будемо збирати дані про звички вашої дитини з чищення й використання Додатка, зокрема тип зубної щітки (ручна, електрична або Sonicare), дані про ручку зубної щітки (номер моделі, серійний номер, версія вбудованої програми, виробник), тривалість чищення, час початку чищення й інтенсивність (надалі – «Дані про чищення»).  Ми використовуємо Дані про чищення з аналітичною метою, щоб удосконалювати Додаток і Послуги.  Philips завжди стежить за тим, щоб Дані про чищення оброблялися з дотриманням усіх застосовних стандартів захисту даних. Зокрема, Philips забезпечує заміну всіх IP-адрес, пов’язаних із Даними про чищення, на типову перед збереженням даних. 

 

Перш ніж збирати будь-які конфіденційні дані, ми повідомимо вас про це та попросимо явного дозволу відповідно до статті 9.2.a. Регламенту (ЄС) 2016/679. За винятком зазначеного вище, ми просимо вас не надсилати безпосередньо нам, у наш Додаток або через нього чи будь-яким іншим способом, і не розголошувати будь-які інші конфіденційні персональні дані (наприклад, номери соціального забезпечення, інформацію про расову або етнічну приналежність, політичні погляди, релігійні, філософські чи інші переконання, здоров’я, сексуальне життя або сексуальну орієнтацію, біометричні чи генетичні характеристики, факти перебування під слідством і судом, участь у профспілках тощо).

Якщо ви відмовитеся, Philips не буде обробляти Дані про чищення жодним чином. У такому разі Дані про чищення зберігатимуться в Додатку на вашому мобільному пристрої, де Philips не матиме до них доступу. Ви зберігаєте контроль над цими даними.  Якщо ви видалите профіль дитини та/або Додаток, Дані про чищення буде видалено з мобільного пристрою.

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Дані облікового запису

Щоб отримати доступ до батьківської приладної дошки в Додатку, потрібно створити обліковий запис.  Ви можете ввійти через свій обліковий запис MyPhilips або профіль у соціальних мережах.  Дані вашого облікового запису використовуватимуться для створення облікового запису й керування ним.

 

  • Якщо ви створите обліковий запис MyPhilips, ми надішлемо вам електронного листа з привітанням і даними для підтвердження імені користувача й пароля. Це дасть нам змогу відповідати на ваші запити, надсилати оголошення, пов’язані виключно з обслуговуванням, або адресні маркетингові повідомлення за вашою згодою. Ви також можете використовувати свій обліковий запис MyPhilips, щоб замовляти продукти або послуги від компанії Philips, брати участь у рекламних акціях, іграх, заходах соціальних мереж, пов’язаних із просуванням компанії Philips (наприклад, натискати «вподобати» чи «поділитися»), або випробуваннях нової продукції та опитуваннях із цього приводу.  Якщо ви входитимете з обліковим записом MyPhilips, ми можемо збирати з-поміж іншого такі персональні дані: ваше ім’я, ім’я користувача, аватар, адресу електронної пошти, стать, день народження або вік, країну проживання, мову спілкування, пароль і унікальний ідентифікатор користувача. Ми також збираємо телефонні номери користувачів із Китаю. 
  • Якщо ви входитимете через соціальні мережі, ми можемо збирати основні дані вашого публічного профілю (наприклад, URL-адресу фотографії профілю, ідентифікатор, стать, день народження, домашню сторінку й розташування) та адресу електронної пошти.  У такому випадку відповідна соціальна мережа може збирати відомості стосовно використання Додатка та входу до нього за допомогою облікового запису соціальної мережі. Уважно прочитайте повідомлення про конфіденційність цієї соціальної мережі (Facebook, Google+ тощо), щоб дізнатися про вміст, використання, обробку й захист ваших даних.
  • Оскільки ми використовуємо дані вашого облікового запису для надання Послуг, ми вважаємо таку обробку необхідною для виконання договору, стороною якого ви є, і законною відповідно до статті 6.1. (b) Регламенту (ЄС) 2016/679.

    Під час створення профілю дитини ви можете вказати її ім’я та передати або зняти зображення профілю.  Утім, Philips не оброблятиме ці дані жодним чином. Ці дані зберігатимуться в Додатку на вашому мобільному пристрої, де Philips не матиме до них доступу. Ви зберігаєте контроль над цими даними.  Якщо ви видалите профіль дитини та/або Додаток, ці дані буде видалено з мобільного пристрою.
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Cookies

Файли cookie

У певних країнах ми використовуємо файли cookie, теги або подібні технології (надалі – «файли cookie») для роботи, надання, покращення, інтерпретації та налаштування наших Послуг. Файли cookie дають нам змогу розпізнати ваш мобільний пристрій і зібрати персональні дані, як-от унікальний номер користувача пристрою, IP-адресу мобільного пристрою, тип інтернет-браузера й використовувану операційну систему, дані про сеанс і використання, зокрема інформацію про ефективність Додатка.

 

Ми використовуємо файли cookie виключно за вашою згодою.  Докладніше про використання файлів cookie у цьому Додатку див. в Примітці про файли cookie в настройках конфіденційності Додатка. 

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Служба підтримки клієнтів

Якщо ви звертаєтеся до служби підтримки клієнтів, ми можемо попросити у вас інформацію про використання наших Послуг, зокрема про взаємодію з компанією Philips, а також запитати контактні дані для надання підтримки. Ми надаємо Послуги й керуємо ними, зокрема підтримуємо клієнтів, а також вдосконалюємо, виправляємо й налаштовуємо власні Послуги. Ми також використовуємо вашу інформацію, щоб відповідати на ваші запитання.

Ми вважаємо обробку ваших даних, отриманих службою підтримки клієнтів, необхідною для виконання договору, стороною якого ви є, і законною відповідно до статті 6.1. (b) Регламенту (ЄС) 2016/679.
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Зведені дані

Ми можемо поєднувати ваші персональні дані, зокрема дані облікового запису, файли cookie, з даними, зібраними під час взаємодії з компанією Philips і використання цифрових каналів компанії, як-от соціальних мереж, веб-сайтів, електронних листів, додатків і пов’язаних продуктів (вашими IP-адресами, файлами cookie, інформацією про мобільний пристрій, відкриті повідомлення, відомостями про ваше розташування та відвідані веб-сайти тощо).

 

Ми використовуємо зведені дані, щоб покращити вміст, функціональність і зручність Додатків, Пристроїв і Послуг, а також для розробки нових продуктів і послуг. У цьому випадку ми розглядаємо обробку ваших Зведених даних на основі законних інтересів компанії Philips і вважаємо її законною відповідно до статті 6.1. (f) Регламенту (ЄС) 2016/679.

 

Якщо ви дасте згоду на отримання рекламних повідомлень про продукти, послуги, події та спеціальні пропозиції компанії Philips, вибрані з огляду на ваші вподобання та поведінку в Інтернеті, ми надсилатимемо маркетингові та рекламні повідомлення на вашу електронну пошту, телефонуватимемо вам або сповіщатимемо через інші цифрові канали, на кшталт мобільних додатків і соціальних мереж. Щоб мати змогу підібрати повідомлення відповідно до ваших інтересів і поведінки й запропонувати вам відповідніше та персоналізованіше використання, ми можемо аналізувати ваші Зведені дані.   Рекламні повідомлення надсилатимуться виключно за вашою згодою.

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Дозволи

Щоб Додаток отримав доступ до датчиків вашого мобільного пристрою (наприклад, до камери, Wi-Fi, служби геолокації або Bluetooth) чи інших даних (наприклад, до фотографій) для надання Послуг, потрібна ваша згода.

 

  • Приблизне географічне розташування. Щоб підключити Додаток до вашого Пристрою, операційній системі Android потрібно визначити ваше приблизне географічне розташування. Утім, Philips не оброблятиме ці дані жодним чином.  Ці дані зберігатимуться в Додатку на вашому мобільному пристрої, де Philips не матиме до них доступу. Якщо ви видалите профіль дитини та/або Додаток, ці дані буде видалено з мобільного пристрою.

 

  • Мікрофон і записування звуку.  В іграх на чищення в Додатку дитина може розблоковувати винагороди, зокрема можливість Sparkly імітувати голос вашої дитини.  Для підтримки цієї винагороди Додатку потрібен доступ до мікрофона, щоб записувати голос. Утім, Philips не зберігатиме й не оброблятиме ці дані жодним чином. Ці дані також не зберігатимуться в Додатку.

  • Фотографії й медіафайли. Якщо ви захочете додати фотографію до профілю дитини, Додаток може запитати доступ до камери або фотогалереї пристрою.  З технічних причин операційна система Android також може запитати дозвіл на доступ до відео, проте Додаток буде використовувати дозвіл лише для зйомки фотографій через камеру.  Philips не оброблятиме фотографію профілю дитини жодним чином.  Ці дані зберігатимуться в Додатку на вашому мобільному пристрої, де Philips не матиме до них доступу. 

  • Файли.  Додатку потрібен доступ до файлів, щоб зберігати мовні конфігурації та інші файли потрібні для роботи додатка (наприклад, зображення, медіафайли та інші великі ресурси програми). Якщо ви видалите Додаток, ці дані буде видалено з мобільного пристрою.
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Third parties

Хто матиме спільний доступ до персональних даних?

 

Компанія Philips може розкривати Ваші персональні дані незалежним постачальникам послуг, діловим партнерам чи іншим третім сторонам згідно з цим Повідомленням про конфіденційність та/або відповідно до чинного законодавства. 

Постачальники послуг
ММи працюємо зі сторонніми постачальниками послуг, які допомагають надавати, вдосконалювати, інтерпретувати, налаштовувати, підтримувати та продавати наші Послуги й керувати ними.

 

Ми можемо ділитися вашими персональними даними з такими постачальниками послуг:

 

  • Постачальники ІТ- і хмарних послуг

ЦЦі постачальники надають необхідне обладнання, програмне забезпечення, мережі, сховища, транзакційні послуги та/або пов’язані технології, необхідні для запуску Додатків чи надання Послуг. 

Компанія Philips вимагає від своїх постачальників послуг забезпечити той рівень захисту ваших персональних даних, який надає сама. Ми вимагаємо від наших постачальників послуг обробляти ваші персональні даних лише відповідно до наших вказівок і виключно для зазначених вище цілей. Постачальники матимуть доступ до мінімального обсягу даних, необхідних їм для надання певної послуги та захисту ваших персональних даних.
 

Інші треті сторони

Компанія Philips також може працювати з третіми сторонами, які обробляють ваші персональні дані для своїх цілей. Перш ніж передавати ваші персональні дані третім сторонам, які використовуватимуть їх для власних цілей, компанія Philips гарантовано проінформує вас та/або запитає вашої згоди відповідно до чинного законодавства. У такому разі уважно прочитайте повідомлення про конфіденційність цих третіх сторін, оскільки там описується вміст, використання, обробка й захист ваших даних.

 

Компанія Philips іноді перепродає бізнес або частину бізнесу іншим компаніям. Така передача права власності може включати передачу компанії-покупцю ваших персональних даних, безпосередньо пов’язаних із цим бізнесом. Усі наші права та обов’язки, регульовані нашим Повідомленням про конфіденційність, надаються компанією Philips будь-якій із наших афілійованих осіб у зв’язку зі злиттям, придбанням, реструктуризацією чи продажем активів, згідно із законом або іншим способом, і ми можемо передавати ваші персональні дані будь-кому з наших афілійованих осіб, правонаступників або нових власників.
 

Передача даних через кордон

Ваші персональні дані можуть зберігатися й оброблятися в будь-якій країні, де представлені наші об’єкти виробництва або постачальники послуг, і, використовуючи Послуги, ви підтверджуєте передачу інформації (за її наявності) за межі країни вашого проживання. Правила захисту даних у таких країнах можуть відрізнятися від правил захисту даних у вашій країні. За певних обставин суди, правоохоронні або регуляторні органи чи органи безпеки в таких країнах матимуть право на доступ до ваших персональних даних. 

 

Якщо ви знаходитеся в Європейському Економічному Просторі (ЄЕП), ваші персональні дані можуть передаватися нашим афілійованим особам або постачальникам послуг у країнах, що не є членами ЄЕП, але визнані Європейською комісією як такі, що забезпечують належний рівень захисту даних відповідно до стандартів ЄЕП (повний перелік цих країн доступний за посиланням: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Для передачі даних із ЄЕП у країни з неналежним рівнем захисту даних за класифікацією Європейської комісії, як-от у Сполучені Штати Америки, ми впровадили відповідні заходи, зокрема наші Обов’язкові корпоративні правила для даних клієнтів, постачальників і бізнес-партнерів та/або стандартні договірні положення Європейської комісії для захисту ваших персональних даних. Ви можете отримати копію документів з описом цих заходів за посиланням вище або написати на електронну пошту privacy@philips.com.

 

Як довго ми зберігатимемо ваші дані?

Ми зберігатимемо ваші персональні дані протягом необхідного або дозволеного періоду часу, залежно від мети їх збору. Ми визначаємо тривалість зберігання даних за такими критеріями: (і) тривалість користування Додатком і Послугами; (іі) наявність юридичних зобов’язань, які регламентують нашу діяльність; або (ііі) наявність юридичних рекомендацій щодо доцільності збереження даних (як-от застосовних законів щодо строку давності, відкритих судових справ або розслідувань регуляторних органів).

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Choices and rights

Ваші права

Якщо ви хочете надіслати запит на доступ до раніше наданих нам персональних даних, їх виправлення, видалення, обмеження доступу до них або заперечення щодо їх обробки, або якщо ви хочете надіслати запит на отримання електронної копії ваших персональних даних для передачі їх іншій компанії (у тій мірі, у якій ви маєте право на передачу даних згідно з чинним законодавством), ви можете зв’язатися з нами за адресою електронної пошти privacy@philips.com. Ми відповімо на ваш запит згідно з чинним законодавством.

 

У своєму запиті вкажіть персональні дані й мету звернення (отримання доступу, виправлення, видалення, обмеження доступу або заборона обробки). З метою вашого захисту ми можемо відповідати лише на запити стосовно персональних даних, пов’язаних із вашим обліковим записом, вашою електронною адресою або іншою інформацією про обліковий запис, які ви використовуєте для надсилання запиту. Перш ніж відповісти на ваш запит, ми можемо вимагати встановлення особи. Ми якнайшвидше відповімо на ваш запит у міру розумної обґрунтованості та практичних можливостей.

 

Ми діємо згідно з вашою згодою на збір і/або обробку персональних даних, яку ви можете відкликати коли завгодно. Це не вплине на законність обробки вже наданих даних.

Зауважте, що використання певних прав (чи їх частини) може повністю або частково завадити отриманню наших Послуг.

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We protect your personal data

Ми захищаємо ваші персональні дані

Ми серйозно ставимося до наших зобов’язань із захисту даних, які ви довіряєте компанії Philips, від випадкових або несанкціонованих змін, втрати, зловживання, розголошення або доступу. Щоб захисти ваші дані, компанія Philips впроваджує різні технології, технічні рішення та організаційні заходи. Тому ми зокрема застосовуємо контроль доступу, а також використовуємо брандмауери й захищені протоколи.

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Special information for parents

Спеціальна інформація для батьків

Політика компанії Philips передбачає дотримання закону, якщо він вимагає дозволу батьків або опікунів перед збором, використанням чи розголошенням персональних даних дітей. Ми зобов’язуємося захищати конфіденційність відомостей про дітей, і наполегливо закликаємо батьків і опікунів активно відстежувати діяльність дітей в Інтернеті.

 

Якщо хтось із батьків або опікунів дізнається, що дитина надала нам свої персональні дані без їхньої згоди, зв’яжіться з нами за електронною адресою privacy@philips.com. Якщо ми дізнаємося, що дитина надала нам персональні дані, ми видалимо її дані з наших файлів.

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Local specific information

Спеціальна інформація відповідно до місцевих положень: Your California Privacy Rights (Ваші права на конфіденційність для штату Каліфорнія) – тільки для США

Розділ 1798.83 Цивільного кодексу штату Каліфорнія дає змогу нашим клієнтам, які живуть у Каліфорнії, раз на рік безкоштовно вимагати й отримувати від нас інформацію про персональні дані (за її наявності), які ми розкрили третім сторонам із метою адресного маркетингу в попередньому календарному році. Якщо застосовно, ця інформація включатиме перелік категорій персональних даних, до яких було надано загальний доступ, а також імена й адреси всіх третіх сторін, яким ми передали інформацію в попередньому календарному році. Якщо ви живете в Каліфорнії та хочете зробити такий запит, відвідайте наш веб-сайт із питань конфіденційності: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html

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Changes to the privacy notice

Внесення змін до цього Повідомлення про конфіденційність

Час від часу ми можемо змінювати Послуги, не попереджаючи вас заздалегідь. Тому ми залишаємо за собою право час від часу змінювати або оновлювати це Повідомлення про конфіденційність. У разі оновлення цього Повідомлення про конфіденційність також оновиться дата на його титульній сторінці.

 

Ми радимо вам регулярно переглядати останню версію цього Повідомлення про конфіденційність. Нове Повідомлення про конфіденційність набере чинності відразу після публікації. Якщо ви не погоджуєтеся зі змінами повідомлень, ви можете змінити свої налаштування або відмовитися від користування нашими Послугами. Продовжуючи отримувати доступ до наших Послуг або користуватися ними після того, як ці зміни набрали чинності, ви підтверджуєте, що ознайомилися та погоджуєтеся з поправками, внесеними до Повідомлення про конфіденційність.

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Contact

Контактні дані

Якщо у вас виникли запитання щодо цього Повідомлення про конфіденційність або про те, як компанія Philips використовує ваші персональні дані, зверніться до нашого інспектора із захисту персональних даних за електронною адресою privacy@philips.com. Крім того, ви маєте право подати скаргу до органу нагляду та контролю, який відповідає за вашу країну або регіон.

 

100719-Philips Oral Healthcare, LLC

22100 Bothell Everett Highway,

Bothell WA 98021, USA (США)