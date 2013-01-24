Постачальники послуг

ММи працюємо зі сторонніми постачальниками послуг, які допомагають надавати, вдосконалювати, інтерпретувати, налаштовувати, підтримувати та продавати наші Послуги й керувати ними.

Ми можемо ділитися вашими персональними даними з такими постачальниками послуг:

Постачальники ІТ- і хмарних послуг

ЦЦі постачальники надають необхідне обладнання, програмне забезпечення, мережі, сховища, транзакційні послуги та/або пов’язані технології, необхідні для запуску Додатків чи надання Послуг.



Компанія Philips вимагає від своїх постачальників послуг забезпечити той рівень захисту ваших персональних даних, який надає сама. Ми вимагаємо від наших постачальників послуг обробляти ваші персональні даних лише відповідно до наших вказівок і виключно для зазначених вище цілей. Постачальники матимуть доступ до мінімального обсягу даних, необхідних їм для надання певної послуги та захисту ваших персональних даних.



Інші треті сторони

Компанія Philips також може працювати з третіми сторонами, які обробляють ваші персональні дані для своїх цілей. Перш ніж передавати ваші персональні дані третім сторонам, які використовуватимуть їх для власних цілей, компанія Philips гарантовано проінформує вас та/або запитає вашої згоди відповідно до чинного законодавства. У такому разі уважно прочитайте повідомлення про конфіденційність цих третіх сторін, оскільки там описується вміст, використання, обробка й захист ваших даних.

Компанія Philips іноді перепродає бізнес або частину бізнесу іншим компаніям. Така передача права власності може включати передачу компанії-покупцю ваших персональних даних, безпосередньо пов’язаних із цим бізнесом. Усі наші права та обов’язки, регульовані нашим Повідомленням про конфіденційність, надаються компанією Philips будь-якій із наших афілійованих осіб у зв’язку зі злиттям, придбанням, реструктуризацією чи продажем активів, згідно із законом або іншим способом, і ми можемо передавати ваші персональні дані будь-кому з наших афілійованих осіб, правонаступників або нових власників.



Передача даних через кордон

Ваші персональні дані можуть зберігатися й оброблятися в будь-якій країні, де представлені наші об’єкти виробництва або постачальники послуг, і, використовуючи Послуги, ви підтверджуєте передачу інформації (за її наявності) за межі країни вашого проживання. Правила захисту даних у таких країнах можуть відрізнятися від правил захисту даних у вашій країні. За певних обставин суди, правоохоронні або регуляторні органи чи органи безпеки в таких країнах матимуть право на доступ до ваших персональних даних.

Якщо ви знаходитеся в Європейському Економічному Просторі (ЄЕП), ваші персональні дані можуть передаватися нашим афілійованим особам або постачальникам послуг у країнах, що не є членами ЄЕП, але визнані Європейською комісією як такі, що забезпечують належний рівень захисту даних відповідно до стандартів ЄЕП (повний перелік цих країн доступний за посиланням: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Для передачі даних із ЄЕП у країни з неналежним рівнем захисту даних за класифікацією Європейської комісії, як-от у Сполучені Штати Америки, ми впровадили відповідні заходи, зокрема наші Обов’язкові корпоративні правила для даних клієнтів, постачальників і бізнес-партнерів та/або стандартні договірні положення Європейської комісії для захисту ваших персональних даних. Ви можете отримати копію документів з описом цих заходів за посиланням вище або написати на електронну пошту privacy@philips.com.

Як довго ми зберігатимемо ваші дані?

Ми зберігатимемо ваші персональні дані протягом необхідного або дозволеного періоду часу, залежно від мети їх збору. Ми визначаємо тривалість зберігання даних за такими критеріями: (і) тривалість користування Додатком і Послугами; (іі) наявність юридичних зобов’язань, які регламентують нашу діяльність; або (ііі) наявність юридичних рекомендацій щодо доцільності збереження даних (як-от застосовних законів щодо строку давності, відкритих судових справ або розслідувань регуляторних органів).