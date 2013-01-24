Дрібні часточки, які вдихаються, найбільш небезпечні для здоров’я, оскільки вони можуть проникати глибоко в легені.



Унікальна технологія фільтрації Philips SelectFilter Plus на основі HEPA усуває з повітря в салоні автомобіля небезпечні дрібні часточки, бактерії або віруси розміром 0,015 мікрона. Сюди належать віруси, які передаються повітрям, вірус гепатиту B та епізоотичний стоматит.*

*Протестована ефективність технології SelectFilter Plus на миттєве видалення часточок у сторонній лабораторії; розміри вірусів грипу людини, опубліковані у Звіті про оцінку мікробіологічних ризиків Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) у 2008 р. Розміри вірусів епізоотичного стоматиту та гепатиту B перевищують 0,02 мкм. Ефективність видалення часточок протестовано відповідно до стандарту GB/T6165:2008. На фактичну ефективність може впливати навколишнє середовище, в якому використовується фільтр; фільтр не гарантує 100% видалення часточок.