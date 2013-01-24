Автомобільні очищувачі повітря Philips GoPure мають потужну, ефективну та швидку систему фільтрації повітря. Три шари фільтрації включають фільтр попереднього очищення, який можна чистити, фільтри HESA та HEPA, що робить її ідеальним захистом від шкідливих часточок (зокрема забруднення, токсичних газів, пилку, який спричиняє алергію, і навіть бактерій та вірусів, які передаються повітрям). Технологія SelectFilter Plus, незалежно сертифікована Airmid Healthgroup, також видаляє до 90% алергенів у пилку, які передаються повітрям*.
Наші автомобільні очищувачі повітря, оснащені технологією SelectFilter Plus, сертифіковано Airmid Healthgroup.
*Протестовано і сертифіковано авторитетною організацією біомедичних досліджень Airmid Heathgroup.