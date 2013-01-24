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    GoPure

    Свіже та здорове повітря у вашому автомобілі

    Автомобільна якість
    Піктограма AirMid

      Потужна 3-етапна технологія фільтрації

      Фільтр GoPure

      Автомобільні очищувачі повітря Philips GoPure мають потужну, ефективну та швидку систему фільтрації повітря. Три шари фільтрації включають фільтр попереднього очищення, який можна чистити, фільтри HESA та HEPA, що робить її ідеальним захистом від шкідливих часточок (зокрема забруднення, токсичних газів, пилку, який спричиняє алергію, і навіть бактерій та вірусів, які передаються повітрям). Технологія SelectFilter Plus, незалежно сертифікована Airmid Healthgroup, також видаляє до 90% алергенів у пилку, які передаються повітрям*.

      Наші автомобільні очищувачі повітря, оснащені технологією SelectFilter Plus, сертифіковано Airmid Healthgroup.

       

      *Протестовано і сертифіковано авторитетною організацією біомедичних досліджень Airmid Heathgroup.

      Вдосконалена технологія HESA

      Що таке технологія HESA?

       

      Високоефективне вибіркове поглинання (High Efficiency Selective Absorption, HESA) – це унікальна, високоефективна технологія очищення повітря, яка зменшує вплив шкідливих хімічних речовин у повітрі на вас і вашу сім’ю. Технологію фільтра Philips HESA створено спеціально для усунення шкідливих газів та запахів у вашому автомобілі. Коли повітря проходить крізь фільтр, унікальна обробка активованим вугіллям з дуже високою ефективністю нейтралізує навіть низькомолекулярні хімічні речовини. Технологію HESA було винайдено і застосовано в усіх очищувачах повітря GoPure з 2009 року.
      Технологія HESA

      Як працює технологія HESA?

       

      Унікальна 3-етапна технологія Philips SelectFilter Plus включає шар HESA із додатковими засобами, які очищають ваш автомобіль від шкідливих газоподібних хімічних речовин. Завдяки потужному поглинанню та процесу окислення видаляються шкідливі газоподібні речовини. У процесі фільтрації повітря очищається від відпрацьованих газів автомобіля, промислового забруднення, хімічних речовин, які виділяють пластикові матеріали й покриття, що використовуються в інтер’єрі автомобіля, та інших речовин, які виділяють запахи (як-от леткі органічні сполуки, толуен і формальдегід).

      Унікальна технологія фільтрації Philips SelectFilterPlus на основі HEPA

       

      Дрібні часточки, які вдихаються, найбільш небезпечні для здоров’я, оскільки вони можуть проникати глибоко в легені.


      Унікальна технологія фільтрації Philips SelectFilter Plus на основі HEPA усуває з повітря в салоні автомобіля небезпечні дрібні часточки, бактерії або віруси розміром 0,015 мікрона. Сюди належать віруси, які передаються повітрям, вірус гепатиту B та епізоотичний стоматит.*

       

      *Протестована ефективність технології SelectFilter Plus на миттєве видалення часточок у сторонній лабораторії; розміри вірусів грипу людини, опубліковані у Звіті про оцінку мікробіологічних ризиків Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) у 2008 р. Розміри вірусів епізоотичного стоматиту та гепатиту B перевищують 0,02 мкм. Ефективність видалення часточок протестовано відповідно до стандарту GB/T6165:2008. На фактичну ефективність може впливати навколишнє середовище, в якому використовується фільтр; фільтр не гарантує 100% видалення часточок.

      Чому HESA діє ефективніше за звичайну технологію з використанням активованого вугілля?

       

      • Звичайна технологія з використанням активованого вугілля поглинає широкий спектр газів, а технологія HESA призначена для видалення шкідливих газів і запахів. Вона максимально збільшує швидкість поглинання та здатність очищати повітря від шкідливих хімічних речовин.
      • Коли звичайне активоване вугілля повністю заповнюється, токсичні гази можуть знову виділятися у повітря. Це також відбувається за умов високої температури. Технологія HESA з дуже високою ефективністю нейтралізує навіть низькомолекулярні хімічні речовини. Шкідливі гази не можуть вийти з фільтра.
      • Звичайний газопоглинаючий матеріал має нерівномірну структуру, невелику місткість і може містити важкі метали. Технологія HESA застосовує пористий матеріал високої якості, що формує більш однорідну структуру для високопотужної фільтрації повітря.

      Захистіть свою сім’ю за допомогою змінного фільтра Philips

      SelectFilter Plus – це потужний універсальний фільтр, який захищає вас від часточок PM2.5, запахів, диму, вихлопних газів, летких органічних сполук та озону. Його технологія багатошарової фільтрації швидко усуває до 100 різних забруднюючих речовин із повітря, яким ви дихаєте.

      Фільтр Philips Go-Pure Select
      Усунення до 100 забруднюючих речовин
      Фільтрація наддрібних часточок PM1
      Нейтралізація токсичних газів і запахів
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