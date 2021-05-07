Вірус та аерозолі

Віруси та аерозолі

Краплі, які ми вдихаємо, або аерозолі можуть переносити віруси, які спричиняють захворювання, наприклад звичайну простуду, грип або Covid-19.
Піктограма пилку

Пилок

Люди, які мають алергічний риніт, мають алергію на пилок на вулиці, що знаходиться у траві, на деревах чи бур’янах.
Часточки шкіри домашніх тварин

Часточки шкіри домашніх тварин

Алергени домашніх тварин можуть залишатися вдома місяцями і турбувати вас навіть за відсутності тварини вдома.
Алергени пилових кліщів

Алергени пилових кліщів

Ці мікроскопічні істоти живуть у постільній білизні та м’яких меблях.
Дрібні частинки

Дрібні часточки

Очищувачі повітря Philips мають систему багатоетапної фільтрації, яка захоплює до 99,97% шкідливих часточок – від пилу та алергенів до аерозолів і часточок PM2.5.
Огляд забруднення

Забруднення на вулиці

Ряд забруднюючих речовин із вулиці може потрапити у ваші домівки й погіршити якість повітря.
Гази

Гази

Кухонні плити, обігрівачі, печі та відкритий вогонь можуть виділяти небезпечні гази в повітря.
Бактерії

Бактерії

Повітря може переносити мікроорганізми, особливо в жарких або вологих регіонах.
Дим і запах

Дим і запах

Дрібні часточки диму можуть переміщатися домом і залишатися шкідливими до 5 годин.
Спори цвілі

Спори цвілі

Спори цвілі зазвичай знаходяться у ванній кімнаті, кухні або підвалі.
Леткі органічні сполуки

Леткі органічні сполуки

Гази, які виділяються з побутових виробів, таких як очищувачі й дезінфікуючі засоби.
Домашній пил

Пил

Прибирання, застеляння ліжка чи будь-який вид діяльності людини може перемістити пил назад у повітря.

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