Віруси та аерозолі
Краплі, які ми вдихаємо, або аерозолі можуть переносити віруси, які спричиняють захворювання, наприклад звичайну простуду, грип або Covid-19.
Пилок
Люди, які мають алергічний риніт, мають алергію на пилок на вулиці, що знаходиться у траві, на деревах чи бур’янах.
Часточки шкіри домашніх тварин
Алергени домашніх тварин можуть залишатися вдома місяцями і турбувати вас навіть за відсутності тварини вдома.
Алергени пилових кліщів
Ці мікроскопічні істоти живуть у постільній білизні та м’яких меблях.
Дрібні часточки
Очищувачі повітря Philips мають систему багатоетапної фільтрації, яка захоплює до 99,97% шкідливих часточок – від пилу та алергенів до аерозолів і часточок PM2.5.
Забруднення на вулиці
Ряд забруднюючих речовин із вулиці може потрапити у ваші домівки й погіршити якість повітря.
Гази
Кухонні плити, обігрівачі, печі та відкритий вогонь можуть виділяти небезпечні гази в повітря.
Бактерії
Повітря може переносити мікроорганізми, особливо в жарких або вологих регіонах.
Дим і запах
Дрібні часточки диму можуть переміщатися домом і залишатися шкідливими до 5 годин.
Спори цвілі
Спори цвілі зазвичай знаходяться у ванній кімнаті, кухні або підвалі.
Леткі органічні сполуки
Гази, які виділяються з побутових виробів, таких як очищувачі й дезінфікуючі засоби.
Пил
Прибирання, застеляння ліжка чи будь-який вид діяльності людини може перемістити пил назад у повітря.
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