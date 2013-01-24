Ми знаємо, що однією із причин, чому Ви придбали кліматичний комплекс 2-в-1, було бажання дихати комфортно і створити приємніше середовище. Ми також знаємо, що в багатьох із Вас є кілька нагальних запитань: чи потрібно заміняти фільтр із тампоном? якщо так, то коли саме?
Ми можемо відповісти на ці запитання, оскільки заміна фільтра із тампоном подовжує роботу виробу та оптимізує його ефективність.
Для забезпечення оптимальної роботи зволожувача повітря і турботи про здоров’я ми наполегливо рекомендуємо придбати для Вашого пристрою фільтри із тампоном Philips.
Знайти назву очищувача та зволожувача повітря 2-в-1 Philips дуже легко. Просто гляньте на задню панель виробу Philips. Назва виробу така: Philips 2-in-1 Air Purifier & Humidifier Series 3000 (Кліматичний комплекс 2-в-1 Philips) тощо.
Встановіть новий фільтр в очищувач повітря. Вставте штепсель очищувача повітря в розетку.
Натисніть та утримуйте кнопку скидання протягом 3 секунд, щоб скинути дані лічильника терміну експлуатації фільтра.
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Стан індикатора попередження про фільтр
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Виконайте таку дію
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Якщо на екрані відображається індикація A3
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Замініть фільтр HEPA NanoProtect серії 3 (FY2422)
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Якщо на екрані відображається індикація C7
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Замініть фільтр NanoProtect з активованим вугіллям (FY2420)
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На екрані почергово відображається індикація A3 та C7
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Замініть обидва фільтри
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Немає сповіщення
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Фільтр для зволоження
Зніміть із нового фільтра весь пакувальний матеріал і вставте фільтр в очищувач повітря.
Встановіть нові фільтри в очищувач повітря. Вставте штепсель очищувача повітря в розетку.
Якщо індикатор заміни фільтра очищувача повітря Philips продовжує світитися, дізнайтеся про те, як вирішити цю проблему, внизу.
Дані лічильника терміну експлуатації фільтра не скинуто
Інколи після заміни фільтра очищувача повітря дані лічильника терміну експлуатації фільтра можуть не скидатися автоматично.
Щоб вирішити цю проблему, виконайте такі дії:
Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: AC3829/60, AC2889/60, AC3259/60