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Заміна фільтрів

    Заміна фільтрів кліматичного комплексу 2-в-1

    Очищувач повітря
    Очищувачі повітря
    Осушувач повітря
    Зволожувачі повітря
    2-в-1
    Кліматичні комплекси 2-в-1

    Ми знаємо, що однією із причин, чому Ви придбали кліматичний комплекс 2-в-1, було бажання дихати комфортно і створити приємніше середовище. Ми також знаємо, що в багатьох із Вас є кілька нагальних запитань: чи потрібно заміняти фільтр із тампоном? якщо так, то коли саме?

     

    Ми можемо відповісти на ці запитання, оскільки заміна фільтра із тампоном подовжує роботу виробу та оптимізує його ефективність.

     

    Для забезпечення оптимальної роботи зволожувача повітря і турботи про здоров’я ми наполегливо рекомендуємо придбати для Вашого пристрою фільтри із тампоном Philips.

    Виберіть свій кліматичний комплекс 2-в-1

    Який кліматичний комплекс 2-в-1 я маю?
    Часті запитання
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    Очищувач повітря

    Назву виробу можна знайти на задній панелі очищувача

     

    Знайти назву очищувача та зволожувача повітря 2-в-1 Philips дуже легко. Просто гляньте на задню панель виробу Philips. Назва виробу така: Philips  2-in-1 Air Purifier & Humidifier Series 3000 (Кліматичний комплекс 2-в-1 Philips) тощо.

    Як заміняти фільтри: очищувач та зволожувач 2-в-1 серії 2000 (AC4080)


    Перш ніж почати:     Заміняйте фільтр, коли на екрані блимає індикація A3/C7. Перш ніж заміняти фільтр зволожувача, завжди від’єднуйте пристрій від електромережі.
    Очищувач та зволожувач 2-в-1 серії&nbsp;2000

    Завантажити посібник
    як чистити очищувачі

    Крок 1:

    Вийміть використаний фільтр повітря після появи на екрані відповідного індикатора про заміну фільтра. Утилізуйте використаний фільтр.
    Заміна фільтрів зволожувача

    Крок 2:

    Зніміть із нового фільтра весь пакувальний матеріал.
    фільтр повітря

    Крок 3:

    Встановіть новий фільтр в очищувач повітря. Вставте штепсель очищувача повітря в розетку.

    Натисніть та утримуйте кнопку скидання протягом 3 секунд, щоб скинути дані лічильника терміну експлуатації фільтра.

    Придбати фільтри для очищувача та зволожувача 2-в-1 серії 2000

    Як заміняти фільтри: очищувач та зволожувач 2-в-1 серії 3000 (AC382X)


    Перш ніж почати:     Заміняйте фільтр, коли на екрані блимає індикація A3/C7. Перш ніж заміняти фільтр зволожувача, завжди від’єднуйте пристрій від електромережі
    Стан індикатора попередження про фільтр
    Виконайте таку дію
    Якщо на екрані відображається індикація A3
    Замініть фільтр HEPA NanoProtect серії 3 (FY2422)
    Якщо на екрані відображається індикація C7
    Замініть фільтр NanoProtect з активованим вугіллям (FY2420)
    На екрані почергово відображається індикація A3 та C7
    Замініть обидва фільтри
    Немає сповіщення 
    Фільтр для зволоженняне містить попередження про заміну фільтра; рекомендується заміняти його кожні 3 місяці.
    Очищувач та зволожувач 2-в-1 серії&nbsp;3000

    Завантажити посібник
    фільтри зволожувача

    Крок 1:

    Вийміть використаний фільтр після появи на екрані відповідного індикатора про заміну фільтра. Утилізуйте використані фільтри.
    як чистити очищувач та зволожувач

    Крок 2:

    Зніміть із нового фільтра весь пакувальний матеріал і вставте фільтр в очищувач повітря.

    Встановіть нові фільтри в очищувач повітря. Вставте штепсель очищувача повітря в розетку.

    чищення зволожувача повітря

    Крок 3:

    Натисніть та утримуйте кнопку протягом 3 секунд, щоб скинути дані лічильника терміну експлуатації фільтра.

    Придбати фільтри для очищувача та зволожувача 2-в-1 серії 3000

    Air Matters app logo

    Завантажте додаток Air Matters, щоб отримувати сповіщення про термін експлуатації фільтра

    Повідомляє про якість повітря у приміщенні та на вулиці.
    Надає корисні поради щодо вирішення проблеми алергій.
    Можна керувати пристроєм, змінювати швидкість вентилятора та встановлювати графіки.
    Перегляд терміну експлуатації фільтра й отримання сповіщення про необхідність заміни.
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    Додаток для перевірки якості повітря

    Часті питання про фільтри для кліматичних комплексів 2-в-1

    Індикатор заміни фільтра очищувача повітря Philips продовжує світитися

    Якщо індикатор заміни фільтра очищувача повітря Philips продовжує світитися, дізнайтеся про те, як вирішити цю проблему, внизу.

     

    Дані лічильника терміну експлуатації фільтра не скинуто

    Інколи після заміни фільтра очищувача повітря дані лічильника терміну експлуатації фільтра можуть не скидатися автоматично.

    Щоб вирішити цю проблему, виконайте такі дії:

    1. Під’єднайте очищувач повітря до електромережі
    2. Натисніть кнопку живлення
    3. Натисніть та утримуйте кнопку скидання протягом трьох секунд

    Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: AC3829/60, AC2889/60, AC3259/60

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    Вибачте, стався збій підписки на нашу розсилку. Спробуйте знову пізніше.