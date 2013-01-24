Ми знаємо, що однією із причин, чому Ви придбали кліматичний комплекс 2-в-1, було бажання дихати комфортно і створити приємніше середовище. Ми також знаємо, що в багатьох із Вас є кілька нагальних запитань: чи потрібно заміняти фільтр із тампоном? якщо так, то коли саме?

Ми можемо відповісти на ці запитання, оскільки заміна фільтра із тампоном подовжує роботу виробу та оптимізує його ефективність.

Для забезпечення оптимальної роботи зволожувача повітря і турботи про здоров’я ми наполегливо рекомендуємо придбати для Вашого пристрою фільтри із тампоном Philips.