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Алергени вдома – Цвіль
Статті про якість повітря ›› Алергени: цвіль

Алергени вдома: цвіль

Як компанія Philips може допомогти

5 хвилин читання

Ми вважаємо, що завжди існує спосіб зробити життя кращим. Тому ми прагнемо створювати комплексні рішення, які допоможуть покращити якість повітря вдома. У цій статті ми розглянемо цвіль – відому причину різних проблем зі здоров’ям, зокрема алергії.

 

Отже, що таке цвіль?

Ваша імунна система захищає вас від сторонніх організмів, таких як бактерії, грибки та віруси, які можуть спричиняти інфекції. Проте у людей з алергією імунна система помилково приймає речовину, яка зазвичай нешкідлива для більшості людей, за щось небезпечне й атакує її. Прикладом цих речовин є білки, які може утворювати цвіль.

 

Розгляньмо детальніше

Цвіль і пліснява – це види грибків, які відрізняються від рослин або тварин тим, як вони відтворюються і ростуть. Вони виробляють спори, які переміщаються у повітрі, – одні поширюються в суху, вітряну погоду, а інші поширюються за туману чи роси, коли вологість висока. Ці спори можуть також залишатися в повітрі протягом деякого часу, оскільки вони легко переносяться потоками повітря. У деяких людей алергічна реакція може виникнути в разі вдихання цих спор. Хоча існує багато видів цвілі, лише кілька десятків спричиняють алергічні реакції. [1]

 

Які існують види цвілі й коли вони з’являються?

 

1. Вулична цвіль

Пора року: найбільше у кінці літа і впродовж осені як результат гниття листя та інших біологічних речовин

 

2. Кімнатна цвіль

Пора року: упродовж року, але може коливатися в залежності від кількості вологи в будинку і більш поширена в період піку поширення вуличної цвілі.[1] Ви можете видалити 99,97% алергенів із повітря, яке проходить через удосконалені багатошарові фільтри наших чудових систем очищення.

 

Як уникнути цвілі?

Уникнути спор цвілі надворі може бути складно, але, на щастя, є кілька способів обмежити їх розмноження у приміщенні. Нижче подано кілька рекомендацій.

  • Регулярно перевіряйте, чи на стінах за меблями та радіаторами немає плям цвілі, і забезпечуйте циркуляцію повітря, відсунувши їх від стіни.
  • Заміняйте будь-які предмети, на яких з’явилася цвіль, наприклад шпалери або душові занавіски.
  • Ремонтуйте труби, які протікають, під раковинами та у підвалі.
  • Регулярно відкривайте вікна або використовуйте вентиляційні отвори для мікропровітрювання у подвійних склопакетах для провітрювання, навіть узимку.
  • Для видалення випарів і зайвої вологи в кухні/ванній кімнаті використовуйте вентилятор і регулярно ретельно чистьте його.
  • Щотижня протирайте вологою ганчіркою усі поверхні й витирайте насухо всі вологі поверхні у ванній кімнаті після прийому душу для запобігання появі цвілі.
  • Накривайте каструлі кришками, щоб повітря не стало надто вологим та/або для запобігання появі конденсату на холодних поверхнях, таких як вікна та стіни, що може сприяти появі цвілі.
  • Для запобігання збільшенню рівня вологи не сушіть рушники на або над радіатором. Розвішуйте їх на шнурку для білизни чи сушарку для одягу або сушіть їх у сушарці з вихідною трубою, спрямованою назовні.
  • Використовуйте осушувач повітря для підтримання рівня вологості 40–50%.
  • Якщо ви робите ремонт, використовуйте фарбу для стін проти утворення цвілі[2][3].

 

Очищувачі повітря Philips мають вбудовану вдосконалену систему багатошарової фільтрації, яка дозволяє видалити 99,97% алергенів у повітрі, таких як цвіль. Щоб дізнатися більше про те, як ви та ваша сім’я можуть насолоджуватись чистим і здоровішим повітрям, просто скористайтесь цим посиланням.

 

Уперед, вдихніть різницю вже сьогодні.

 

 

[1] patients.eaaci.org/mould/

[2] www.ecarf.org/en/how-can-i-prevent-mould-growth-in-my-home/

[3] www.webmd.com/allergies/winter-allergies?page=2
Докладніше у статтях про якість повітря

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