Ми вважаємо, що завжди існує спосіб зробити життя кращим. Тому ми прагнемо створювати комплексні рішення, які допоможуть покращити якість повітря вдома. У цій статті ми розглянемо цвіль – відому причину різних проблем зі здоров’ям, зокрема алергії.
Ваша імунна система захищає вас від сторонніх організмів, таких як бактерії, грибки та віруси, які можуть спричиняти інфекції. Проте у людей з алергією імунна система помилково приймає речовину, яка зазвичай нешкідлива для більшості людей, за щось небезпечне й атакує її. Прикладом цих речовин є білки, які може утворювати цвіль.
Цвіль і пліснява – це види грибків, які відрізняються від рослин або тварин тим, як вони відтворюються і ростуть. Вони виробляють спори, які переміщаються у повітрі, – одні поширюються в суху, вітряну погоду, а інші поширюються за туману чи роси, коли вологість висока. Ці спори можуть також залишатися в повітрі протягом деякого часу, оскільки вони легко переносяться потоками повітря. У деяких людей алергічна реакція може виникнути в разі вдихання цих спор. Хоча існує багато видів цвілі, лише кілька десятків спричиняють алергічні реакції. [1]
1. Вулична цвіль
Пора року: найбільше у кінці літа і впродовж осені як результат гниття листя та інших біологічних речовин
2. Кімнатна цвіль
Пора року: упродовж року, але може коливатися в залежності від кількості вологи в будинку і більш поширена в період піку поширення вуличної цвілі.[1] Ви можете видалити 99,97% алергенів із повітря, яке проходить через удосконалені багатошарові фільтри наших чудових систем очищення.
Як уникнути цвілі?
Уникнути спор цвілі надворі може бути складно, але, на щастя, є кілька способів обмежити їх розмноження у приміщенні. Нижче подано кілька рекомендацій.
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Уперед, вдихніть різницю вже сьогодні.
[2] www.ecarf.org/en/how-can-i-prevent-mould-growth-in-my-home/