1. Вулична цвіль

Пора року: найбільше у кінці літа і впродовж осені як результат гниття листя та інших біологічних речовин

2. Кімнатна цвіль

Пора року: упродовж року, але може коливатися в залежності від кількості вологи в будинку і більш поширена в період піку поширення вуличної цвілі.[1] Ви можете видалити 99,97% алергенів із повітря, яке проходить через удосконалені багатошарові фільтри наших чудових систем очищення.

Як уникнути цвілі?

Уникнути спор цвілі надворі може бути складно, але, на щастя, є кілька способів обмежити їх розмноження у приміщенні. Нижче подано кілька рекомендацій.

Регулярно перевіряйте, чи на стінах за меблями та радіаторами немає плям цвілі, і забезпечуйте циркуляцію повітря, відсунувши їх від стіни.

Заміняйте будь-які предмети, на яких з’явилася цвіль, наприклад шпалери або душові занавіски.

Ремонтуйте труби, які протікають, під раковинами та у підвалі.

Регулярно відкривайте вікна або використовуйте вентиляційні отвори для мікропровітрювання у подвійних склопакетах для провітрювання, навіть узимку.

Для видалення випарів і зайвої вологи в кухні/ванній кімнаті використовуйте вентилятор і регулярно ретельно чистьте його.

Щотижня протирайте вологою ганчіркою усі поверхні й витирайте насухо всі вологі поверхні у ванній кімнаті після прийому душу для запобігання появі цвілі.

Накривайте каструлі кришками, щоб повітря не стало надто вологим та/або для запобігання появі конденсату на холодних поверхнях, таких як вікна та стіни, що може сприяти появі цвілі.

Для запобігання збільшенню рівня вологи не сушіть рушники на або над радіатором. Розвішуйте їх на шнурку для білизни чи сушарку для одягу або сушіть їх у сушарці з вихідною трубою, спрямованою назовні.

Використовуйте осушувач повітря для підтримання рівня вологості 40–50%.

Якщо ви робите ремонт, використовуйте фарбу для стін проти утворення цвілі[2][3].

Очищувачі повітря Philips мають вбудовану вдосконалену систему багатошарової фільтрації, яка дозволяє видалити 99,97% алергенів у повітрі, таких як цвіль. Щоб дізнатися більше про те, як ви та ваша сім’я можуть насолоджуватись чистим і здоровішим повітрям, просто скористайтесь цим посиланням.

Уперед, вдихніть різницю вже сьогодні.

[1] patients.eaaci.org/mould/

[2] www.ecarf.org/en/how-can-i-prevent-mould-growth-in-my-home/

[3] www.webmd.com/allergies/winter-allergies?page=2