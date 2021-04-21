Часточки шкіри домашніх тварин являють собою невеликі, навіть мікроскопічні часточки шкіри, які опадають разом із шерстю чи пір’ям (наприклад, котів, собак, гризунів і птахів). Ці часточки можуть спричинити реакції в людей, які особливо схильні до цього. Проте це не лише шкіра пухнастих друзів. Білки, які містяться у їхній слині, сечі та екскрементах, можуть також спричинити алергічні реакції в деяких людей.
Часточки шкіри домашніх тварин можуть потрапляти в повітря, коли тварину гладять, доглядають за нею або коли ці часточки зрушують у зв’язку з прибиранням чи іншими домашніми справами. Оскільки вони дуже легкі та малі, після потрапляння у повітря вони можуть залишатися там довгий час[1].
Мікроскопічні розміри та нерівна форма алергенів домашніх тварин сприяють легкому прилипанню до меблів, постільної білизни, тканин і багатьох предметів, які приносять чи виносять із дому. Саме тому часточки шкіри домашніх тварин легко переміщаються по дому і можуть з’являтися у домах чи будівлях, в яких немає домашніх тварин. На щастя, є деякі вказівки стосовно того, як уникнути їх.
Очищувачі повітря Philips мають вбудовану вдосконалену систему багатошарової фільтрації, яка дозволяє видалити 99,97% алергенів у повітрі, наприклад часточки шкіри домашніх тварин. Щоб дізнатися більше про те, як ви та ваша сім’я можуть насолоджуватись чистим і здоровішим повітрям, просто перейдіть за цим посиланням.
Уперед, вдихніть різницю вже сьогодні.
[1] www.lung.org/clean-air/at-home/indoor-air-pollutants/pet-dander
[2] www.aafa.org/control-indoor-allergens/
[3] Adrian Morris. ABC OF ALLERGOLOGY. Current Allergy & Clinical Immunology, June 2008 Vol 21, No. 2
[4] B.-M. Bellach. Der Bundes-Gesundheitssurvey 1998. Gesundheitswesen 61 (1999) Sonderheft 2 S55–S56. Robert Koch-Institut, Berlin.
[5] Environmental assessment and exposure control: a practice parameter—furry animals. J. Portnoy et al. / Ann Allergy Asthma Immunol 108 (2012) 223.e1–223.e15