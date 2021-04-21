Часточки шкіри домашніх тварин являють собою невеликі, навіть мікроскопічні часточки шкіри, які опадають разом із шерстю чи пір’ям (наприклад, котів, собак, гризунів і птахів). Ці часточки можуть спричинити реакції в людей, які особливо схильні до цього. Проте це не лише шкіра пухнастих друзів. Білки, які містяться у їхній слині, сечі та екскрементах, можуть також спричинити алергічні реакції в деяких людей.

Часточки шкіри домашніх тварин можуть потрапляти в повітря, коли тварину гладять, доглядають за нею або коли ці часточки зрушують у зв’язку з прибиранням чи іншими домашніми справами. Оскільки вони дуже легкі та малі, після потрапляння у повітря вони можуть залишатися там довгий час[1].