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Алергени вдома – Часточки шкіри домашніх тварин
Статті про якість повітря ›› Алергени: часточки шкіри домашніх тварин

Алергени вдома: часточки шкіри домашніх тварин

Як компанія Philips може допомогти

4 хвилини читання
Ми вважаємо, що завжди існує спосіб зробити життя кращим. Тому ми прагнемо створювати комплексні рішення, які допоможуть покращити якість повітря вдома. У цій статті ми ознайомимо вас з алергенами, які поширюють наші пухнасті друзі, і надамо поради про те, як уникнути їх.

Отже, що таке часточки шкіри домашніх тварин?

Ваша імунна система захищає вас від сторонніх організмів, таких як бактерії, грибки та віруси, які можуть спричиняти інфекції. Проте у людей з алергією імунна система помилково приймає речовини, які зазвичай нешкідливі для більшості людей, за щось небезпечне й атакує їх. Такими речовинами є зокрема білки, які містяться у часточках шкіри домашніх тварин.

Розгляньмо детальніше

Часточки шкіри домашніх тварин являють собою невеликі, навіть мікроскопічні часточки шкіри, які опадають разом із шерстю чи пір’ям (наприклад, котів, собак, гризунів і птахів). Ці часточки можуть спричинити реакції в людей, які особливо схильні до цього. Проте це не лише шкіра пухнастих друзів. Білки, які містяться у їхній слині, сечі та екскрементах, можуть також спричинити алергічні реакції в деяких людей.

 

Часточки шкіри домашніх тварин можуть потрапляти в повітря, коли тварину гладять, доглядають за нею або коли ці часточки зрушують у зв’язку з прибиранням чи іншими домашніми справами. Оскільки вони дуже легкі та малі, після потрапляння у повітря вони можуть залишатися там довгий час[1].

Чи існує таке поняття, як гіпоалергенні коти?

На жаль, ні, оскільки незалежно від довжини шерсті, слина, сеча та часточки шкіри котів також переносять алергени. Деякі породи котів, такі як сибірська та російська блакитна, вважаються менш алергенними, але немає такого поняття, як істинно гіпоалергенний кіт.[2][3]
Алергени вдома – Часточки шкіри домашніх тварин, факти про алергію
Чи знаєте ви, що приблизно вдвічі більше людей повідомляють про алергії на котів у порівнянні з собаками?[4]

Як уникнути часточок шкіри домашніх тварин?

Мікроскопічні розміри та нерівна форма алергенів домашніх тварин сприяють легкому прилипанню до меблів, постільної білизни, тканин і багатьох предметів, які приносять чи виносять із дому. Саме тому часточки шкіри домашніх тварин легко переміщаються по дому і можуть з’являтися у домах чи будівлях, в яких немає домашніх тварин. На щастя, є деякі вказівки стосовно того, як уникнути їх.

 

  • Використовуйте пилосос із високим рівнем фільтрації з фільтрами, здатними затримувати високу частку найдрібніших частинок і прибирати всі поверхні м’яких меблів щонайменше двічі на тиждень.
  • Періть чохли на дивани раз на два тижні з протиалергенним миючим засобом.
  • Часто періть килими в гарячій воді, де це можливо; вигідним буде також сухе чищення.
  • Не впускайте домашніх тварин у спальню, а двері тримайте добре зачиненими, щоб вони не зайшли туди.
  • Відведіть собаку до перукаря домашніх тварин або під час стрижки одягайте маску.[5][6]

 

Очищувачі повітря Philips мають вбудовану вдосконалену систему багатошарової фільтрації, яка дозволяє видалити 99,97% алергенів у повітрі, наприклад часточки шкіри домашніх тварин. Щоб дізнатися більше про те, як ви та ваша сім’я можуть насолоджуватись чистим і здоровішим повітрям, просто перейдіть за цим посиланням.

 

Уперед, вдихніть різницю вже сьогодні.

 

 

[1] www.lung.org/clean-air/at-home/indoor-air-pollutants/pet-dander

[2] www.aafa.org/control-indoor-allergens/

[3] Adrian Morris. ABC OF ALLERGOLOGY. Current Allergy & Clinical Immunology, June 2008 Vol 21, No. 2

[4] B.-M. Bellach. Der Bundes-Gesundheitssurvey 1998. Gesundheitswesen 61 (1999) Sonderheft 2 S55–S56. Robert Koch-Institut, Berlin.

[5] Environmental assessment and exposure control: a practice parameter—furry animals. J. Portnoy et al. / Ann Allergy Asthma Immunol 108 (2012) 223.e1–223.e15
Докладніше у статтях про якість повітря

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