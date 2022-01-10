Алергени вдома – Пилок

Пора року: зазвичай весна (з квітня по червень), але пилок також можна спостерігати у вересні в південних країнах.

2. Пилок бур’яну

Пора року: переважно протягом літа, але може бути в атмосфері набагато довше в середземноморському регіоні.

3. Пилок дерев

Пора року: зазвичай весна і літо, але як і з іншими видами пилку вище точний час може різнитися залежно від європейських регіонів і навіть року.

Багато країн створюють календарі пилку, які показують типові періоди появи різних типів пилку. Для отримання детальнішої інформації перегляньте вебсайти місцевих груп пацієнтів із алергією на пилок.

Як стежити за пилком?

На щастя, існують прогнози щодо пилку. Вони базуються на різноманітних екологічних і сезонних факторах, включаючи минулу та нинішню кількість пилку та погодні умови. Прогноз пилку може допомогти алергікам планувати свій день. Прогнози пилку для свого регіону можна знайти в додатку Philips Clean Home+ або онлайн.

Що таке кількість пилку?

Кількість пилку – це показник пилку в повітрі протягом певного періоду часу, який виражається в кількості пилинок на кубічний метр повітря. Зазвичай кількість пилку представляє концентрацію окремих типів пилку. Що вища кількість типів пилку, на який у вас алергія, то вища ймовірність появи симптомів алергії.

Як уникнути пилку?

Оскільки пилок можна принести додому на одязі та домашніх тваринах, важливо уникати його на вулиці. Внизу подано кілька вказівок.

Стежте за прогнозом пилку щодня і залишайтеся вдома за його високої концентрації.

Якщо вам потрібно вийти з дому, нанесіть ефективний бальзам від алергенів навколо краю кожної ніздрі для захоплення пилку.

Носіть великі сонячні окуляри для запобігання потраплянню пилку в очі.

По дорозі на роботу можна відмовитись від їзди на велосипеді, ходьби або їзди в автомобілі з відкритими вікнами за наявності в повітрі пилку.

Не косіть газони і не згрібайте листя.

У дні з великою кількістю пилку покладіть одяг одразу в пральну машину і прийміть душ якомога швидше.

Не сушіть білизну на шнурі на вулиці за високої концентрації пилку.

Використовуйте краплі фізіологічного розчину, щоб вимити пилок з очей.[3][4][5]

Очищувачі повітря Philips мають вбудовану вдосконалену систему багатошарової фільтрації, яка дозволяє усунути 99,97% алергенів із повітря, наприклад пилок. Щоб дізнатися більше про те, як ви та ваша сім’я можуть насолоджуватись чистим і здоровішим повітрям, просто перейдіть за цим посиланням.

Уперед, вдихніть різницю вже сьогодні.

[3] patients.eaaci.org/pollen/

[4] www.nhs.uk/Conditions/Hay-fever/Pages/Introduction.aspx

[5] www.webmd.com/allergies/features/allergies-and-exercising-outside