Нові та чисті фільтри захоплюють небажані частинки в повітрі й оптимізують потік повітря. Проте оскільки пристрій очищає повітря від забруднюючих речовин, із часом фільтр може забитися, що позначиться на ефективності роботи пристрою. У такому разі настав час замінити фільтр.



Фільтри Philips створено для забезпечення відмінної частоти подачі чистого повітря (коефіцієнт подачі чистого повітря) з очищувачів повітря; вони найкращі фільтри для наших пристроїв. Наші фільтри мають унікальну структуру з антибактеріальних поліпропіленових волокон, які пов’язані за допомогою ультразвуку і мають захист від проникнення. Структури фільтрів мають захист від забивання і запобігають потраплянню зібраних частинок назад у повітря.



Слід бути уважними, щоб не придбати підробку, яка імітує лише форму наших фільтрів і є зовсім неефективною.