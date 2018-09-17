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Заміна фільтрів

    Як замінити
    фільтри очищувача повітря

    Очищувачі повітря
    Очищувачі повітря
    Осушувач повітря
    Зволожувачі повітря
    Очищувач 2-в-1
    Кліматичні комплекси 2-в-1

    Нові та чисті фільтри захоплюють небажані частинки в повітрі й оптимізують потік повітря. Проте оскільки пристрій очищає повітря від забруднюючих речовин, із часом фільтр може забитися, що позначиться на ефективності роботи пристрою. У такому разі настав час замінити фільтр.

    Фільтри Philips створено для забезпечення відмінної частоти подачі чистого повітря (коефіцієнт подачі чистого повітря) з очищувачів повітря; вони найкращі фільтри для наших пристроїв. Наші фільтри мають унікальну структуру з антибактеріальних поліпропіленових волокон, які пов’язані за допомогою ультразвуку і мають захист від проникнення. Структури фільтрів мають захист від забивання і запобігають потраплянню зібраних частинок назад у повітря.
     

    Слід бути уважними, щоб не придбати підробку, яка імітує лише форму наших фільтрів і є зовсім неефективною.

    фільтр для очищувача повітря
    Фільтр HEPA

    Виберіть свій очищувач повітря

    Який очищувач повітря я маю?
    Часті запитання
    Контактна інформація
    Очищувач повітря серії 1000

    Назву виробу можна знайти на задній панелі очищувача

     

    Знайти назву очищувача повітря Philips дуже легко. Просто гляньте на задню панель очищувача повітря Philips. Назва виробу така: Philips Air Purifier Series 1000 (Очищувач повітря Philips серії 1000) тощо.

    Як замінити фільтри: очищувач повітря серії 1000 (AC12XX)


    Перш ніж почати:     Заміняйте фільтр, коли на екрані блимає індикація A3/C7. Після заміни фільтра помийте руки. Не торкайтеся гофрованої поверхні фільтра та не нюхайте фільтр, оскільки на ньому зібралися забруднюючі речовини з повітря.
    Стан індикатора попередження про фільтр
    Дії
    Якщо на екрані відображається індикація A3
    Замініть фільтра NanoProtect HEPA серії 3 (FY1410)
    Якщо на екрані відображається індикація C7
    Замініть фільтр NanoProtect з активованим вугіллям (FY1413)
    На екрані почергово відображається індикація A3 та C7
    Замініть обидва фільтри
    Очищувач повітря серії 1000
    фільтр чистого повітря

    Крок 1:

    Вимкніть очищувач повітря і від’єднайте його від електромережі. Вийміть використаний фільтр після появи на екрані відповідного індикатора про заміну фільтра. Утилізуйте використаний фільтр.
    Придбати фільтр для очищувача Philips

    Крок 2:

    Зніміть із нового фільтра весь пакувальний матеріал і вставте фільтр в очищувач повітря.
    Фільтр із активованим вугіллям

    Крок 3:

    Вставте штекер очищувача повітря у розетку. Торкніться блокування від дітей та утримуйте його 3 секунди, щоб скинути дані лічильника терміну експлуатації фільтра.

    Придбати фільтри для очищувача повітря серії 1000

    Як замінити фільтри: очищувач повітря серії 2000 (AC288X)


    Перш ніж почати:     Заміняйте фільтр, коли на екрані блимає індикація A3/C7. Після заміни фільтра помийте руки. Не торкайтеся гофрованої поверхні фільтра та не нюхайте фільтр, оскільки на ньому зібралися забруднюючі речовини з повітря.
    Стан індикатора попередження про фільтр
    Дії
    Якщо на екрані відображається індикація A3
    Замініть фільтр NanoProtect серії 3 (FY2422)
    Якщо на екрані відображається індикація C7
    Замініть фільтр AC NanoProtect (FY2420)
    На екрані почергово відображається індикація A3 та C7
    Замініть обидва фільтри
    Очищувач повітря серії 2000
    Фільтри для очищувача

    Крок 1:

    Вимкніть очищувач повітря і від’єднайте його від електромережі. Вийміть використаний фільтр після появи на екрані відповідного індикатора про заміну фільтра. Утилізуйте використаний фільтр.
    Фільтр HEPA

    Крок 2:

    Зніміть із нового фільтра весь пакувальний матеріал і вставте фільтр в очищувач повітря.
    чищення очищувача повітря

    Крок 3:

    Вставте штекер очищувача повітря у розетку. Натисніть та утримуйте кнопку скидання протягом 3 секунд, щоб скинути дані лічильника терміну експлуатації фільтра.

    Придбати фільтри для очищувача повітря серії 2000

    Як замінити фільтри: очищувач повітря серії 3000 (AC325X)


    Перш ніж почати:     Заміняйте фільтр, коли на екрані блимає індикація A3/C7. Після заміни фільтра помийте руки. Не торкайтеся гофрованої поверхні фільтра та не нюхайте фільтр, оскільки на ньому зібралися забруднюючі речовини з повітря.
    Стан індикатора попередження про фільтр
    Дії
    Якщо на екрані відображається індикація A3
    Замініть фільтр NanoProtect серії 3 (FY3433)
    Якщо на екрані відображається напис C7
    Замініть фільтр NanoProtect AC (FY3432)
    На екрані почергово відображається індикація A3 та C7
    Замініть обидва фільтри
    Очищувач повітря серії 3000
    Заміна фільтра очищувача повітря

    Крок 1:

    Вимкніть очищувач повітря і від’єднайте його від електромережі. Вийміть використаний фільтр після появи на екрані відповідного індикатора про заміну фільтра. Утилізуйте використаний фільтр.
    встановлення очищувача повітря

    Крок 2:

    Зніміть із нового фільтра весь пакувальний матеріал і вставте фільтр в очищувач повітря.
    фільтр чистого повітря

    Крок 3:

    Вставте штекер очищувача повітря у розетку. Натисніть та утримуйте кнопку скидання протягом 3 секунд, щоб скинути дані лічильника терміну експлуатації фільтра.

    Як замінити фільтри: очищувач повітря серії 5000 (AC565X)


    Перш ніж почати:     Заміняйте фільтр, коли на екрані блимає індикація A3/C7. Після заміни фільтра помийте руки. Не торкайтеся гофрованої поверхні фільтра та не нюхайте фільтр, оскільки на ньому зібралися забруднюючі речовини з повітря.
    Стан індикатора попередження про фільтр
    Дії
    На екрані відображається індикація A3 і світиться попередження про заміну фільтра
    Замініть фільтр NanoProtect серії 3 (FY5185)
    На екрані відображається індикація C7 і світиться попередження про заміну фільтра
    Заміна фільтра NanoProtect з активованим вугіллям (FY5182)
    На екрані почергово відображається індикація A3 та С7 і світиться попередження про заміну фільтра
    Замініть обидва фільтри
    Очищувач повітря серії 5000
    Придбати фільтр для очищувача Philips

    Крок 1:

    Вимкніть очищувач повітря і від’єднайте його від електромережі. Вийміть використаний фільтр після появи на екрані відповідного індикатора про заміну фільтра. Утилізуйте використаний фільтр.
    Фільтр із активованим вугіллям

    Крок 2:

    Зніміть із нового фільтра весь пакувальний матеріал і вставте фільтр в очищувач повітря.

    Вставте штекер of очищувача повітря у розетку. Натисніть та утримуйте кнопку скидання протягом 3 секунд, щоб скинути дані лічильника терміну експлуатації фільтра.

    Придбати фільтри для очищувача повітря серії 5000

    Як заміняти фільтри: очищувач повітря серії 6000 (AC6XXX)

     

    Перш ніж почати: Заміняйте фільтр, коли на екрані блимає індикація A3/C7. Після заміни фільтра помийте руки. Не торкайтеся гофрованої поверхні фільтра та не нюхайте фільтр, оскільки на ньому зібралися забруднюючі речовини з повітря.

    Стан індикатора попередження про фільтр
    Виконайте таку дію
    засвічується, а на екрані з’являється індикація A5
    Замініть фільтр NanoProtect HEPA S3 (FY6172)
    засвічується, а на екрані з’являється індикація C7   
    Замініть фільтр з активованим вугіллям NanoProtect (FY6171)
    засвічується, а на екрані по черзі з’являється індикація A5 та C7
    Замініть фільтр HEPA NanoProtect S3 і фільтр NanoProtect AC
    Очищувач повітря серії 6000
    Фільтри для очищувача

    Крок 1:

    Вимкніть очищувач повітря і від’єднайте його від електромережі. Вийміть використаний фільтр після появи на екрані відповідного індикатора про заміну фільтра. Утилізуйте використаний фільтр.
    Фільтр HEPA

    Крок 2:

    Зніміть із нового фільтра весь пакувальний матеріал і вставте фільтр в очищувач повітря.

    Вставте штекер очищувача повітря у розетку. Натисніть та утримуйте кнопку скидання протягом 3 секунд, щоб скинути дані лічильника терміну експлуатації фільтра.

    Як щодо фільтра попереднього очищення?
    Як замінити його?

    Фільтр попереднього очищення можна (і слід) мити щомісяця. 
    Перегляньте посібник користувача, щоб дізнатися, як мити фільтр попереднього очищення для певної моделі 
    (деякі очищувачі передбачають миття під краном, а інші – чищення за допомогою пилососа).
    Air Matters app logo

    Завантажте додаток Air Matters, щоб отримувати сповіщення про термін експлуатації фільтра

    Повідомляє про якість повітря у приміщенні та на вулиці.
    Надає корисні поради щодо вирішення проблеми алергій.
    Можна керувати очищувачем повітря, змінювати швидкість вентилятора та встановлювати графіки.
    Перегляд терміну експлуатації фільтра й отримання сповіщення про необхідність заміни.
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    Додаток для перевірки якості повітря

    Часті запитання про фільтри для очищувачів повітря

    З очищувача повітря Philips виходить неприємний запах

    Під час першого використання чути запах пластмаси

    Під час перших кількох разів використання очищувача повітря можлива поява запаху пластмаси. 
    Не хвилюйтеся, це нормальне явище і воно зникне повністю через кілька днів. 
    Проте, якщо з’являється запах паленого, радимо звернутися до нас.

     

    Брудний фільтр

    Коли фільтр очищувача повітря (A та B на зображенні внизу) брудний, може з’явитися запах пилу. 

    У такому разі замініть фільтр.

    filter-pre-filter-air-purifier

    Фільтр максимально поглинув гази.
    У разі максимального поглинання газів може з’явитися запах пилу.
    Наполегливо рекомендуємо заміняти фільтр після появи відповідного запиту (перегляньте індикації для своєї моделі очищувача в посібнику користувача).
    Не чистіть, не мийте цей фільтр, а також не використовуйте для його чищення пилосос.

     

    Фільтр попереднього очищення брудний

    З очищувача повітря Philips може виходити неприємний запах, коли фільтр попереднього очищення (C на зображенні вгорі) брудний.

    Фільтр попереднього очищення можна (і слід) мити щомісяця. Перегляньте посібник користувача, щоб дізнатися, як мити фільтр попереднього очищення для своєї моделі (деякі очищувачі передбачають миття під краном, а інші – чищення за допомогою пилососа).

    Чи можна чистити фільтри/фільтр попереднього очищення мого очищувача повітря Philips?
    Фільтр попереднього очищення можна чистити або мити (позначено як C на зображенні внизу). 

    Інші фільтри (позначені як A та B на малюнку внизу) не можна мити – їх потрібно заміняти. Читайте посібник користувача, щоб переглянути індикації заміни для своєї моделі.
    filter-pre-filter-air-purifier
    Чи потрібно скидати налаштування очищувача/зволожувача повітря Philips після заміни фільтра?

    Скидання налаштувань очищувача чи зволожувача повітря після заміни фільтра

    Після кожної заміни фільтра потрібно скидати налаштування очищувача або зволожувача повітря Philips. Це потрібно для активації системи відліку для нового фільтра(-ів). 

    Крім цього, очищувач/зволожувач повітря оснащено попередженням про заміну фільтра. Воно попереджає про необхідність очищення (лише для фільтра попереднього очищення) та заміни фільтра. 

    Якщо не скинути налаштування очищувача чи зволожувача повітря після встановлення нового фільтра, пристрій повідомить про необхідність заміни фільтра.

    Очищувач повітря Philips видає незвичний шум

    Можливо, забився фільтр попереднього очищення 

    Перевірте, чи чистий фільтр попереднього очищення. Якщо його потрібно почистити, дотримуйтеся цих інструкцій:

     

    1. Вимкніть пристрій і вийміть штекер із розетки.
    2. Потягніть нижню частину панелі (передню або задню частину очищувача), щоб зняти її із пристрою.
    3. Натисніть два фіксатори донизу і потягніть фільтр попереднього очищення до себе (див. мал. внизу).
    4. Помийте фільтр попереднього очищення під краном. Якщо він дуже брудний, почистіть його м’якою щіткою.
    5. Дайте фільтру попереднього очищення висохнути на повітрі.
    push-pull-pre-filter

    Не знято упаковку фільтра

    Якщо з фільтра не зняти пластмасової упаковки, може з’явитися незвичний шум. Перевірте наявність пластмасової упаковки на фільтрах. 

     

    Заблокований вхідний чи вихідний отвори для повітря

    Вхідний чи вихідний отвори для повітря можуть заблокуватися зовнішніми предметами.

    Перевірте це і звільніть вхідний та вихідний отвори для повітря від сторонніх предметів.

    Можливо, стався збій у роботі очищувача повітря 
    Якщо жодна із ситуацій вище не підтверджується, можливо, стався збій у роботі очищувача. У такому разі зверніться до нас.

    Індикатор заміни фільтра очищувача повітря Philips продовжує світитися

    Дані лічильника терміну експлуатації фільтра не скинуто

    Інколи буває, що після заміни фільтра очищувача повітря дані лічильника терміну експлуатації фільтра можуть не скидатися автоматично.

     

    Щоб вирішити цю проблему, виконайте такі дії:

     

    1. Під’єднайте очищувач повітря до електромережі
    2. Натисніть кнопку живлення
    3. Натисніть та утримуйте кнопку скидання протягом трьох секунд

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    Вибачте, стався збій підписки на нашу розсилку. Спробуйте знову пізніше.