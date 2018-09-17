Нові та чисті фільтри захоплюють небажані частинки в повітрі й оптимізують потік повітря. Проте оскільки пристрій очищає повітря від забруднюючих речовин, із часом фільтр може забитися, що позначиться на ефективності роботи пристрою. У такому разі настав час замінити фільтр.
Фільтри Philips створено для забезпечення відмінної частоти подачі чистого повітря (коефіцієнт подачі чистого повітря) з очищувачів повітря; вони найкращі фільтри для наших пристроїв. Наші фільтри мають унікальну структуру з антибактеріальних поліпропіленових волокон, які пов’язані за допомогою ультразвуку і мають захист від проникнення. Структури фільтрів мають захист від забивання і запобігають потраплянню зібраних частинок назад у повітря.
Слід бути уважними, щоб не придбати підробку, яка імітує лише форму наших фільтрів і є зовсім неефективною.
Знайти назву очищувача повітря Philips дуже легко. Просто гляньте на задню панель очищувача повітря Philips. Назва виробу така: Philips Air Purifier Series 1000 (Очищувач повітря Philips серії 1000) тощо.
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Стан індикатора попередження про фільтр
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Дії
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Якщо на екрані відображається індикація A3
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Замініть фільтра NanoProtect HEPA серії 3 (FY1410)
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Якщо на екрані відображається індикація C7
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Замініть фільтр NanoProtect з активованим вугіллям (FY1413)
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На екрані почергово відображається індикація A3 та C7
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Замініть обидва фільтри
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Стан індикатора попередження про фільтр
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Дії
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Якщо на екрані відображається індикація A3
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Замініть фільтр NanoProtect серії 3 (FY2422)
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Якщо на екрані відображається індикація C7
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Замініть фільтр AC NanoProtect (FY2420)
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На екрані почергово відображається індикація A3 та C7
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Замініть обидва фільтри
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Стан індикатора попередження про фільтр
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Дії
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Якщо на екрані відображається індикація A3
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Замініть фільтр NanoProtect серії 3 (FY3433)
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Якщо на екрані відображається напис C7
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Замініть фільтр NanoProtect AC (FY3432)
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На екрані почергово відображається індикація A3 та C7
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Замініть обидва фільтри
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Стан індикатора попередження про фільтр
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Дії
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На екрані відображається індикація A3 і світиться попередження про заміну фільтра
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Замініть фільтр NanoProtect серії 3 (FY5185)
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На екрані відображається індикація C7 і світиться попередження про заміну фільтра
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Заміна фільтра NanoProtect з активованим вугіллям (FY5182)
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На екрані почергово відображається індикація A3 та С7 і світиться попередження про заміну фільтра
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Замініть обидва фільтри
Зніміть із нового фільтра весь пакувальний матеріал і вставте фільтр в очищувач повітря.
Вставте штекер
Перш ніж почати: Заміняйте фільтр, коли на екрані блимає індикація A3/C7. Після заміни фільтра помийте руки. Не торкайтеся гофрованої поверхні фільтра та не нюхайте фільтр, оскільки на ньому зібралися забруднюючі речовини з повітря.
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Стан індикатора попередження про фільтр
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Виконайте таку дію
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засвічується, а на екрані з’являється індикація A5
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Замініть фільтр NanoProtect HEPA S3 (FY6172)
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засвічується, а на екрані з’являється індикація C7
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Замініть фільтр з активованим вугіллям NanoProtect (FY6171)
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засвічується, а на екрані по черзі з’являється індикація A5 та C7
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Замініть фільтр HEPA NanoProtect S3 і фільтр NanoProtect AC
Зніміть із нового фільтра весь пакувальний матеріал і вставте фільтр в очищувач повітря.
Вставте штекер очищувача повітря у розетку. Натисніть та утримуйте кнопку скидання протягом 3 секунд, щоб скинути дані лічильника терміну експлуатації фільтра.
Під час першого використання чути запах пластмаси
Під час перших кількох разів використання очищувача повітря можлива поява запаху пластмаси.
Не хвилюйтеся, це нормальне явище і воно зникне повністю через кілька днів.
Проте, якщо з’являється запах паленого, радимо звернутися до нас.
Брудний фільтр
Коли фільтр очищувача повітря (A та B на зображенні внизу) брудний, може з’явитися запах пилу.
У такому разі замініть фільтр.
Фільтр максимально поглинув гази.
У разі максимального поглинання газів може з’явитися запах пилу.
Наполегливо рекомендуємо заміняти фільтр після появи відповідного запиту (перегляньте індикації для своєї моделі очищувача в посібнику користувача).
Не чистіть, не мийте цей фільтр, а також не використовуйте для його чищення пилосос.
Фільтр попереднього очищення брудний
З очищувача повітря Philips може виходити неприємний запах, коли фільтр попереднього очищення (C на зображенні вгорі) брудний.
Фільтр попереднього очищення можна (і слід) мити щомісяця. Перегляньте посібник користувача, щоб дізнатися, як мити фільтр попереднього очищення для своєї моделі (деякі очищувачі передбачають миття під краном, а інші – чищення за допомогою пилососа).
Скидання налаштувань очищувача чи зволожувача повітря після заміни фільтра
Після кожної заміни фільтра потрібно скидати налаштування очищувача або зволожувача повітря Philips. Це потрібно для активації системи відліку для нового фільтра(-ів).
Крім цього, очищувач/зволожувач повітря оснащено попередженням про заміну фільтра. Воно попереджає про необхідність очищення (лише для фільтра попереднього очищення) та заміни фільтра.
Якщо не скинути налаштування очищувача чи зволожувача повітря після встановлення нового фільтра, пристрій повідомить про необхідність заміни фільтра.
Можливо, забився фільтр попереднього очищення
Перевірте, чи чистий фільтр попереднього очищення. Якщо його потрібно почистити, дотримуйтеся цих інструкцій:
Не знято упаковку фільтра
Якщо з фільтра не зняти пластмасової упаковки, може з’явитися незвичний шум. Перевірте наявність пластмасової упаковки на фільтрах.
Заблокований вхідний чи вихідний отвори для повітря
Вхідний чи вихідний отвори для повітря можуть заблокуватися зовнішніми предметами.
Перевірте це і звільніть вхідний та вихідний отвори для повітря від сторонніх предметів.
Можливо, стався збій у роботі очищувача повітря
Якщо жодна із ситуацій вище не підтверджується, можливо, стався збій у роботі очищувача. У такому разі зверніться до нас.
Дані лічильника терміну експлуатації фільтра не скинуто
Інколи буває, що після заміни фільтра очищувача повітря дані лічильника терміну експлуатації фільтра можуть не скидатися автоматично.
Щоб вирішити цю проблему, виконайте такі дії: