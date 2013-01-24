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    SpeedPro Max Aqua

    SpeedPro Max Aqua

    Бездротовий пилосос із функцією миття

    № 1

    Бездротовий пилосос із функцією миття 

    SpeedPro Max Aqua

    Бездротовий пилосос із функцією миття

    SpeedPro Max Aqua 8000

    Для сухого та вологого прибирання

    PowerPro Aqua 3-в-1

    Бездротовий пилосос із функцією миття

    SpeedPro Max та Aqua

    Бездротовий пилосос із функцією миття

     

    SpeedPro Max Aqua 8000

    Для сухого та вологого прибирання

    PowerPro Aqua 3-в-1

      Прибирає пил та миє підлоги

      SpeedPro Max Aqua 

      FC6904/01 
      Пилосос 3в1

      Пилосос із функцією миття та ручний пилосос в одному бездротовому пристрої

      Потужний двигун

      Ефективна робота забезпечується завдяки електромотору з високою потужністю та тривалим часом дії після повної зарядки

      Великий вибір аксесуарів

      Вбудовані аксесуари, що завжди під рукою, допоможуть утримувати в чистоті кожен куточок вашої оселі

      Ціна магазину Philips

      Ви зможете пилососити та мити підлогу одночасно

      Одного пристрою буде достатньо, щоб зберегти підлогу та килими в чистоті. Пилосос видалить стійкий бруд, а система мийки підлог впорається з будь-якою поверхнею.

      Ще ретельніше миття підлог


      Система AquaBoost забезпечує потужну подачу води. Варто лише раз натиснути на педаль у системі мийки, щоб швидко та легко видалити навіть найстійкіші плями.

      Ви зможете пилососити та мити підлогу одночасно


      Одного пристрою буде достатньо, щоб зберегти підлогу та килими в чистоті. Пилосос видалить стійкий бруд, а система мийки підлог впорається з будь-якою поверхнею.

      Ще ретельніше миття підлог


      Система AquaBoost забезпечує потужну подачу води. Варто лише раз натиснути на педаль у системі мийки, щоб швидко та легко видалити навіть найстійкіші плями.

      Подивіться, як це працює

      Philips Lumea Prestige - Обзор Rozetka

      Philips SpeedPro Max Aqua - бездротовий пилосос із функцією миття

      Philips Lumea Prestige - Обзор дианы суворовой

      Аккумуляторный пылесос PHILIPS SpeedPro Max Aqua FC6904/01

      Електромотор з системою PowerCyclone 8
      Видаляє бруд з усіх поверхонь


      Швидко та легко прибирає пісок, шерсть, крихти та будь-який інший бруд, навіть з  товстих килимів.

      Потужний акумулятор
      Одного заряду вистачає, щоб прибрати всю квартиру*


      Потужна літій-іонна батарея 25,2 В забезпечує до 75 хвилин роботи при повній зарядці


      * одного заряду залежно від моделі, з насадкою для миття підлог.

      Ручний пилосос із щілинною насадкою

      Зручно та практично


      Лише одне натискання кнопки – і у вас є легкий та зручний ручний пилосос, який допоможе підтримувати порядок вдома, в машині та всюди, де вам потрібно.

      Вбудовані аксесуари
      Завжди під рукою


      Щітка та щілинна насадка легко видаляють павутиння на стелі, а також пил на плінтусах, диванах, у кутках та інших важкодоступних місцях

      Всмоктувальна насадка на 360°
      Швидко та легко прибирає пил


      Ви швидше позбудетеся бруду завдяки насадці для видалення пилу з усіх боків, яка працює навіть при русі пилососа у звортному напрямку. Ідеально підходить як для товстих килимів, так і для підлог.

      LED-підсвітка
      Знайде та видалить кожну крихту

       

      Прибирання стає простішим, коли насадка підсвічує підлогу. Ви помітите навіть найдрібніший пил, а також швидко і ретельно очистите свою оселю від розсипаного цукру, битого скла або піску.

      Цифровий дисплей
      Індикатор рівня заряду батареї


      Пристрій оснащений індикатором, який показує рівень заряду в процентному еквіваленті.

      Ергономічний пилозбірник
      Швидко та гігієнічно


      Пилосос без мішка - це легке очищення контейнера для пилу, не торкаючись і не розсипаючи сміття, прямо в сміттєвий бак.

      Безпечний для алергіків

      Антиалергенний фільтр

      іконка - Пил та забруднення

      Пил та забруднення
      Вони легко потрапляють до вашої оселі через вікна, двері та іншу природну вентиляцію

      іконка - Алергени

      Алергени
      Алергени виникають під час повсякденної діяльності, такої як прибирання або догляд за рослинами та тваринами.

      іконка - Бактерії

      Бактерії
      Бактерії можуть призвести до серйозних захворювань та алергії.

      В комплекті

      Бездротовий пилосос з функцією миття

      SpeedPro Max Aqua 

      FC6904/01
      • Функція миття з системою AquaBoost
      • Електромотор з технологією PowerCyclone 8 і високою потужністю всмоктування
      • Літій-іонний акумулятор працює до 75 хвилин без підзарядки.
      • Ручний пилосос з щілинною насадкою ідеально підходить для меблів, автомобіля і т. д.
      • Вбудовані аксесуари, які завжди під рукою
      • Насадка 360° з LED-підсвіткою для більш швидкого прибирання
      Ціна магазину Philips
      Дивитись усі бездротові пилососи

      Оберіть бездротовий пилосос з функцією миття

      8000 Series Aqua

      XC8149/01

      8000 Series Aqua

      Ціна магазину Philips
      Бездротовий пилосос
      Порівняти
      SpeedPro Max Aqua

      FC6903/01

      SpeedPro Max Aqua

      Ціна магазину Philips
      Бездротовий вертикальний пилосос
      Порівняти
      SpeedPro Max Aqua

      FC6904/01

      SpeedPro Max Aqua

      Ціна магазину Philips
      Бездротовий вертикальний пилосос
      Порівняти
      SpeedPro Aqua

      FC6728/01

      SpeedPro Aqua

      Ціна магазину Philips
      Бездротовий вертикальний пилосос
      Порівняти

      Час роботи
      • до 80 хвилин*
      • до 75 хвилин*
      • до 75 хвилин*
      • до 50 хвилин

      Робоча напруга батареї
      • 25.2 В
      • 25.2 В
      • 25.2 В
      • 21.6 В

      Функція миття
      • Так
      • Так
      • Так
      • Так

      Основна насадка
      • Насадка для всмоктування на 360°
      • Насадка для всмоктування на 360°
      • Насадка для всмоктування на 360°
      • Насадка для всмоктування на 180°

      Технологія
      • Power Cyclone 10
      • Power Cyclone 8
      • Power Cyclone 8
      • Power Cyclone 7

      Кількість швидкісних режимів
      • 3 (еко, стандарт, турбо)
      • 3 (еко, стандарт, турбо)
      • 3 (еко, стандарт, турбо)
      • 2 (стандарт, турбо)

      Ручний пилосос
      • Так
      • Так
      • Так
      • Так

      Аксесуари
      • щілинна насадка
      • накладка з мікрофібри
      • вбудована щітка
      • щілинна насадка 2-в-1
      • додатковий фільтр
      • подовжувальний шланг
      • міні-турбощітка
      • насадка з контейнером для вологого прибирання
      • накладка з мікрофібри
      • вбудована щітка
      • насадка з контейнером для вологого прибирання
      • накладка з мікрофібри
      • вбудована щітка
      • додатковий фільтр
      • мінітурбощітка
      • насадка з контейнером для вологого прибирання
      • накладка з мікрофібри
      • вбудована щітка
      • насадка з контейнером для вологого прибирання

      Антиалергенний фільтр
      • Так
      • -
      • Так
      • Так
      Дивитись усі бездротові пилососи

      *в режимі еко

      5 років гарантії на двигун


      Зареєструйте свій SpeedPro Max Aqua протягом 90 днів з моменту покупки та отримайте додаткову гарантію на двигун пилососа. 

      Отримати додаткову гарантію
      № 1

      Корисні поради по догляду за бездротовим пилососом SpeedPro Max Aqua

      Загальний огляд

      Jak czyścić filtr by zachować najwyższą moc

      Миття підлоги

      Pierwsze uruchomienie odkurzacza

      Очищення контейнера від пилу

      Opróżnianie pojemnika na kurz

      Як заряджати

      Jak czyścić szczotkę by zachować najwyższą moc

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