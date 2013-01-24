SpeedPro Max Aqua 

щілинна насадка

накладка з мікрофібри

вбудована щітка

щілинна насадка 2-в-1

додатковий фільтр

подовжувальний шланг

міні-турбощітка

насадка з контейнером для вологого прибирання

накладка з мікрофібри

вбудована щітка

насадка з контейнером для вологого прибирання

накладка з мікрофібри

вбудована щітка

додатковий фільтр

мінітурбощітка

насадка з контейнером для вологого прибирання