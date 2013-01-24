Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Безкоштовна доставка та повернення
Офіційна гарантія
Придбайте безпосередньо у Philips
Підтримка клієнтів 7 днів на тиждень
Прибирання стає простішим, коли насадка підсвічує підлогу. Ви помітите навіть найдрібніший пил, а також швидко і ретельно очистите свою оселю від розсипаного цукру, битого скла або піску.
|
XC8149/01
8000 Series Aqua
Ціна магазину Philips
Бездротовий пилосос
|
FC6903/01
SpeedPro Max Aqua
Ціна магазину Philips
Бездротовий вертикальний пилосос
|
FC6904/01
SpeedPro Max Aqua
Ціна магазину Philips
Бездротовий вертикальний пилосос
|
FC6728/01
SpeedPro Aqua
Ціна магазину Philips
Бездротовий вертикальний пилосос
|
|
|
|
|
Час роботи
|
|
|
|
|
Робоча напруга батареї
|
|
|
|
|
Функція миття
|
|
|
|
|
Основна насадка
|
|
|
|
|
Технологія
|
|
|
|
|
Кількість швидкісних режимів
|
|
|
|
|
Ручний пилосос
|
|
|
|
|
Аксесуари
|
|
|
|
|
Антиалергенний фільтр
|
|
|
|
|
|
|
|