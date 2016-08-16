Різні етапи годування

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Годування – це навчання, коли діти лише приймають і починають насолоджуватися новими смаками й текстурами.
Коли дитина впевнено їсть тверду їжу, у її раціон потрібно щодня вводити продукти з чотирьох різних груп для отримання усіх поживних речовин. В ідеалі цю корисну їжа мають їсти також решта членів сім’ї: Існує чотири групи продуктів:
Адаптовано з "Клінічної дитячої дієтології" (Clinical Paediatric Dietetics), 3-є вид. 2007 р.
Коли дитина впевнено їсть тверду їжу, у її раціон потрібно щодня вводити продукти з чотирьох різних груп для отримання усіх поживних речовин. В ідеалі цю корисну їжа мають їсти також решта членів сім’ї:
Існує чотири групи продуктів:
Будь-які з поданих далі продуктів можна вводити як першу їжу для догодовування, але більшість мамів починають із каш, коренеплодів або фруктів, змішаних із молоком. Усі фрукти Усі злаки, такі як рис, овес, пшениця та кукурудза Нежирне м’ясо, м’ясо птиці та риба – добре проварені Яйця – добре зварені Голубиний горох, сочевиця, хумус, нут та інші зернобобові Горіхи – мелені або у вигляді горіхової пасти (наприклад, мелений мигдаль та арахісова паста) М’який свіжий сир без наповнювачів та йогурти Тертий твердий сир, розплавлений на теплій їжі. Почніть для початку з рідкого пюре. Потім перейдіть до густішого пюре або добре розім’ятої їжі, коли дитина звикне їсти з ложки. Навики, які потрібно виробити:
Усі овочі
Текстура
Будь-які з поданих далі продуктів можна вводити як першу їжу для догодовування, але більшість мамів починають із каш, коренеплодів або фруктів, змішаних із молоком.
Усі фрукти
Усі злаки, такі як рис, овес, пшениця та кукурудза
Нежирне м’ясо, м’ясо птиці та риба – добре проварені
Яйця – добре зварені
Голубиний горох, сочевиця, хумус, нут та інші зернобобові
Горіхи – мелені або у вигляді горіхової пасти (наприклад, мелений мигдаль та арахісова паста)
М’який свіжий сир без наповнювачів та йогурти
Тертий твердий сир, розплавлений на теплій їжі.
Почніть для початку з рідкого пюре. Потім перейдіть до густішого пюре або добре розім’ятої їжі, коли дитина звикне їсти з ложки.
Навики, які потрібно виробити:
Можна включити всі продукти, подані вище, а також: печінку – обмежтеся одним невеликим шматком на тиждень, оскільки вона має високий вміст вітаміну A; розім’яту їжу з м’якими шматками та м’яку їжу, якою можна годувати з рук – можливо, м’ясо потрібно буде збити до пюре, а дуже м’яке м’ясо можна розім’яти. Навики, які потрібно виробити: М’які шматки фруктів, наприклад манго, диня, банан, м’яка, стигла груша, персик, папайя та ківі Варені брусочки овочів, наприклад брусочки моркви, зелена квасоля, брусочки кабачків, картопля та солодка картопля Варені шматки овочів, наприклад цвітна капуста та суцвіття броколі Варені макарони Скоринки хліба або грінок Кубики сиру Смажені м’які брусочки овочів, наприклад картопля, солодка картопля, пастернак, перець, морква, кабачок. Пиття води із чашки під час споживання їжі – годування має закінчуватися споживанням молока або молочного пудингу Добре розведені фруктові соки із чашки, які сприяють засвоєнню заліза з вегетаріанської їжі.
Текстура
Приклади м’якої їжі "з рук"
Напої
Можна включити всі продукти, подані вище, а також:
печінку – обмежтеся одним невеликим шматком на тиждень, оскільки вона має високий вміст вітаміну A;
розім’яту їжу з м’якими шматками та м’яку їжу, якою можна годувати з рук – можливо, м’ясо потрібно буде збити до пюре, а дуже м’яке м’ясо можна розім’яти.
Навики, які потрібно виробити:
М’які шматки фруктів, наприклад манго, диня, банан, м’яка, стигла груша, персик, папайя та ківі
Варені брусочки овочів, наприклад брусочки моркви, зелена квасоля, брусочки кабачків, картопля та солодка картопля
Варені шматки овочів, наприклад цвітна капуста та суцвіття броколі
Варені макарони
Скоринки хліба або грінок
Кубики сиру
Смажені м’які брусочки овочів, наприклад картопля, солодка картопля, пастернак, перець, морква, кабачок.
Пиття води із чашки під час споживання їжі – годування має закінчуватися споживанням молока або молочного пудингу
Добре розведені фруктові соки із чашки, які сприяють засвоєнню заліза з вегетаріанської їжі.
Можна включити всі подані вище продукти, а також страви, які їсть уся сім’я, приготовані без солі або цукру. Мелені та порізані продукти, продукти, які можна їсти руками (наприклад, сирі фрукти та брусочки овочів), та страви, які споживає уся сім’я, наприклад бутерброди або грінки. Навики, які потрібно виробити:
Текстура
Можна включити всі подані вище продукти, а також страви, які їсть уся сім’я, приготовані без солі або цукру.
Мелені та порізані продукти, продукти, які можна їсти руками (наприклад, сирі фрукти та брусочки овочів), та страви, які споживає уся сім’я, наприклад бутерброди або грінки.
Навики, які потрібно виробити:
Після року більшість дітей можуть їсти страви, які споживає уся сім’я, з дотриманням збалансованого харчування. Це можуть бути продукти, які не рекомендують немовлятам: Мед Продукти, які зберігаються із сіллю, наприклад бекон та консервована їжа з додаванням солі Непастеризовані м’які сири Страви з додаванням цукру – їх слід пропонувати лише під час повноцінного споживання їжі, щоб уникнути псування зубів. Коли дитині виповниться один рік, можна ввести цільне коров’яче молоко. Напівзнежирене молоко не можна вводити до двох років.
Напої
Після року більшість дітей можуть їсти страви, які споживає уся сім’я, з дотриманням збалансованого харчування. Це можуть бути продукти, які не рекомендують немовлятам:
Мед
Продукти, які зберігаються із сіллю, наприклад бекон та консервована їжа з додаванням солі
Непастеризовані м’які сири
Страви з додаванням цукру – їх слід пропонувати лише під час повноцінного споживання їжі, щоб уникнути псування зубів.
Коли дитині виповниться один рік, можна ввести цільне коров’яче молоко. Напівзнежирене молоко не можна вводити до двох років.
Пам’ятайте, що інформація, подана в цих статтях, – це лише загальні поради, які не повинні заміняти рекомендацій лікаря. Якщо Ви, Ваша сім’я або Ваша дитина маєте певні сильні чи постійні симптоми або стани чи Вам потрібна певна порада спеціаліста, зверніться до лікаря. Компанія Philips Avent не несе відповідальності за пошкодження, які можуть виникнути внаслідок використання інформації на цьому веб-сайті.
Пам’ятайте, що інформація, подана в цих статтях, – це лише загальні поради, які не повинні заміняти рекомендацій лікаря. Якщо Ви, Ваша сім’я або Ваша дитина маєте певні сильні чи постійні симптоми або стани чи Вам потрібна певна порада спеціаліста, зверніться до лікаря. Компанія Philips Avent не несе відповідальності за пошкодження, які можуть виникнути внаслідок використання інформації на цьому веб-сайті.
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