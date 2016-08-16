Різні етапи годування

Етап 1: 4–6 місяців



Будь-які з поданих далі продуктів можна вводити як першу їжу для догодовування, але більшість мамів починають із каш, коренеплодів або фруктів, змішаних із молоком. Усі овочі Усі фрукти Усі злаки, такі як рис, овес, пшениця та кукурудза Нежирне м’ясо, м’ясо птиці та риба – добре проварені Яйця – добре зварені Голубиний горох, сочевиця, хумус, нут та інші зернобобові Горіхи – мелені або у вигляді горіхової пасти (наприклад, мелений мигдаль та арахісова паста) М’який свіжий сир без наповнювачів та йогурти Тертий твердий сир, розплавлений на теплій їжі. Текстура Почніть для початку з рідкого пюре. Потім перейдіть до густішого пюре або добре розім’ятої їжі, коли дитина звикне їсти з ложки. Навики, які потрібно виробити: Прийом їжі з ложки

Переміщення їжі з передньої частини рота до задньої для ковтання

Споживання густішого пюре та розім’ятої їжі