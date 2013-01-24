По-перше, це диво простого пізнання дитини. Грудне вигодовування дозволяє проводити безцінні моменти в тактильному контакті, тож Ви обоє насолоджуватиметеся близькістю та хорошим самопочуттям.

Ваша дитина також отримає користь для здоров’я від численних корисних властивостей грудного молока. Грудне молоко сприяє когнітивному розвитку малюка, розвиває імунну систему, зменшує вірогідність появи інфекцій вух, шлункових розладів і діареї.

Велика користь є і для Вас. Наприклад, грудне вигодовування сприяє скороченню матки після пологів, зменшує вірогідність розвитку раку матки та грудей, допомагає скинути вагу, якщо грудне вигодовування триває щонайменше шість місяців.

Коли Ви почнете грудне вигодовування, намагайтеся постійно пам’ятати про ці переваги. Можливо, будуть моменти, коли не все йтиме гладко, тож може бути доцільно дивитися на картину в цілому, аби не зійти з обраного шляху.