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    Як підготуватися до грудного вигодовування

    Як підготуватися до грудного вигодовування

    Час читання: 5 хвилин

     

    Коли Ви вирішите годувати дитину грудьми, може здатися, що є безліч речей, які потрібно зрозуміти. Ваше тіло створене для цього, однак що потрібно знати заздалегідь? І хто може Вам допомогти? Хороша новина полягає у тому, що Ви можете зробити чудовий старт, якщо проведете невеличке планування і знатимете, до кого можна звернутися за підтримкою.

    Вітання доречні!

     

    Перш ніж ми з’ясуємо, як підготуватися до грудного вигодовування, потрібно спочатку згадати всі неймовірні переваги цього підходу.

    Переваги грудного вигодовування

     

    По-перше, це диво простого пізнання дитини. Грудне вигодовування дозволяє проводити безцінні моменти в тактильному контакті, тож Ви обоє насолоджуватиметеся близькістю та хорошим самопочуттям.

     

    Ваша дитина також отримає користь для здоров’я від численних корисних властивостей грудного молока. Грудне молоко сприяє когнітивному розвитку малюка, розвиває імунну систему, зменшує вірогідність появи інфекцій вух, шлункових розладів і діареї.

     

    Велика користь є і для Вас. Наприклад, грудне вигодовування сприяє скороченню матки після пологів, зменшує вірогідність розвитку раку матки та грудей, допомагає скинути вагу, якщо грудне вигодовування триває щонайменше шість місяців.

     

    Коли Ви почнете грудне вигодовування, намагайтеся постійно пам’ятати про ці переваги. Можливо, будуть моменти, коли не все йтиме гладко, тож може бути доцільно дивитися на картину в цілому, аби не зійти з обраного шляху.
    Рішення Philips Avent для грудного вигодовування

    Як підготуватися до грудного вигодовування

     

    Тепер давайте подивимося на практичну сторону справи. Ваш досвід грудного вигодовування буде унікальним, оскільки такого поєднання мами і маляти, як Ви двоє, більше немає. Проте є підготовчі кроки, які може зробити будь-яка мама, аби спростити цей процес.
    • Пройдіть медичний огляд грудей

     

    Людське тіло красиве, і не існує двох однакових пар грудей. Зверніться до лікаря для звичайного дородового обстеження, щоб перевірити, наскільки розвинуті Ваші груди, та дізнатися, що Вам, можливо, доведеться зробити, перш ніж почати грудне вигодовування. Так можна запобігти проблемам із прикладанням дитини до грудей під час годування.
    • Поставте собі мету щодо грудного вигодовування

     

    Багато жінок вважають корисним до початку грудного вигодовування думати про те, як довго вони б хотіли годувати малят грудьми. Загалом, ті, хто ставлять собі певну мету, ймовірно, довше годуватимуть грудьми. Спробуйте подивитися на всі аспекти свого життя, починаючи зі стилю життя, роботи, і закінчуючи тим, наскільки Вам допомагають.
    • Розробіть план годування

     

    Коли ціль поставлено, можна переходити до розробки короткострокових і довгострокових планів грудного вигодовування. Можна, зокрема, обміркувати практичні моменти Ваших перших митей разом після народження або те, як Ви будете годувати дитину вночі. Також варто подумати, як діяти, якщо щось піде не так. Наприклад, якщо почнуть боліти соски, можливо, Вам потрібно буде зціджувати молоко за допомогою молоковідсмоктувача чи придбати заздалегідь крем для сосків, щоб мати його для зручності під рукою.
    • Скористайтеся максимально «золотою годиною»

     

    Проведіть свою першу годину разом (її ще називають «золотою годиною»), щоб у Вашої дитини прокинулися природні інстинкти харчування, встановіть контакт «шкіра до шкіри». Ваш малюк, природно, спробує підповзти до грудей і почати їсти.
    • Плануйте в довгостроковій перспективі

     

    Те, як Ви годуватимете грудьми, також природним чином буде з часом змінюватися. Можливо, варто подумати про такі речі, як молоковідсмоктувач, який знадобиться в тих випадках, якщо Ви не зможете особисто погодувати дитину. Наприклад, ручний молоковідсмоктувач стане в пригоді в дорозі, щоб не брати з собою важких речей. З іншого боку, якщо знадобиться щось ефективне на роботі, тоді, можливо, краще буде придбати подвійний електичний молоковідсмоктувач.


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    Philips Avent

    Ручний молоковідсмоктувач із пляшечкою

    SCF330/20
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    2 нагороди
    Avent
    • Кращий комфорт, більше молока, зручніше брати у дорогу* Кращий комфорт, більше молока, зручніше брати у дорогу* Кращий комфорт, більше молока, зручніше брати у дорогу*
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      Philips Avent Ручний молоковідсмоктувач із пляшечкою

      SCF330/20
      Загальна оцінка / 5
      2 нагороди

      Кращий комфорт, більше молока, зручніше брати у дорогу*

      Сядьте зручно, не нахиляючись уперед, а наша зручна масажна насадка м’яко стимулюватиме відтік молока. Ручний молоковідсмоктувач Avent має небагато частин, тому його легко збирати, використовувати і чистити. Він легкий і компактний, тому його зручно брати зі собою для зціджування молока у дорозі. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Кращий комфорт, більше молока, зручніше брати у дорогу*

      Сядьте зручно, не нахиляючись уперед, а наша зручна масажна насадка м’яко стимулюватиме відтік молока. Ручний молоковідсмоктувач Avent має небагато частин, тому його легко збирати, використовувати і чистити. Він легкий і компактний, тому його зручно брати зі собою для зціджування молока у дорозі. Переглянути усі переваги

      Кращий комфорт, більше молока, зручніше брати у дорогу*

      Сядьте зручно, не нахиляючись уперед, а наша зручна масажна насадка м’яко стимулюватиме відтік молока. Ручний молоковідсмоктувач Avent має небагато частин, тому його легко збирати, використовувати і чистити. Він легкий і компактний, тому його зручно брати зі собою для зціджування молока у дорозі. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Кращий комфорт, більше молока, зручніше брати у дорогу*

      Сядьте зручно, не нахиляючись уперед, а наша зручна масажна насадка м’яко стимулюватиме відтік молока. Ручний молоковідсмоктувач Avent має небагато частин, тому його легко збирати, використовувати і чистити. Він легкий і компактний, тому його зручно брати зі собою для зціджування молока у дорозі. Переглянути усі переваги

      Тож із ким можна поговорити про грудне вигодовування?

       

      Тепер, коли Вам відомі практичні кроки і Ви можете зручно починати грудне вигодовування, давайте поміркуємо, хто може допомогти в цьому. Упродовж усього періоду годування грудьми у Вас завжди є підтримка.
      • Ваш лікар

       

      Під час своїх регулярних дородових обстежень ставте всі питання щодо змін, які Ви переживаєте. Немає надто дрібних чи дурних питань. Зрештою, це ж нова тема!
      • Курси підготовки до пологів

       

      Плануючи момент пологів, Ви можете задати питання про грудне вигодовування на курсах підготовки до пологів. Це чудовий час вибрати для себе свою особисту ціль та поговорити з іншими майбутніми матусями про те, як Ви себе почуваєте.
      • Консультант із грудного вигодовування

       

      Консультант із грудного вигодовування – це той, хто спеціалізується на сфері грудного вигодовування. Це може бути лікар, медсестра або акушерка. Під час першого годування грудьми Вам може знадобитися їхня допомога у таких питаннях, як правильне положення, прикладання чи прибуття молока.
      • Ви на своєму шляху

       

      Коли Ви думаєте про те, чому Вам хотілося б годувати дитину грудьми, коли плануєте заздалегідь та знайомитеся з тими, хто Вас підтримає, Ви вже на шляху до успішного грудного вигодовування. 

       

      Крім того, надзвичайно корисно розповідати про свій досвід грудного вигодовування – про такі цінні, проте непрості моменти. Вам дуже допоможе регулярне спілкування на тему грудного вигодовування з Вашим лікарем, родиною, друзями та іншими новоспеченими мамами.
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      Батьківство. Довідника немає, проте є група підтримки

       

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