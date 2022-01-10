Збереження здоров’я в останні тижні

Ваш малюк може з’явитися на світ у будь-який день. Важливо постійно мати біля себе спаковану сумку в лікарню. Якщо ви виходите на день, тримайте її в багажнику автомобіля і слідкуйте, щоб ваш партнер або члени сім’ї мали із собою мобільний телефон, коли ви будете телефонувати!

Ці останні дні можна використати для того, щоб позначити кілька останніх речей у списку справ. Якщо ви ще не встигли зробити це, ви можете сформувати свої побажання за допомогою Плану пологів – інструмента, доступного в додатку Pregnancy+.