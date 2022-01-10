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    Збереження здоров’я в останні тижні

     

    Для більшості майбутніх мам останній період вагітності є найважчим. Ці останні кілька тижнів можуть здаватися нескінченними. Прості щоденні завдання, наприклад зав’язування шнурків або просто підйом по сходах, можуть вимагати величезних зусиль.

     

    Підготовка до приходу дитини у світ

    Ваш малюк може з’явитися на світ у будь-який день. Важливо постійно мати біля себе спаковану сумку в лікарню. Якщо ви виходите на день, тримайте її в багажнику автомобіля і слідкуйте, щоб ваш партнер або члени сім’ї мали із собою мобільний телефон, коли ви будете телефонувати!

     

    Ці останні дні можна використати для того, щоб позначити кілька останніх речей у списку справ. Якщо ви ще не встигли зробити це, ви можете сформувати свої побажання за допомогою Плану пологів – інструмента, доступного в додатку Pregnancy+.

    Місця, яких слід уникати

    У зв’язку з наближенням пологів ви, напевно, захочете залишитись ближче до дому. Потрібно уникати довгих поїздок автомобілем, які, мабуть, не дуже привабливі! Найкраще перебувати неподалік від дому й не нудьгувати. Ви можете запросити друзів на день або пошукати щось нове, чим би можна було зайнятися у вашому районі.

     

    Постійно тримайте біля себе повністю заряджений телефон, щоб ви могли зателефонувати комусь відразу після початку переймів. За можливості слідкуйте за наявністю стільникової мережі. Ніхто не хоче, що родовий процес почався на прогулянці в місцевості без прийому мобільного сигналу.

    Розслабтесь!

    Головне розслабтесь і не перестарайтеся! Не піднімайте нічого важкого і не переставляйте меблі. Замість гірських походів вибирайте неквапливі прогулянки і відпочивайте. Пологи можуть початися ввечері, тому не перевтомлюйтесь протягом дня.

     

    Написано: Team Health & Parenting
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