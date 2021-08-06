Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Якщо ви коли-небудь обчислювали свій вуглецевий слід, то будете здивовані тим, наскільки він збільшується, якщо додати дітей. Це тому, що діти проходять через багато речей. Поки ви бігаєте, купуєте дитячі ванночки, комбінезони й нагрудники, ваша дитина самостійно накопичує значний вуглецевий слід – і все це ще до того, як вона навіть почне ходити. Хочете почути хорошу новину? Навіть маленькі кроки можуть зменшити вплив народження дитини на навколишнє середовище. Тож чому б не розпочати свій шлях до екологічно відповідального батьківства зі створення екологічної дитячої кімнати, яка буде дружньою до дитини та планети. Дотримуйтеся нашого 5-крокового плану, щоб дізнатися все необхідне.
Якщо ви коли-небудь обчислювали свій вуглецевий слід, то будете здивовані тим, наскільки він збільшується, якщо додати дітей. Це тому, що діти проходять через багато речей. Поки ви бігаєте, купуєте дитячі ванночки, комбінезони й нагрудники, ваша дитина самостійно накопичує значний вуглецевий слід – і все це ще до того, як вона навіть почне ходити.
Хочете почути хорошу новину? Навіть маленькі кроки можуть зменшити вплив народження дитини на навколишнє середовище. Тож чому б не розпочати свій шлях до екологічно відповідального батьківства зі створення екологічної дитячої кімнати, яка буде дружньою до дитини та планети. Дотримуйтеся нашого 5-крокового плану, щоб дізнатися все необхідне.
Звичайна фарба (навіть на водній основі) містить леткі органічні сполуки, хімічні речовини і фунгіциди, тому навряд чи підійде для малюка в домі. Натомість подумайте про вибір екологічної фарби, виготовленої з натуральних складників. Деякі екологічні фарби натуральніші, ніж інші, тому перед покупкою проведіть певне дослідження, щоб знайти найбільш стійку та безпечну для дітей фарбу. На щастя, немає жодних компромісів щодо якості, оскільки екологічні фарби доступні в різних кольорах і вважаються такими ж довговічними, як і звичайна фарба. Усі залишаються у виграші.
Звичайна фарба (навіть на водній основі) містить леткі органічні сполуки, хімічні речовини і фунгіциди, тому навряд чи підійде для малюка в домі. Натомість подумайте про вибір екологічної фарби, виготовленої з натуральних складників. Деякі екологічні фарби натуральніші, ніж інші, тому перед покупкою проведіть певне дослідження, щоб знайти найбільш стійку та безпечну для дітей фарбу. На щастя, немає жодних компромісів щодо якості, оскільки екологічні фарби доступні в різних кольорах і вважаються такими ж довговічними, як і звичайна фарба. Усі залишаються у виграші.
Вибираючи меблі для дитячої кімнати, зверніть увагу на масив деревини. Вінілова підлога та ламінат можуть містити низку шкідливих хімічних речовин, які можуть із часом виділятися в повітря. Повторне використання та переробка є важливими основними ідеями екологічного способу життя, тому подумайте про використання вживаних меблів у дитячій. Ваші друзі або родичі можуть мати комод, який вам стане в нагоді, або ж ви можете зробити вигідну покупку в місцевому магазині вживаних речей. Вживані меблі можна відреставрувати й перефарбувати (екофарбою), щоб вони виглядали як нові. Не забувайте під час реставрації одягати захисне спорядження і пам’ятайте, що будь-які вживані речі мають відповідати сучасним стандартам безпеки.
Вибираючи меблі для дитячої кімнати, зверніть увагу на масив деревини. Вінілова підлога та ламінат можуть містити низку шкідливих хімічних речовин, які можуть із часом виділятися в повітря. Повторне використання та переробка є важливими основними ідеями екологічного способу життя, тому подумайте про використання вживаних меблів у дитячій. Ваші друзі або родичі можуть мати комод, який вам стане в нагоді, або ж ви можете зробити вигідну покупку в місцевому магазині вживаних речей. Вживані меблі можна відреставрувати й перефарбувати (екофарбою), щоб вони виглядали як нові. Не забувайте під час реставрації одягати захисне спорядження і пам’ятайте, що будь-які вживані речі мають відповідати сучасним стандартам безпеки.
Купуючи матрац для малюка, вибирайте органічний. Ваш малюк проводитиме на матраці до 14 годин на день, а неорганічні матраци можуть містити хімічні речовини і токсини. Крім органічного матраца, варто також використовувати органічну постільну білизну. Пройшовши магазинами, ви легко знайдете органічну постільну білизну приблизно за ту ж ціну, що й неорганічну.
Купуючи матрац для малюка, вибирайте органічний. Ваш малюк проводитиме на матраці до 14 годин на день, а неорганічні матраци можуть містити хімічні речовини і токсини. Крім органічного матраца, варто також використовувати органічну постільну білизну. Пройшовши магазинами, ви легко знайдете органічну постільну білизну приблизно за ту ж ціну, що й неорганічну.
Можливо, вам захочеться наповнити дитячу кімнату іграшками, але це не обов’язково повинні бути пластикові іграшки на батарейках, які заполонили ринок. Ці іграшки часто мають відносно короткий строк служби й дуже скоро опиняються на сміттєзвалищі. Дерев’яні екоіграшки довго тішитимуть вашу дитину.
Можливо, вам захочеться наповнити дитячу кімнату іграшками, але це не обов’язково повинні бути пластикові іграшки на батарейках, які заполонили ринок. Ці іграшки часто мають відносно короткий строк служби й дуже скоро опиняються на сміттєзвалищі. Дерев’яні екоіграшки довго тішитимуть вашу дитину.
Після того як ви витратили час і гроші на створення ідеальної екобульбашки для свої дорогої крихітки, немає сенсу покривати її шкідливими хімікатами заради очищення. Знайдіть органічні засоби для чищення, які можна використовувати в дитячій кімнаті. Вони не тільки кращі для навколишнього середовища, але й захистять вашу дитину від контакту з потенційно шкідливими хімікатами. Вам не обов’язково все це робити, але ви можете зробити певні екопокупки. Кожне екологічне рішення, яким би воно не було, позитивно вплине на вуглецевий слід вашої сім'ї і, в кінцевому результаті, на планету. Написано компанією Philips Avent у співпраці з науковцями та перинатальними психологами
Після того як ви витратили час і гроші на створення ідеальної екобульбашки для свої дорогої крихітки, немає сенсу покривати її шкідливими хімікатами заради очищення. Знайдіть органічні засоби для чищення, які можна використовувати в дитячій кімнаті. Вони не тільки кращі для навколишнього середовища, але й захистять вашу дитину від контакту з потенційно шкідливими хімікатами.
Вам не обов’язково все це робити, але ви можете зробити певні екопокупки. Кожне екологічне рішення, яким би воно не було, позитивно вплине на вуглецевий слід вашої сім'ї і, в кінцевому результаті, на планету.
Написано компанією Philips Avent у співпраці з науковцями та перинатальними психологами
You are about to visit a Philips global content pageContinue
You are about to visit the Philips USA website.Я розумію
Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.