Якщо ви коли-небудь обчислювали свій вуглецевий слід, то будете здивовані тим, наскільки він збільшується, якщо додати дітей. Це тому, що діти проходять через багато речей. Поки ви бігаєте, купуєте дитячі ванночки, комбінезони й нагрудники, ваша дитина самостійно накопичує значний вуглецевий слід – і все це ще до того, як вона навіть почне ходити.

Хочете почути хорошу новину? Навіть маленькі кроки можуть зменшити вплив народження дитини на навколишнє середовище. Тож чому б не розпочати свій шлях до екологічно відповідального батьківства зі створення екологічної дитячої кімнати, яка буде дружньою до дитини та планети. Дотримуйтеся нашого 5-крокового плану, щоб дізнатися все необхідне.

