Під час вагітності вам потрібно буде більше білка та кальцію в раціоні, щоб зміцнити тканини та кістки дитини, а фолієва кислота допоможе захистити дитину від вроджених дефектів. Залізо також важливе, оскільки воно допомагає клітинам переносити кисень до дитини. Отже, враховуючи все це, є види продуктів, які слід включити до раціону під час вагітності.

Цільні злаки

Споживання цільнозернового хліба та круп сприяє збільшенню кількості фолієвої кислоти й заліза. Також ці продукти містять більше клітковини, ніж білий хліб і рис. Корисні цільні злаки, такі як коричневий рис, макарони з цільнозернового борошна, вівсяна каша та цільнозерновий хліб.