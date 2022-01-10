Харчування надзвичайно важливе для здоров’я й безпеки
вас і вашого малюка. Однак знати все, що можна їсти і що не можна – це непросто. Ми приготували для вас поради, щоб спростити вам це завдання.
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Харчування надзвичайно важливе для здоров’я й безпеки
вас і вашого малюка. Однак знати все, що можна їсти і що не можна – це непросто. Ми приготували для вас поради, щоб спростити вам це завдання.
Є певні поживні речовини, які будуть потрібні вам під час вагітності більше, ніж іншим. Дотримуючись Рекомендованої норми харчування США, ви не перестараєтесь із жодним продуктом. Тут подано деякі поживні речовини, які потрібно додати до вашого харчування.
Під час вагітності вам потрібно буде більше білка та кальцію в раціоні, щоб зміцнити тканини та кістки дитини, а фолієва кислота допоможе захистити дитину від вроджених дефектів. Залізо також важливе, оскільки воно допомагає клітинам переносити кисень до дитини. Отже, враховуючи все це, є види продуктів, які слід включити до раціону під час вагітності.
Цільні злаки
Споживання цільнозернового хліба та круп сприяє збільшенню кількості фолієвої кислоти й заліза. Також ці продукти містять більше клітковини, ніж білий хліб і рис. Корисні цільні злаки, такі як коричневий рис, макарони з цільнозернового борошна, вівсяна каша та цільнозерновий хліб.
Боби багаті різними поживними речовинами, такими як білок, волокно, кальцій, цинк, фолієва кислота та залізо. Спробуйте соєві, сочевичні боби, спаржеву квасолю, нут, звичайну фасолю, фасолю пінто, білі і чорні боби.
Яйця
Яйця також містять ряд необхідних білків, мінералів та вітамінів і холін, який допомагає розвитку мозку дитини. Включіть яйця у свій раціон під час вагітності, але слідкуйте, щоб вони не були недовареними або сирими.
Лосось, дієтичний тунець і форель багаті на жирні омега-3 кислоти, вітамін B і є також хорошим джерелом білка. Проте не виходьте за межі. Є обмеження щодо того, скільки потрібно їсти кожного тижня. Слід уникати риби з високим вмістом ртуті. Сюди належить: акула, риба-меч, золотий окунь і скумбрія. Якщо ви їсте багато морепродуктів, попросіть свого лікаря перевірити, що корисне для вас і вашого малюка.
Уникайте недоварених страв. Їжте лише повністю готову їжу. Ці кілька змін раціону допоможуть вам і вашому малюку бути здоровими.
Написано: Team Health & Parenting