Як зберегти здоров’я зубів під час вагітності

Чи відомо вам, що вагітність може вплинути на ваші зуби? Причина? Ваші гормони. Коли рівень гормону зростає, то збільшується кількість нальоту, тому як ніколи важливо доглядати за зубами.
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Чи відомо вам, що вагітність може вплинути на ваші зуби? Причина? Ваші гормони. Коли рівень гормону зростає, то збільшується кількість нальоту, тому як ніколи важливо доглядати за зубами.
Червоні, припухлі, кровоточиві або запалені ясна можуть бути небажаним ефектом
вагітності, відомим як запалення ясен.
Запалення ясен має зворотний характер і його можна легко уникнути,
приділивши трохи більше уваги гігієні ротової порожнини.
Написано: Team Health & Parenting