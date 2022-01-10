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    Як зберегти здоров’я зубів під час вагітності

     

    Чи відомо вам, що вагітність може вплинути на ваші зуби? Причина? Ваші гормони. Коли рівень гормону зростає, то збільшується кількість нальоту, тому як ніколи важливо доглядати за зубами.

    Погана новина…

     

    Червоні, припухлі, кровоточиві або запалені ясна можуть бути небажаним ефектом
    вагітності, відомим як запалення ясен.

    Добра новина…

     

    Запалення ясен має зворотний характер і його можна легко уникнути,
    приділивши трохи більше уваги гігієні ротової порожнини.

    Наші п’ять порад для здорової ротової порожнини під час
    вагітності:

     

    1. Чистьте зуби двічі на день, а також усувайте наліт на язику
    2. Щоб усунути більше зубного нальоту, використовуйте електричну зубну щітку
    3. Полощіть рот після сніданку і після ранкової нудоти
    4. Щодня чистьте проміжки між зубами для здорових ясен і зубів
    5. Звертайтесь до стоматолога принаймні кожні 6 місяців (або якщо у вас виникають
      проблеми)

     

    Написано: Team Health & Parenting
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