  • Безкоштовна доставка та повернення

  • Розширена гарантія 3 роки

  • Повернення протягом 30 днів

  • Придбайте безпосередньо у Philips

Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку
Головна
$

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    Обрати зубну щітку

    Як вибрати
    найкращу електричну зубну щітку

    Дізнайтеся більше про зубну щітку Philips Sonicare для здоров’я ротової порожнини.

    Перегляньте нашу лінійку електричних зубних щіток
    Дізнайтеся більше про найкращу зубну щітку Philips Sonicare для свого бюджету та здоров’я ротової порожнини.
    Перегляньте нашу лінійку електричних зубних щіток

    У зв’язку із широким асортиментом може бути важко вибрати електричну зубну щітку, яка б найкраще відповідала Вашим потребам.

     

    Philips Sonicare виготовляє електричні зубні щітки приблизно 25 років, тому дозвольте нам допомогти Вам обрати власну.

     

    Зубні щітки відповідають трьом вимогам: видалення нальоту, здоров’я ясен та відбілювання зубів. Тому під час вибору потрібно вирішити, що для Вас важливо, а ми допоможемо Вам обрати електричну звукову щітку.

      

    Порада. Вам важливий комплексний догляд за зубами? Не хочете залишати без уваги жоден зі аспектів ротової порожнини? І не потрібно. Тепер у нас є зубна щітка, яка справляється із поставленими завданнями

    Мені потрібна найкраща електрична зубна щітка… для видалення нальоту

    Чому важливе видалення нальоту?

     

    На випадок, якщо ви не знали, зубний наліт – ворог ротової порожнини номер один. Протягом дня наліт накопичується на зубах і в проміжках між ними. Без належного очищення він призводить до утворення каменю, карієсу і захворювань ясен. Саме тому такий важливий правильний догляд за зубами: щоденне чищення зубів і видалення зубного нальоту.

     

    Приділити більше уваги видаленню нальоту необхідно в наступних випадках:

     

    ·        Утворення нальоту уздовж лінії ясен.

    ·        Відчуття негладкої поверхні зубів.

    ·        Ваш стоматолог помітив ознаки карієсу Наші зубні щітки для догляду за яснами допоможуть Вам повернути здоров’я ясен.

     

    Електрична зубна щітка Philips Sonicare – незамінний помічник, який забезпечує догляд за зубами і боротьбу з нальотом. Наші зубні щітки здійснюють 62 000 чистячих рухів на хвилину, так що дві хвилини чищення рівноцінні місяцю чищення зубів за допомогою звичайної щітки.

     

    Звукова технологія й інтенсивний рух насадки збивають зубну пасту в мікробульбашки, які проникають глибоко між зубами, а також ефективно і дбайливо очищають зуби уздовж лінії ясен.
    Наша найкраща електрична зубна щітка для усунення нальоту і догляду за яснами:
    Philips Sonicare 2 Series Plaque Control

    Sonicare 2 Series

    Оцініть цей продукт першим

    Чому: усуває у 10 разів більше нальоту порівняно з мануальною зубною щіткою, а сенсор натиску повідомляє, коли Ви тиснете на ясна надто сильно.
    Переглянути відомості про Sonicare 2 Series
    Наша найкраща зубна щітка, якщо Ви хочете контролювати появу нальоту:
    Philips Sonicare ProtectiveClean 6100

    ProtectiveClean 6100

    Оцініть цей продукт першим

    Чому: усуває до 6 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка.
    Переглянути відомості про ProtectiveClean 6100

    Мені потрібна Ваша найкраща зубна щітка… для догляду за яснами

    Чому важливе здоров’я ясен?


    Хороше здоров’я ротової порожнини – це не лише чищення зубів. Здорові ясна – основа здорового рота.

     

    Якщо після чищення у зубній пасті з’являється кров, можливо, у вас запалення ясен. Якщо цього не вилікувати, може розвинутися пародонтит і, навіть, виникнути серйозніші проблеми, які впливають на здорові зуби. На ранніх стадіях запалення ясен легко вилікувати і запобігти йому завдяки щоденному догляду.

     

    Вам слід зосередитися на здоров’ї ясен, якщо Ви помітите:

     

    • кровоточивість ясен
    • набряки або роздратування після чищення зубною ниткою
    • кров у зубній пасті після чищення

     

    Якщо Ваш стоматолог зверне Вам на це увагу, то наші зубні щітки та спеціальні насадки для догляду за яснами допоможуть Вам повернути здоров’я ясен.

     

    Коли йдеться про здоров’я ясен, то чищення зубною ниткою – це лише частина історії. Лагідне чищення ясен стимулює і відновлює їх, покращуючи циркуляцію крові. Щетинки Philips Sonicare дозволяють покращити здоров’я ясен всього за два тижні¹. Поєднайте зубну щітку для догляду за яснами з насадкою для щітки AdaptiveClean; вона адаптується до контурів ясен і зубів для ретельного, проте лагідного чищення.
    Наша найкраща зубна щітка для лагідного, проте ефективного чищення ясен:
    Philips Sonicare Healthy White +

    HealthyWhite+

    Оцініть цей продукт першим

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Чому: має режими масажу та турботи про ясна для стимулювання ясен і видалення до 6 разів більше нальоту на лінії ясен*.
    Переглянути відомості про HealthyWhite+
    Наша найкраща електрична зубна щітка, якщо Вам потрібне просте рішення для здоров’я ясен:
    Philips Sonicare Protective clean 5100

    ProtectiveClean 5100

    Оцініть цей продукт першим

    Чому: проста в користуванні щітка для комфортного чищення з відмінним видаленням нальоту та турботою про ясна.
    Переглянути відомості про ProtectiveClean 5100

    Мені потрібна Ваша найкраща електрична зубна щітка… для відбілювання зубів

    Чому важливе відбілювання зубів?

     

    Біліші зуби не лише прикрашають вас, а й додають упевненості. Плями від їжі та напоїв, таких як чай, кава та червоне вино, осідають на зубах щодня і потребують видалення за допомогою спеціальної насадки.

     

    Вам слід зосередитися на відбілюванні зубів, якщо:

     

    • Ви помітите зміну кольору зубів
    • Ви п’єте багато чаю, кави та/або червоного вина
    • Ви хочете мати впевненішу посмішку

     

    Якщо Ви хочете мати здоровішу посмішку, зубна щітка Philips Sonicare з насадкою для відбілювання може допомогти видалити плями на поверхні зубів.

     

    Насадка для щітки DiamondClean має посередині ромбоподібну ділянку з густих щетинок, які можуть допомогти підтримувати результати відбілювання.
    Наша найкраща електрична зубна щітка для біліших зубів лише за один тиждень:
    Philips Sonicare DiamondClean white

    DiamondClean

    Оцініть цей продукт першим

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Чому: видаляє пігментацію від кави, чаю, червоного вина, цигарок і тютюну лише за 1 тиждень і має 5 режимів, дорожній чохол із зарядним пристроєм USB та стильний скляний зарядний пристрій.
    Переглянути відомості про DiamondClean
    Наша найкраща електрична зубна щітка для лагідного, проте ефективного відбілювання зубів:
    Philips Sonicare ProtectiveClean 5100

    ProtectiveClean 6100

    Оцініть цей продукт першим

    Чому: забезпечує чистіші, біліші зуби за 1 тиждень** завдяки нашій насадці для щітки DiamondClean.
    Переглянути відомості про ProtectiveClean 6100
    Можливо, Вам потрібне все?
    Добре, що не потрібно зосереджуватися лише на одному аспекті догляду за ротовою порожниною; одна електрична зубна щітка допомагає справитися з усіма трьома завданнями.
    Фотографія використання виробу Philips Sonicare DiamondClean Smart Silver HX99

    DiamondClean Smart – це наша найкраща зубна щітка для повноцінного догляду за ротовою порожниною.

     

    • Встановіть насадку для щітки Premium Clean, щоб видалити в 10 разів більше нальоту з важкодоступних ділянок* для забезпечення чищення, яке можна побачити й відчути.
    • Коли йдеться про щоденне відбілювання, ця зубна щітка забезпечує найкращі результати, адже її щетинки видаляють на 100% більше плям лише за 3 дні в разі використання з нашою насадкою для щітки Premium White.**
    • Також вона найкраще доглядає за яснами. Клінічно доведено, що DiamondClean Smart гарантує до 100% зменшення запалення ясен* – просто встановіть насадку для щітки Premium Gum Care для лагідного чищення вздовж лінії ясен.

     

    Крім того, щітку можна підключити до нашого додатка, щоб отримати персоналізовані поради щодо догляду за ротовою порожниною. Це Ваше рішення для догляду за ротовою порожниною.
    Наша найкраща електрична зубна щітка для відмінного чищення: 
    Philips Sonicare DiamondClean Smart

    DiamondClean Smart

    Оцініть цей продукт першим

    Чому: DiamondClean Smart має деякі корисні переваги – підключення додатка та розумний сенсор. Вона відстежує почищені та пропущені ділянки і ділянки, яким потрібно приділити більше уваги. Також вона усуває на 100% більше плям за 3 дні,** видаляє до 10 разів більше нальоту* і робить ясна до 7 разів здоровішими за 2 тижні*.
    Переглянути відомості про DiamondClean Smart
    Переваги електричної зубної щітки над звичайною

    Якщо ви досі не впевнені, чи варто вибрати електричну щітку, або не морочитися і купити звичайну, зверніть увагу на деякі переваги:

     

    • електрична зубна щітка справляється з нальотом у рази ефективніше, що доведено незалежними дослідженнями;
    • рухи щітки Philips досягають 60 000 на хвилину. Це більше, ніж за цілий місяць чистки мануальної щіткою;
    • електричні щітки мають безліч режимів і замінних насадок, які можуть використовуватися для різних дій: чистка зубів, полірування, відбілювання, масаж ясен та інше;
    • вони забезпечують правильне очищення, комбінуючи зворотно-обертальні та поступальні рухи;
    • є більш ефективними у профілактиці гінгівіту;
    • це не тільки здорові зуби, але й комфорт у використанні. 

     

    Всі рухи щітка здійснює самостійно, вам потрібно лише спрямовувати її уздовж зубів.

    ¹ Philips Sonicare Flexcare Platinum покращує стан ясен до 200% порівняно зі звичайними зубними щітками за 2 тижні

    * У порівнянні зі звичайною зубною щіткою

    **У порівнянні зі звичайною зубною щіткою із провідною відбілюючою зубною пастою

    Наша процедура з чотирьох кроків для здорової посмішки

    • Почистіть
      язик

      Розпорядок дня
      Вранці: чистіть протягом 60 сек.

      Почистити язик

      Розпорядок дня
      Вранці: чистіть протягом 60 сек.
      Встановіть
      Розпиліть
      Пошкребіть
      Порада. Спочатку видаліть з поверхні язика бактерії, що накопичились за ніч. Вони є причиною неприємного запаху з рота. Після цього починайте чистити зуби. 
      Переглянути відомості про TongueCare+

    • Почистіть
      зуби

      Розпорядок дня
      Вранці + ввечері: чистіть протягом двох хвилин

      Почистити зуби

      Розпорядок дня
      Вранці + ввечері: чистіть протягом двох хвилин

      Факт. Кисла їжа на сніданок послаблює емаль протягом 45 хвилин після прийому їжі.

       

      Порада. Чистіть зуби перед сніданком і ополіскуйте порожнину рота засобом, що не містить спирт, аби зберегти здорові зуби.

    • Видаліть
      наліт

      Розпорядок дня
      Ввечері: чистіть проміжки між зубами

      Видалити наліт

      Розпорядок дня
      Ввечері: чистіть проміжки між зубами
      Наповність
      Бийте в ціль
      Спрямуйте
      Порада. 40% кожного зуба приховано сусідніми зубами. Перед чищенням зубів видаліть наліт між зубами, щоб посилити дію зубної пасти. Використовуйте спеціальний флос для найкращого результату.
      Дізнатися про AirFloss

    • Заміняйте
      насадку-щітку

      Розпорядок дня
      Кожні 3 місяці

      Замінити насадку для щітки

      Розпорядок дня
      Кожні 3 місяці

      Факт. З часом щетинки все менш ефективновидаляють зубний наліт. 

       

      Порада. Якщо сині індикаторні щетинки вицвітають раніше, ніж через 3 місяці, це означає, що час замінити насадку. 
      Переглянути нашу лінійку