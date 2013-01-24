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У зв’язку із широким асортиментом може бути важко вибрати електричну зубну щітку, яка б найкраще відповідала Вашим потребам.
Philips Sonicare виготовляє електричні зубні щітки приблизно 25 років, тому дозвольте нам допомогти Вам обрати власну.
Зубні щітки відповідають трьом вимогам: видалення нальоту, здоров’я ясен та відбілювання зубів. Тому під час вибору потрібно вирішити, що для Вас важливо, а ми допоможемо Вам обрати електричну звукову щітку.
Порада. Вам важливий комплексний догляд за зубами? Не хочете залишати без уваги жоден зі аспектів ротової порожнини? І не потрібно. Тепер у нас є зубна щітка, яка справляється із поставленими завданнями
На випадок, якщо ви не знали, зубний наліт – ворог ротової порожнини номер один. Протягом дня наліт накопичується на зубах і в проміжках між ними. Без належного очищення він призводить до утворення каменю, карієсу і захворювань ясен. Саме тому такий важливий правильний догляд за зубами: щоденне чищення зубів і видалення зубного нальоту.
Приділити більше уваги видаленню нальоту необхідно в наступних випадках:
· Утворення нальоту уздовж лінії ясен.
· Відчуття негладкої поверхні зубів.
· Ваш стоматолог помітив ознаки карієсу Наші зубні щітки для догляду за яснами допоможуть Вам повернути здоров’я ясен.
Хороше здоров’я ротової порожнини – це не лише чищення зубів. Здорові ясна – основа здорового рота.
Якщо після чищення у зубній пасті з’являється кров, можливо, у вас запалення ясен. Якщо цього не вилікувати, може розвинутися пародонтит і, навіть, виникнути серйозніші проблеми, які впливають на здорові зуби. На ранніх стадіях запалення ясен легко вилікувати і запобігти йому завдяки щоденному догляду.
Вам слід зосередитися на здоров’ї ясен, якщо Ви помітите:
Якщо Ваш стоматолог зверне Вам на це увагу, то наші зубні щітки та спеціальні насадки для догляду за яснами допоможуть Вам повернути здоров’я ясен.
Коли йдеться про здоров’я ясен, то чищення зубною ниткою – це лише частина історії. Лагідне чищення ясен стимулює і відновлює їх, покращуючи циркуляцію крові. Щетинки Philips Sonicare дозволяють покращити здоров’я ясен всього за два тижні¹. Поєднайте зубну щітку для догляду за яснами з насадкою для щітки AdaptiveClean; вона адаптується до контурів ясен і зубів для ретельного, проте лагідного чищення.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Біліші зуби не лише прикрашають вас, а й додають упевненості. Плями від їжі та напоїв, таких як чай, кава та червоне вино, осідають на зубах щодня і потребують видалення за допомогою спеціальної насадки.
Вам слід зосередитися на відбілюванні зубів, якщо:
Якщо Ви хочете мати здоровішу посмішку, зубна щітка Philips Sonicare з насадкою для відбілювання може допомогти видалити плями на поверхні зубів.
Насадка для щітки DiamondClean має посередині ромбоподібну ділянку з густих щетинок, які можуть допомогти підтримувати результати відбілювання.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
DiamondClean Smart – це наша найкраща зубна щітка для повноцінного догляду за ротовою порожниною.
Крім того, щітку можна підключити до нашого додатка, щоб отримати персоналізовані поради щодо догляду за ротовою порожниною. Це Ваше рішення для догляду за ротовою порожниною.
Якщо ви досі не впевнені, чи варто вибрати електричну щітку, або не морочитися і купити звичайну, зверніть увагу на деякі переваги:
Всі рухи щітка здійснює самостійно, вам потрібно лише спрямовувати її уздовж зубів.
¹ Philips Sonicare Flexcare Platinum покращує стан ясен до 200% порівняно зі звичайними зубними щітками за 2 тижні
* У порівнянні зі звичайною зубною щіткою
**У порівнянні зі звичайною зубною щіткою із провідною відбілюючою зубною пастою
Факт. Кисла їжа на сніданок послаблює емаль протягом 45 хвилин після прийому їжі.
Порада. Чистіть зуби перед сніданком і ополіскуйте порожнину рота засобом, що не містить спирт, аби зберегти здорові зуби.
Факт. З часом щетинки все менш ефективновидаляють зубний наліт.
Порада. Якщо сині індикаторні щетинки вицвітають раніше, ніж через 3 місяці, це означає, що час замінити насадку.