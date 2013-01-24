

Хороше здоров’я ротової порожнини – це не лише чищення зубів. Здорові ясна – основа здорового рота.

Якщо після чищення у зубній пасті з’являється кров, можливо, у вас запалення ясен. Якщо цього не вилікувати, може розвинутися пародонтит і, навіть, виникнути серйозніші проблеми, які впливають на здорові зуби. На ранніх стадіях запалення ясен легко вилікувати і запобігти йому завдяки щоденному догляду.

Вам слід зосередитися на здоров’ї ясен, якщо Ви помітите:

кровоточивість ясен

набряки або роздратування після чищення зубною ниткою

кров у зубній пасті після чищення

Якщо Ваш стоматолог зверне Вам на це увагу, то наші зубні щітки та спеціальні насадки для догляду за яснами допоможуть Вам повернути здоров’я ясен.

Коли йдеться про здоров’я ясен, то чищення зубною ниткою – це лише частина історії. Лагідне чищення ясен стимулює і відновлює їх, покращуючи циркуляцію крові. Щетинки Philips Sonicare дозволяють покращити здоров’я ясен всього за два тижні¹. Поєднайте зубну щітку для догляду за яснами з насадкою для щітки AdaptiveClean; вона адаптується до контурів ясен і зубів для ретельного, проте лагідного чищення.