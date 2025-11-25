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    Philips

    Почніть із відео. Тут все про підготовку до процедури та догляд за фотоепілятором

    Як використовувати фотоепілятор Lumea серії 9900

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    • Розпізнавання типу шкіри і волосся
    • Складання графіку процедур для кожної ділянки тіла
    • Зручні нагадування
    • Аналіз виконаних процедур 

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    Відповіді на найпоширеніші запитання про фотоепілятор Lumea від Philips

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    Дізнайтесь:

    Як працює фотоепілятор?
    Чи підійде мені фотоепілятор?
    Як правильно використовувати фотоепілятор?

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