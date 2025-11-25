Почніть із відео. Тут все про підготовку до процедури та догляд за фотоепілятором
- Розпізнавання типу шкіри і волосся
- Складання графіку процедур для кожної ділянки тіла
- Зручні нагадування
- Аналіз виконаних процедур
Відповіді на найпоширеніші запитання про фотоепілятор Lumea від Philips
Отримайте додатковий рік сервісу
Залишились запитання? Зв'яжіться з нами через FB Messenger
Понеділок - п'ятниця (9:00 - 23:20)
Субота - неділя (10:00 - 22:00)
Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.