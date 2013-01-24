Правила та умови

2.1 Щоб розмістити замовлення, ви маєте досягти 18 років, бути доступним по телефону та мати чинну адресу електронної пошти.

2.2 Ви можете розмістити замовлення, заповнивши форму замовлення на сайті після входу в систему або створення особистого облікового запису та натиснувши відповідну кнопку відправлення.

Philips не приймає замовлення, розміщені будь-яким іншим способом, окрім описаного вище.

2.3 Просимо зауважити, що ви можете розмістити до (десяти) одиниць Продукції в Замовленні.

2.4 Коли ви робите замовлення, Philips направляє вам Номер інтернет-замовлення. Philips робить це через сайт. Зверніть увагу, що такий Номер інтернет-замовлення надається виключно з метою довідки та не означає, що ми прийняли ваше замовлення.

2.5 Розмістивши замовлення, ви робите нам пропозицію придбати обрану вами Продукцію відповідно до цих умов і положень. Philips може прийняти або не прийняти вашу пропозицію на власний розсуд або може зменшити кількість Продукції, яку ми погодимося вам надіслати. Однак подані вами замовлення є обов’язковими для вас і їх не може бути скасовано після подачі замовлення.

2.6 Якщо Philips приймає ваше замовлення, Philips повідомить вам про це, направивши вам підтвердження замовлення електронною поштою. Підтвердження замовлення набуває чинності в день відправлення вам цього підтвердження замовлення. Якщо Philips не може прийняти ваше замовлення, Philips намагатиметься зв’язатися з вами за допомогою електронної пошти або телефону.

2.7 Просимо зауважити, що відображення на екрані кольорів або дизайну продукції може відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду або розміру продукції, що пропонується на сайті.

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