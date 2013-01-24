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    Інтернет-магазин

    Правила та умови

    1. Загальні положення

     

    1.1 Цей Вебсайт призначений лише для споживачів, які мають намір замовити продукцію компанії ТОВ «Філіпс Україна» (Philips) («Продукція») онлайн для доставки по Україні. Philips не приймає замовлення з доставкою за межі України. Нижче викладено умови і положення, на яких Продукція пропонується для продажу на цьому сайті. Відзначивши пункт «Ознайомився і погоджуюся» у формі замовлення і відправивши замовлення, ви приймаєте ці умови та положення і погоджуєтеся зв’язати себе зобов’язаннями відповідно до них. Philips зберігає право змінювати ці умови та положення у будь-який час без попереднього повідомлення. Однак такі зміни не застосовуються до замовлень, розміщених до публікації змінених умов і положень на цьому сайті.

     

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    2. Розміщення замовлення

     

    2.1 Щоб розмістити замовлення, ви маєте досягти 18 років, бути доступним по телефону та мати чинну адресу електронної пошти.

     

    2.2 Ви можете розмістити замовлення, заповнивши форму замовлення на сайті після входу в систему або створення особистого облікового запису та натиснувши відповідну кнопку відправлення.

     

    Philips не приймає замовлення, розміщені будь-яким іншим способом, окрім описаного вище.

     

    2.3 Просимо зауважити, що ви можете розмістити до (десяти) одиниць Продукції в Замовленні.

     

    2.4 Коли ви робите замовлення, Philips направляє вам Номер інтернет-замовлення. Philips робить це через сайт. Зверніть увагу, що такий Номер інтернет-замовлення надається виключно з метою довідки та не означає, що ми прийняли ваше замовлення.

     

    2.5 Розмістивши замовлення, ви робите нам пропозицію придбати обрану вами Продукцію відповідно до цих умов і положень. Philips може прийняти або не прийняти вашу пропозицію на власний розсуд або може зменшити кількість Продукції, яку ми погодимося вам надіслати. Однак подані вами замовлення є обов’язковими для вас і їх не може бути скасовано після подачі замовлення.

     

    2.6 Якщо Philips приймає ваше замовлення, Philips повідомить вам про це, направивши вам підтвердження замовлення електронною поштою. Підтвердження замовлення набуває чинності в день відправлення вам цього підтвердження замовлення. Якщо Philips не може прийняти ваше замовлення, Philips намагатиметься зв’язатися з вами за допомогою електронної пошти або телефону.

     

    2.7 Просимо зауважити, що відображення на екрані кольорів або дизайну продукції може відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду або розміру продукції, що пропонується на сайті.

     

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    3. Поставка Продукції

     

    3.1 Відповідно до цих умов і положень, Philips зобов’язується поставити вам Продукцію, вказану у підтвердженні вашого замовлення.

     

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    4. Ціни

     

    4.1 Усі ціни зазначено у гривнях та опубліковані на цьому сайті на момент розміщення вашого замовлення. Ціни, опубліковані на сайті, включають ПДВ.

     

    4.2 Витрати на доставку, залежно від обставин, сплачуються вами, як зазначено у вашому рахунку-фактурі.

     

    4.3 Символ ₴ означає Українська гривня (UAH).

     

    4.4 Знижки, що можуть надаватися Philips, є загальними і не індивідуальними.

     

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    5. Оплата Продукції

     

    5.1. Ви можете оплатити Продукцію, використовуючи способи оплати, зазначені на сторінці оплати на Вебсайті.

     

    5.2 Ви повинні здійснювати оплату у валюті, зазначеній у вашому рахунку-фактурі.

     

    5.3 Якщо ви здійснюєте оплату кредитною карткою, ви повинні надати реквізити своєї кредитної картки при розміщенні Замовлення. Відповідну суму буде списано з вашої кредитної картки після виставлення вам рахунка-фактури або в момент відвантаження замовленої вами Продукції. Philips не розпочне обробку замовленої вами Продукції, а також Philips не буде постачати вам Продукцію або надавати послуги, поки емітент вашої кредитної картки не авторизує використання вашої карти для оплати замовленої Продукції та/або послуг. Якщо Philips не отримає таку авторизацію, Philips повідомить вам про це. Philips зберігає право перевірити особу власника кредитної картки, запросивши відповідну документацію.

     

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    6. Доставка Продукції

     

    6.1 Замовлення, розміщені на цьому сайті, доставляються лише в межах України. Наразі ми не можемо здійснювати доставку до Автономної Республіки Крим та на територію проведення ООС.

     

    6.2 Philips доставляє Продукцію на адресу доставки, яку ви вказали у формі замовлення, та згідно з варіантом доставки, який ви обрали. У разі, якщо ви замовляєте різну Продукцію, яку має бути доставлено на різні адреси, вам треба буде надати окрему форму замовлення за кожною адресою доставки. Будь-які дати доставки або відправлення, зазначені «Філіпс», є максимально точними лише за прогнозами, і Philips не несе відповідальності за будь-які збитки, втрати або витрати в разі неможливості доставки в зазначені дати доставки або відправлення. У разі відсутності будь-якого із замовлених Продуктів на складі все замовлення може бути затримано. В цьому разі оцінку тривалості затримки буде надано електронною або традиційною поштою, але в будь-якому випадку доставка здійснюється протягом 30 (тридцяти) днів з дати, зазначеної Philips в підтвердженні замовлення або з дати надання повних даних, необхідних для доставки замовлення, якщо вони були надані пізніше.

     

    6.3 Право власності та ризик втрати Продукції переходять до вас після доставки Продукції.

     

    6.4 Після доставки Продукції перевізнику Philips надішле вам підтвердження відправлення електронною поштою, якщо ви вказали адресу електронної пошти у формі замовлення, або традиційною поштою.

     

    6.5 Вартість Доставки включена у вартість Товару.

     

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    7. Обмін, повернення та відшкодування

     

    7.1 Продукція

     

    7.1.1 Ви можете повернути Продукт компанії Philips  протягом 30 (тридцати) календарних днів із дати доставки Продукту у відповідності до вимог статті 9 Закону України «Про захист прав споживачів». Повернення здійснюється безкоштовно із залученням служби вивезення та доставки вантажів Нова Пошта.

     

    7.1.2 Якщо продукт продається як частина поєднання продуктів (набору), в якому інші продукти пропонуються безкоштовно або зі знижкою порівняно з їх звичайною ціною, разом із придбаним продуктом має бути повернено весь набір.

     

    7.1.3 Звертаємо вашу увагу, що ви не можете повернути Продукт і вимагати відшкодування, якщо такий Продукт є:

     

    a) програмним забезпеченням, яке компанія Philips надала вам у запечатаному вигляді і яке не було у використанні, на якому ви зламали захисну пломбу або яке ви успішно завантажили з Вебсайту; або

     

    b) персоналізованим і/або індивідуальним продуктом, виготовленим відповідно до ваших специфікацій. Ви не можете отримати відшкодування за послугу, якщо ви почали її використовувати; або

     

    с) у відповідності з вимогами статті 9 Закону України «Про захист прав споживачів».

     

    7.1.4 Якщо Продукт було доставлено помилково, він є некомплектним або несправним, і ви вважаєте, що маєте право на заміну або ремонт згідно з пунктом 8 нижче, зателефонуйте в Philips.

     

    7.1.5 Якщо ви отримали замовлений Продукт(и) і просто передумали його купувати, ви можете повернути Philips Продукт(и) або право на отримання Послуг та отримати відшкодування за умови оплати транспортних витрат, а також якщо:

     

    i. Ви повідомляєте Philips про своє рішення розірвати договір протягом 30 (тридцати) календарних днів із дати доставки Продукту або з дати придбання вами послуг.

     

    ii. Продукт(-и) повертають у вихідному стані, а захисні пломби на Продукті(-ах) не пошкоджено.

     

    iii. Повернення Продукту(-ів) здійснюється відповідно до пункту 7.2 нижче. Зверніть увагу, що поки Продукт(и) залишається(-ються) у вашому розпорядженні, ви зобов’язані забезпечувати зберігання і безпеку Продукту(-ів).

     

    7.2 Процедура подачі заяви на отримання відшкодування за товар належної якості:

     

    7.2.1 Щоб отримати інформацію про порядок відшкодування, зателефонуйте в Philips за номером 0-800-500-697 із 9:00 до 18:00 з понеділка по п’ятницю.

     

    7.2.2 Philips перевірить наявність законних підстав для відшкодування та організує отримання у вас Продукту(-ів) призначеним перевізником.

     

    7.2.3 Загальні поради. Перед поверненням будь-якого Продукту(-ів) переконайтеся, що ви:

     

    ii. Вклали всі аксесуари, супровідні документи та інші доставлені матеріали, якщо вам не повідомлять про інше.

     

    iii. Використали все пакування, надане при первинній доставці.

     

    v. Надійно запечатали упаковку.

     

    7.2.4 Виконання цих кроків допоможе забезпечити своєчасну доставку Продукту(-ів) у належне місце призначення і в належному стані. Зверніть увагу, що недотримання вами цієї процедури може привести до того, що повернений(-і) Продукт(и) буде відхилено при отриманні, а ви можете втратити своє право на відшкодування.

     

    7.2.5 Зверніть увагу, що Philips залишає за собою право відхилити будь-який(-і) Продукт(и), який(-і) не було повернено відповідно до викладених вище положень, зокрема, в пунктах 7.1.2 і 7.2.

     

    7.2.6. Зверніть увагу, що Ви самостійно оплачує можливі банківські комісії при поверненні коштів за товар.

     

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    8. Гарантія

     

    8.1. Гарантія на Продукцію TM Philips

     

    8.1.1 Philips надає гарантію на Продукцію відповідно до умов, зазначених у гарантійному талоні, що додається до Продукту, і/або вказаних на сайті. До певних Продуктів (таких як Продукція, виготовлена на замовлення) можуть застосовуватися особливі гарантії, зазначені на сайті. Щодо програмного забезпечення не застосовуються жодні гарантії, за винятком випадків, прямо вказаних у відповідній ліцензійній угоді.

     

    8.2 Продукція не під TM Philips /сторонніх виробників

     

    8.2.1 Стосовно Продукції не під TM Philips (включно із продукцією не під TM Philips , що міститься в наборах продукції або рекламних акціях), усі гарантійні претензії, у відповідних випадках, подаються відповідно до умов та положень будь-якої стандартної гарантії виробника, яку може бути включено в придбану Продукцію. Щодо будь-якої існуючої гарантії виробника будь-які гарантійні претензії подаються спочатку або безпосередньо виробнику, або в Philips по телефону.

     

    8.3 Цифровий контент

     

    8.3.1 Якщо отриманий вами цифровий контент має дефекти, ви маєте право на ремонт або заміну. Якщо дефект неможливо усунути або якщо його не було усунено протягом розумного строку та без істотних незручностей, ви можете отримати частину або всі свої кошти назад. Якщо ви можете довести, що дефект викликав пошкодження вашого пристрою, а ми не виявили належного ступеня обережності і навичок, ви можете мати право на ремонт або отримання компенсації.

     

    8.4 ЯКЩО ВИ СПОЖИВАЧ, ЗАЗНАЧЕНІ ВИЩЕ ГАРАНТІЇ МАЮТЬ ДОДАТКОВИЙ ХАРАКТЕР І НЕ ВПЛИВАЮТЬ НА ВАШІ ЗАКОННІ ПРАВА.

     

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    9. Відповідальність Philips

     

    9.1 Ці умови та положення становлять повний обсяг наших обов’язків і зобов’язань щодо поставки Продукції (і надання послуг телефонної підтримки та гарантійного обслуговування), а також надання будь-яких Послуг.

     

    9.2 За винятком випадків, викладених у пункті 9.3 нижче, Philips не надає жодних гарантій або інших умов, які є обов’язковими для поставки Продукції або надання Послуг, окрім випадків, прямо визначених у договорі.

     

    9.3 Будь-які гарантії або інші умови, що виникають із або у зв’язку з поставкою Продукції і/або наданням Послуг, які могли б іншим чином матися на увазі або бути включеними в договір відповідно до закону, за загальним законодавством, законами країни, де було придбано Продукцію або Послуги (що включає, зокрема, будь-яку опосередковану умову щодо якості, придатності для використання, належної обережності і навичок), цим прямо виключаються максимальною мірою, дозволеною законодавством. Зокрема, Philips не нестиме відповідальності за забезпечення відповідності Продукції вашим цілям.

     

    9.4 Жодні положення договору не обмежують і не виключають нашу відповідальність (i) за смерть або тілесні ушкодження, що виникли внаслідок халатності з нашого боку, чи (ii) за шахрайство, або (iii) за будь-яке порушення зобов’язань, що випливають із застосовного обов’язкового національного законодавства щодо права власності, або (iv) за будь-яку відповідальність, яку не може бути виключено із законодавства.

     

    9.5. З УРАХУВАННЯМ ПУНКТУ 9.4, Philips НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ДОГОВОРОМ ЗА БУДЬ-ЯКУ ВТРАТУ ДОХОДУ, ВТРАТУ ПРИБУТКУ, ВТРАТУ ДОГОВОРІВ, ВТРАТУ ДАНИХ, БУДЬ-ЯКИЙ СУПУТНІЙ АБО НЕПРЯМИЙ ЗБИТОК АБО ЗАВДАННЯ ШКОДИ БУДЬ-ЯКОГО ХАРАКТЕРУ, ЧИ ТО ВНАСЛІДОК ПРАВОПОРУШЕННЯ (ВКЛЮЧНО З НЕДБАЛІСТЮ), ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ АБО ІНШИМ ЧИНОМ. МАКСИМАЛЬНА СУКУПНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Philips ЗА ДОГОВОРОМ, ВНАСЛІДОК ПРАВОПОРУШЕННЯ (ВКЛЮЧНО З НЕДБАЛІСТЮ) АБО ІНШИМ ЧИНОМ, У ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ ПЕРЕВИЩУЄ СУМУ, ЩО ПІДЛЯГАЄ СПЛАТІ ВАМИ ДЛЯ Philips ЗА ВІДПОВІДНУ ПРОДУКЦІЮ ТА/АБО ПОСЛУГИ.

     

    9.6 Це не впливає на ваші законні права як споживача і на ваше право на повернення Продукції відповідно до пункту 7.

     

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    10. Звернення в інтернет-магазин «Філіпс»

     

    10.1 Ви можете звернутися в інтернет-магазин «Філіпс»:

     

    i. за телефоном 0-800-500-697 із 9:00 до 18:00 з понеділка по п’ятницю;

     

    ii. використовуючи електронну форму звернення.

     

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    11. Захист даних

     

    11.1 Якщо ви є зареєстрованим клієнтом, ви можете отримати доступ до записів про свої операції, ввівши номери своїх інтернет-замовлень, щоб отримати можливість перевірити статус замовлення( ень) та вміст замовлення.

     

    11.2 Розміщуючи замовлення, ви погоджуєтеся і розумієте, що для обробки вашого замовлення Philips може зберігати, обробляти і використовувати дані, отримані з вашої форми замовлення. Ці дані будуть оброблятися згідно з Політикою конфіденційності «Філіпс», ознайомитися з якою можна, натиснувши кнопку «Політика конфіденційності» в нижній частині цього Вебсайту. Якщо ви бажаєте отримати доступ до наявної у нас інформації про вас, або внести будь-які зміни, або якщо ви не бажаєте отримувати інформацію від «Філіпс», виконайте процедуру оновлення, описану в Політиці конфіденційності «Філіпс».

     

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    12. Обставини поза розумним контролем «Філіпс»

     

    12.1 Philips докладе всіх зусиль для виконання зобов’язань Philips за договором. Однак Philips не може нести відповідальність за затримки або невиконання, якщо така затримка або невиконання зобов’язань викликані будь-якими обставинами поза нашим розумним контролем. У разі затримки Philips виконає свої зобов’язання в максимально короткий строк.

     

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    13. Суперечності, застосовне законодавство і юрисдикція

     

    13.1 Philips намагатиметься швидко і ефективно вирішити будь-які суперечності. Якщо ви незадоволені тим, як Philips вирішує будь-які суперечності, і бажаєте подати позов до суду, ви повинні зробити це відповідно до законодавства України.

     

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    14. Загальні положення

     

    14.1 Відмова з боку Philips або ваша відмова від права на примусове виконання умови договору не є відмовою від такої умови. Така відмова жодним чином не впливає на право на примусове виконання такої умови в майбутньому.

     

    14.2 Недійсність або неможливість примусового забезпечення виконання будь-якого положення договору не чинить негативного впливу на чинність або можливість примусового забезпечення виконання решти положень.

     

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    Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

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