Правила та умови

7.1 Продукція
7.1.1 Ви можете повернути Продукт компанії Philips протягом 30 (тридцати) календарних днів із дати доставки Продукту у відповідності до вимог статті 9 Закону України «Про захист прав споживачів». Повернення здійснюється безкоштовно із залученням служби вивезення та доставки вантажів Нова Пошта.
7.1.2 Якщо продукт продається як частина поєднання продуктів (набору), в якому інші продукти пропонуються безкоштовно або зі знижкою порівняно з їх звичайною ціною, разом із придбаним продуктом має бути повернено весь набір.
7.1.3 Звертаємо вашу увагу, що ви не можете повернути Продукт і вимагати відшкодування, якщо такий Продукт є:
a) програмним забезпеченням, яке компанія Philips надала вам у запечатаному вигляді і яке не було у використанні, на якому ви зламали захисну пломбу або яке ви успішно завантажили з Вебсайту; або
b) персоналізованим і/або індивідуальним продуктом, виготовленим відповідно до ваших специфікацій. Ви не можете отримати відшкодування за послугу, якщо ви почали її використовувати; або
с) у відповідності з вимогами статті 9 Закону України «Про захист прав споживачів».
7.1.4 Якщо Продукт було доставлено помилково, він є некомплектним або несправним, і ви вважаєте, що маєте право на заміну або ремонт згідно з пунктом 8 нижче, зателефонуйте в Philips.
7.1.5 Якщо ви отримали замовлений Продукт(и) і просто передумали його купувати, ви можете повернути Philips Продукт(и) або право на отримання Послуг та отримати відшкодування за умови оплати транспортних витрат, а також якщо:
i. Ви повідомляєте Philips про своє рішення розірвати договір протягом 30 (тридцати) календарних днів із дати доставки Продукту або з дати придбання вами послуг.
ii. Продукт(-и) повертають у вихідному стані, а захисні пломби на Продукті(-ах) не пошкоджено.
iii. Повернення Продукту(-ів) здійснюється відповідно до пункту 7.2 нижче. Зверніть увагу, що поки Продукт(и) залишається(-ються) у вашому розпорядженні, ви зобов’язані забезпечувати зберігання і безпеку Продукту(-ів).
7.2 Процедура подачі заяви на отримання відшкодування за товар належної якості:
7.2.1 Щоб отримати інформацію про порядок відшкодування, зателефонуйте в Philips за номером 0-800-500-697 із 9:00 до 18:00 з понеділка по п’ятницю.
7.2.2 Philips перевірить наявність законних підстав для відшкодування та організує отримання у вас Продукту(-ів) призначеним перевізником.
7.2.3 Загальні поради. Перед поверненням будь-якого Продукту(-ів) переконайтеся, що ви:
ii. Вклали всі аксесуари, супровідні документи та інші доставлені матеріали, якщо вам не повідомлять про інше.
iii. Використали все пакування, надане при первинній доставці.
v. Надійно запечатали упаковку.
7.2.4 Виконання цих кроків допоможе забезпечити своєчасну доставку Продукту(-ів) у належне місце призначення і в належному стані. Зверніть увагу, що недотримання вами цієї процедури може привести до того, що повернений(-і) Продукт(и) буде відхилено при отриманні, а ви можете втратити своє право на відшкодування.
7.2.5 Зверніть увагу, що Philips залишає за собою право відхилити будь-який(-і) Продукт(и), який(-і) не було повернено відповідно до викладених вище положень, зокрема, в пунктах 7.1.2 і 7.2.
7.2.6. Зверніть увагу, що Ви самостійно оплачує можливі банківські комісії при поверненні коштів за товар.
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