Зовсім скоро ми відсвяткуємо ювілей із Century, колекцією аудіопристроїв із трьох складових. А почнемо з лінійки ретро-продуктів, створених для сьогодення. Приходьте пізніше, і все дізнаєтеся.
Ретро. І, звичайно, модерн.
Надихаючись образами попередніх років, ретро-лінійка переносить стиль наших прабатьків у сьогодення – завдяки тривалій роботі батареї, підтримці потокової передачі даних через Bluetooth і мікрофонам із поглинанням шуму вітру з ШІ. Це тотальний стиль ретро. І цілковитий модерн.
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100 років передового досвіду
100 років тому компанія Philips зробила перші кроки у сфері звуку, випустивши свій перший радіоприймач у 1927 році й розпочавши століття інновацій, які подарували світу касетний програвач, бумбокс, програвач компакт-дисків, а тепер і лінійку Century.
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Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.