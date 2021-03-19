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    Дитячі навушники Philips

    Ідеально підходять для ігор


    Обмеження гучності. Просто користуватися. Комфортні й міцні. Дитячі навушники Philips турбуються про слух дітей під час прослуховування відео, музики та ігор.

    Діти насолоджуються відео за допомогою дитячих навушників Philips відкритого типу

    Відкрийте для себе дитячі навушники Philips

    Дитячі накладні навушники Philips K2000

    Philips K2000


    Дитячі накладні навушники
    Найкращі для дітей

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    Дитячі бездротові накладні навушники Philips K4206

    Philips K4206


    Дитячі бездротові накладні навушники
    Яскраві й чудові на вигляд

    Дізнайтеся більше ›
    Зображення крупним планом, на якому дівчата на занятті з навушниками Philips відкритого типу

    Комфортний дизайн відкритого типу

    Діти завжди в русі! Амбушюри цих легких навушників розміщуються перед вухами дитини, щоб під час ігор, онлайн-уроку або прослуховування мелодій навушники залишалися безпечними й комфортними.

    Хлопчик дивиться відео, користуючись бездротовими навушниками Philips відкритого типу

    Дизайн відкритого типу для повної присутності

    Ці навушники використовують технологію кісткової провідності, щоб діти могли слухати музику, уроки чи ігри. Амбушюри навушників розміщуються перед вухами, щоб дитина могла чути також звуки довкола себе.

    Батьки керують налаштуваннями дитячих навушників Philips через телефон

    Батьки можуть обмежити гучність і час відтворення у додатку Philips

    Легко обмежуйте гучність і час відтворення за допомогою додатка Philips. Максимальний рівень шуму для навушників становить 85 дБ, але можна встановити й нижчий для чутливіших вух. Встановлюйте обмеження часу відтворення на день або тиждень, і голосова підказка нагадуватиме дітям, коли час спливатиме!

    Діти слухають музику через навушники Philips

    Жодних дротів, жодного заплутування. 28 годин відтворення

    Від легких швидких прогулянок до перегляду відео чи виконання домашнього завдання – дітям сподобаються ці бездротові накладні навушники! Вони отримають 28 годин відтворення після одного заряджання, а повне заряджання триває 2 години. Швидке 15-хвилинне заряджання забезпечує ще 2 години відтворення.

    Діти користуються накладними навушниками Philips, які мають яскраві світлові панелі

    Модні, кольорові панелі з підсвічуванням в амбушурах

    Амбушури мають панелі, які світяться, що додає модних штрихів. У наявності чотири варіанти на вибір: червоне світло, зелене світло, блакитне світло або поєднання трьох кольорів! Просто натискайте кнопку на амбушурі, щоб перемикати між варіантами підсвічування.

    Лінійка для наших дітей

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