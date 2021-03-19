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Обмеження гучності. Просто користуватися. Комфортні й міцні. Дитячі навушники Philips турбуються про слух дітей під час прослуховування відео, музики та ігор.
Комфортний дизайн відкритого типу
Діти завжди в русі! Амбушюри цих легких навушників розміщуються перед вухами дитини, щоб під час ігор, онлайн-уроку або прослуховування мелодій навушники залишалися безпечними й комфортними.
Дизайн відкритого типу для повної присутності
Ці навушники використовують технологію кісткової провідності, щоб діти могли слухати музику, уроки чи ігри. Амбушюри навушників розміщуються перед вухами, щоб дитина могла чути також звуки довкола себе.
Батьки можуть обмежити гучність і час відтворення у додатку Philips
Легко обмежуйте гучність і час відтворення за допомогою додатка Philips. Максимальний рівень шуму для навушників становить 85 дБ, але можна встановити й нижчий для чутливіших вух. Встановлюйте обмеження часу відтворення на день або тиждень, і голосова підказка нагадуватиме дітям, коли час спливатиме!
Жодних дротів, жодного заплутування. 28 годин відтворення
Від легких швидких прогулянок до перегляду відео чи виконання домашнього завдання – дітям сподобаються ці бездротові накладні навушники! Вони отримають 28 годин відтворення після одного заряджання, а повне заряджання триває 2 години. Швидке 15-хвилинне заряджання забезпечує ще 2 години відтворення.
Модні, кольорові панелі з підсвічуванням в амбушурах
Амбушури мають панелі, які світяться, що додає модних штрихів. У наявності чотири варіанти на вибір: червоне світло, зелене світло, блакитне світло або поєднання трьох кольорів! Просто натискайте кнопку на амбушурі, щоб перемикати між варіантами підсвічування.
TAK4206BL/00
TAK4206PK/00
SHK2000BL/00
SHK2000PK/00
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