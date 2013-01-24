Philips Momentum (55 дюймів)
559M1RYV
Для справжніх поціновувачів консольних ігор дисплей Momentum, створений для Xbox, відкриває нову еру ігор. Досягайте більшого за допомогою звучання від експертів звуку Bowers & Wilkins та нового підсвічування Ambiglow, що забезпечує глибше занурення та загальну неперевершеність ігор.
Philips Momentum (55 дюймів)
558M1RY
Цей дисплей Momentum пропонує легендарний звук Bowers & Wilkins, завдяки якому консольні ігри переходять на новий рівень. Зануртеся в гру завдяки цьому чудовому великому дисплею. Насолоджуйтеся неперевершеністю ігор завдяки додатковим аудіо- та відеофункціям.
Philips Momentum (27 дюймів)
278M1R
Удоскональте ігри за допомогою ігрового 4K UHD монітора Momentum із Ambiglow. Низька затримка вводу забезпечує плавне відтворення ігор. HDR гарантує надчітку та яскраву якість зображення для реалістичності моментів.
Philips Momentum (43 дюйми)
436M6VBPAB
Відчуйте новий рівень занурення в розваги за допомогою нового дисплея Momentum 4K HDR із підсвічуванням Ambiglow. Великий дисплей 4K UHD із сертифікацією DisplayHDR 1000 забезпечує надзвичайно чітке та яскраве зображення, яке дозволить Вам зануритися в кожен момент.
Philips Momentum (32 дюйми)
326M6VJRMB
Дисплей Momentum 4K UHD із Ambiglow пропонує новий рівень занурення. Динамічні сцени виглядають бездоганно з технологією Adaptive-Sync та низькою затримкою вводу. Сертифікація DisplayHDR 600 забезпечує надзвичайно чітке та яскраве зображення, яке дозволить Вам зануритися в кожен момент.