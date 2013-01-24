Для справжніх поціновувачів консольних ігор дисплей Momentum, створений для Xbox, відкриває нову еру ігор. Досягайте більшого за допомогою звучання від експертів звуку Bowers & Wilkins та нового підсвічування Ambiglow, що забезпечує глибше занурення та загальну неперевершеність ігор.