Екологічні монітори серії 272B1G/00

РК-монітор із суперзаощадженням енергії

272B1G/00

Суперенергоефективний

Екологічний 27"-дюймовий монітор Philips створено для раціональної продуктивності. Надзвичайно енергоефективний дизайн забезпечує новий рівень заощадження енергії. PowerSensor та LightSensor додатково зменшують використання енергії, відтворюючи чітке зображення.
Дізнайтеся більше
Екологічні монітори – 242B1G/00

РК-монітор із суперзаощадженням енергії

242B1G/00

Суперенергоефективний

Екологічний 24"-дюймовий монітор Philips створено для екологічної продуктивності. Надзвичайно енергоефективний дизайн забезпечує новий рівень заощадження енергії. PowerSensor та LightSensor додатково зменшують використання енергії, відтворюючи чітке зображення.
Дізнайтеся більше