РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide-Color. Просто захоплюючий.
328E1CA/00
32"-дюймовий вигнутий дисплей лінійки E пропонує справді захоплюючий перегляд у стильному дизайні. Завдяки ультрачіткій роздільній здатності 4K UHD і технологіям Ultra Wide-Color та Adaptive-Sync зображення оживає!
РК-монітор із док-станцією USB-C
Лаконічний дизайн, довершеність кожної деталі
279C9/00
Відзначений нагородою монітор Philips забезпечує чітке та реалістичне 4K зображення із сертифікатом DisplayHDR 400. Він має всі необхідні роз’єми, можливість підключення за допомогою одного кабелю USB-C та систему простого впорядкування кабелів для охайного робочого місця. Підставка SmartErgo пропонує ергономічне налаштування.
РК-монітор із USB-C
Простота, що вирізняється
275E2FAE/00
Монітор, відзначений нагородою Red Dot Design Award, забезпечує чітке, неперевершене QHD зображення на ультратонкому дисплеї без рамок. Елегантна геометрична підставка обладнана усіма необхідними роз’ємами та можливістю підключення за допомогою одного кабелю USB-C для підтримання охайного робочого місця.