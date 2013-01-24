Монітор, відзначений нагородою Red Dot Design Award, забезпечує чітке, неперевершене QHD зображення на ультратонкому дисплеї без рамок. Елегантна геометрична підставка обладнана усіма необхідними роз’ємами та можливістю підключення за допомогою одного кабелю USB-C для підтримання охайного робочого місця.