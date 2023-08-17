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    Головний заголовок: Партнерство з ФК Барселона

    Співпраця ФК Барселона і ТВ з Ambilight

     
    Завдяки вбудованій підсвітці, яка виводить на екран події прямо перед вами, Dolby Atmos і функції Smart TV, телевізор Philips з Ambilight наближає вас до гри, як ніколи раніше.

    ТВ з Ambilight і Гюндоган

    «Очевидно завжди на екрані мого телевізора з Ambilight»

     

    Гравець ФК Барселона Гюндоган ділиться своєю любов’ю до ТВ з Ambilight. Від кіносеансів до ігрових сесій і кулінарних шоу – ТВ з Ambilight змінює для нього все.

    За лаштунками: Гюндогану подобається ТВ з Ambilight

    За лаштунками: Гюндогану подобається ТВ з Ambilight


    Зазирніть за лаштунки створення відео про любов Гюндогана до ТВ з Ambilight. Подивіться на справжню пристрасть гравця ФК Барселона до ТВ з Ambilight у цих моментах зйомок за лаштунками.

    Наші улюблені телевізори з Ambilight

    Телевізор Philips 4K UHD LED Android Smart TV

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    Телевізор Philips 4K UHD LED Android Smart TV – the one

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    Гравці ФК Барселона: Левандовський

    «ТВ з Ambilight змінив для мене перегляд телепрограм»

     

    Роберт Левандовський

    Футболісти ФК Барселона: Гюндоган

    «Дізнайтеся, як ТВ з Ambilight змінює все»

     

    Ілкай Гюндоган

    Послухайте, що думають гравці ФК Барселона про ТВ з Ambilight

    Гравці «Барси» відчувають ефект «вау!»
    Роберт Левандовський із ФК Барселона ділиться своїм досвідом перегляду ТВ з Ambilight
    Ambilight змінює все
    • Sergi Roberto watching Ambilight TV
    • Frenkie De Jong experience the WoW effect of Ambilight TV
    • Ronald Araujo experience the WoW effect of Ambilight TV
    • Oriol Romeu experience the WoW effect of Ambilight TV
    • Marc-André ter Stegen experience the WoW effect of Ambilight TV
    • Robert Lewandowski experience the WoW effect of Ambilight TV
    • Xavi experience the WoW effect of Ambilight TV

      Моменти
      ТВ з Ambilight

      Дізнатися більше в Instagram
      Розділ про функцію Ambilight

      Будьте там. Навіть тоді, коли не можете.


      Чутливі світлодіоди телевізора з Ambilight наповнюють вашу стіну барвистим світлом, підсилюючи і поширюючи дію на всю кімнату. Це ніби бути там, але не стояти в черзі за снеками.

      Дізнатися про наші найкращі телевізори з Ambilight  

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