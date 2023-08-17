ТВ з Ambilight

Будьте там. Навіть тоді, коли не можете.



Чутливі світлодіоди телевізора з Ambilight наповнюють вашу стіну барвистим світлом, підсилюючи і поширюючи дію на всю кімнату. Це ніби бути там, але не стояти в черзі за снеками.

