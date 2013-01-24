Наші відзначені нагородами телевізори

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    Нагороди Ефективність міжнародного класу. Визнана

    Нагороди

    Ефективність міжнародного класу. Визнана

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    OLED-телевізор Philips

    OLED 

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    • Краса OLED-зображення підсилена технологією P5 Dual із ШІ
    • Абсолютний звук. Bowers & Wilkins у поєднанні з Dolby Atmos.
    • Повне занурення з 4-стороннім підсвічуванням Ambilight
    Телевізори Philips MiniLED

    MiniLED 

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    • Розкіш великого екрана у поєднанні з процесором P5 зі ШІ
    • Кінематографічне звучання для будь-якого стилю
    • Повне занурення з 4-стороннім підсвічуванням Ambilight
    Телевізори Philips серії Performance

    the one 

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    • Надзвичайно чіткий світлодіодний 4K телевізор із P5
    • Кінематографічний звук із Dolby Atmos
    • Світлове шоу з 3-стороннім підсвічуванням Ambilight

    Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

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    Телевізори Philips

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    Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

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