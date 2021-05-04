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    SCF430/10 Philips Avent Ручний молоковідсмоктувач НОВИНКА
    Зверніть увагу, що Ваш виріб може відрізнятися за кольором від зображеного на малюнку, але інформація підтримки та сама
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    Philips Avent Ручний молоковідсмоктувач

    SCF430/10

    Чи сумісний молоковідсмоктувач Philips Avent з усіма виробами Avent?

    Електричний молоковідсмоктувач Philips Avent сумісний з усіма контейнерами для зберігання Philips Avent з адаптером і пляшечками лінійки Philips Avent Natural.

    Жодних скляних пляшечок

    Щоб запобігти витіканню молока, радимо не використовувати з молоковідсмоктувачами скляні пляшечки.

    Шукайте за номером виробу.

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      Де можна знайти номер виробу?

      Кожен виріб має унікальний номер моделі. Номер моделі зазвичай починається з літер, за якими йдуть цифри, наприклад: GC6440, 37PFL7403D або SA1300.

       

      Існує кілька способів дізнатися номер моделі:
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      Вибачте, нам не вдалося знайти цей виріб. Перевірте, чи ви правильно ввели номер моделі. Номер моделі складається з літер і цифр (наприклад: HX9903, SP9820). Якщо пошук за номером моделі не дає результатів, радимо вам звернутися до нашого контактного центру.
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