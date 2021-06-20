Зарядні пристрої Philips Sonicare сумісні з ручкою відповідних пристроїв, але підходять до декількох моделей. Дізнайтеся нижче, чи сумісний ваш зарядний пристрій з іншими моделями зубних щіток Philips Sonicare.
Взаємозамінні зарядні пристрої Philips Sonicare
Нижче наведений перелік зубних щіток Philips Sonicare, сумісних з іншими зарядними пристроями:
Зубна щітка EasyClean
Зубна щітка ExpertClean
Зубна щітка ExpertResults
Зубна щітка Flexcare Platinum Connected
Зубна щітка FlexCare Platinum
Зубна щітка FlexCare+
Зубна щітка FlexCare
Зубна щітка HealthyWhite
Зубна щітка HealthyWhite+
Зубна щітка ProtectiveClean
Зубна щітка 2 Series Plaque Removal
Зубна щітка 3 Series Gum Health
Зубна щітка Essence+
Sonicare For Kids
Philips Sonicare AirFloss
Зарядні пристрої DiamondClean 9000 та DiamondClean Smart
Зарядні пристрої DiamondClean 9000 та DiamondClean Smart сумісні між собою, але не сумісні з іншими зубними щітками Philips Sonicare. Навіть якщо на ручці миготітиме індикатор заряджання, пристрій не буде заряджатися належно. Рекомендується завжди використовувати зарядний пристрій, який входить в комплект до зубної щітки Philips Sonicare DiamondClean 9000 та DiamondClean Smart.
Кожен виріб має унікальний номер моделі. Номер моделі зазвичай починається з літер, за якими йдуть цифри, наприклад: GC6440, 37PFL7403D або SA1300.
Існує кілька способів дізнатися номер моделі:
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