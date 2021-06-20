Зарядні пристрої Philips Sonicare сумісні з ручкою відповідних пристроїв, але підходять до декількох моделей. Дізнайтеся нижче, чи сумісний ваш зарядний пристрій з іншими моделями зубних щіток Philips Sonicare.

Зарядні пристрої DiamondClean 9000 та DiamondClean Smart

Зарядні пристрої DiamondClean 9000 та DiamondClean Smart сумісні між собою, але не сумісні з іншими зубними щітками Philips Sonicare. Навіть якщо на ручці миготітиме індикатор заряджання, пристрій не буде заряджатися належно. Рекомендується завжди використовувати зарядний пристрій, який входить в комплект до зубної щітки Philips Sonicare DiamondClean 9000 та DiamondClean Smart.