Користуючись пилососом Philips, я чую електричні удари
Якщо під час використання пилососа Philips ви відчуваєте удари статичного струму, не потрібно хвилюватися. Дізнайтеся про можливі причини та способи запобігання цьому нижче.
Пристрій накопичує статичну електрику
Під час прибирання, особливо у приміщеннях із низькою вологістю повітря, пилосос Philips накопичує статичну електрику. Як наслідок, у разі торкання до трубки або інших сталевих частин пристрою можна відчути удари електричного струму. Такі удари є безпечними для людей і не пошкоджують пристрій.
Вирішення
Для зменшення незручностей, спричинених статичною електрикою, радимо розрядити пилосос Philips, часто прикладаючи трубку до інших металевих предметів у кімнаті (наприклад, ніжок стола або крісла, батареї тощо).
Примітка: Радимо підняти рівень вологості повітря в кімнаті.
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