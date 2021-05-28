Бруд може потрапити під обертову щітку пилососа Philips. Нижче можна дізнатися, як легко самостійно виконати чищення.
Як чистити щітку пилососа Philips
Виймання обертової щітки
Для легшого чищення обертову щітку можна вийняти з пилососа Philips повністю:
- Вимкніть пристрій.
- Переверніть насадку для підлоги низом догори.
- Вийміть обертову щітку з насадки для підлоги.
- Вийміть пух, волосся та інший бруд з обертової щітки та виїмки.
Примітка:
Щоб почистити обертову щітку водою, необхідно спочатку зняти її з насадки для підлоги.
Використання ножиць
Можна також скористатися ножицями для зрізання волосся тощо, що зібралося навколо обертової щітки, не виймаючи її:
- Вимкніть пристрій.
- Переверніть насадку для підлоги низом догори.
- Повертайте обертову щітку, поки виїмка не повернеться до вас.
- Ножицями обріжте волосся, нитки та інші предмети, які зібралися навколо обертової щітки.
- Видаліть пух, волосся та інший бруд з обертової щітки.