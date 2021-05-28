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    FC6408/01 PowerPro Aqua Бездротовий пилосос з акумуляторною батареєю
    Зверніть увагу, що Ваш виріб може відрізнятися за кольором від зображеного на малюнку, але інформація підтримки та сама
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    PowerPro Aqua Бездротовий пилосос з акумуляторною батареєю

    FC6408/01

    Як чистити щітку пилососа Philips

    Бруд може потрапити під обертову щітку пилососа Philips. Нижче можна дізнатися, як легко самостійно виконати чищення.

    Виймання обертової щітки

    Для легшого чищення обертову щітку можна вийняти з пилососа Philips повністю:

    1. Вимкніть пристрій.
    2. Переверніть насадку для підлоги низом догори.
    3. Вийміть обертову щітку з насадки для підлоги.
    4. Вийміть пух, волосся та інший бруд з обертової щітки та виїмки.

    Примітка:

    Щоб почистити обертову щітку водою, необхідно спочатку зняти її з насадки для підлоги.

    Використання ножиць

    Можна також скористатися ножицями для зрізання волосся тощо, що зібралося навколо обертової щітки, не виймаючи її:

    1. Вимкніть пристрій.
    2. Переверніть насадку для підлоги низом догори.
    3. Повертайте обертову щітку, поки виїмка не повернеться до вас.
    4. Ножицями обріжте волосся, нитки та інші предмети, які зібралися навколо обертової щітки.
    5. Видаліть пух, волосся та інший бруд з обертової щітки.
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    Шукайте за номером виробу.

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      Де можна знайти номер виробу?

      Кожен виріб має унікальний номер моделі. Номер моделі зазвичай починається з літер, за якими йдуть цифри, наприклад: GC6440, 37PFL7403D або SA1300.

       

      Існує кілька способів дізнатися номер моделі:
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      Вибачте, нам не вдалося знайти цей виріб. Перевірте, чи ви правильно ввели номер моделі. Номер моделі складається з літер і цифр (наприклад: HX9903, SP9820). Якщо пошук за номером моделі не дає результатів, радимо вам звернутися до нашого контактного центру.
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