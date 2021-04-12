З пилососа для вологого прибирання Philips може виходити менше води, ніж зазвичай, із кількох причин. Дізнайтеся про можливі причини та вирішення нижче.
Накладку з мікрофібри встановлено неправильно
Накладка з мікрофібри пилососа для вологого прибирання Philips покриває стрічку й блокує потік води із неї. Якщо накладку з мікрофібри неправильно розміщено на стрічці, з пристрою може виходити менше води, ніж зазвичай. У такому разі виконайте наведені нижче кроки.
Слідкуйте, щоб стрічки з "липучкою" на ганчірці для підлоги та резервуарі для води були ідеально вирівняні.
Також перевірте, чи сторону ганчірки для підлоги зі смужками повернуто назовні, подалі від дна резервуара для води.
Стрічку для змочування заблоковано надмірним осадом
Зніміть стрічку для змочування. Ретельно сполосніть її та витріть сухою ганчіркою.
Можна також замочити стрічку на ніч у розчині з 1 частини оцту й 3 частин води. Після замочування ретельно промийте і витріть її сухою ганчіркою.
Резервуар для води порожній або майже порожній
Наповніть резервуар для води
Ви використовуєте ганчірку для підлоги з мікрофібри, яка не постачається Philips
Використовуйте лише оригінальну накладку з мікрофібри Philips. Ці накладки з мікрофібри можна придбати в дилера Philips або в магазині Philips Online shop за номером артикулу: FC8063.
Кожен виріб має унікальний номер моделі. Номер моделі зазвичай починається з літер, за якими йдуть цифри, наприклад: GC6440, 37PFL7403D або SA1300.
Існує кілька способів дізнатися номер моделі:
подивитися на упакування
подивитися всередині виробу
подивитися на виріб
подивитися у посібник
Вибачте, нам не вдалося знайти цей виріб. Перевірте, чи ви правильно ввели номер моделі. Номер моделі складається з літер і цифр (наприклад: HX9903, SP9820). Якщо пошук за номером моделі не дає результатів, радимо вам звернутися до нашого контактного центру.
Результати пошуку для {words} ({number} вироби(ів))
Ми знайшли {number} вироби(ів), які доступні за межами Вашої країни, тому місцеві акції можуть не застосовуватися.