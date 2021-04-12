З миючого пилососа Philips виходить більше води

З пилососа для вологого прибирання Philips може виходити більше води, ніж зазвичай, із кількох причин. Нижче можна дізнатися про можливі причини та їх вирішення.

Резервуар для води знаходиться у неправильному положенні Тримайте резервуар для води пилососа для вологого прибирання Philips таким чином, щоб ганчірка з мікрофібри була спрямована прямо вгору або прямо вниз. Якщо розмістити резервуар для води по-іншому, то вода в резервуарі може швидко витікати через стрічку для змочування на дні резервуара для води.

Кришку резервуара для води не закрито належним чином Наповнивши резервуар для води, закрийте кришку.