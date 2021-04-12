З пилососа для вологого прибирання Philips може виходити більше води, ніж зазвичай, із кількох причин. Нижче можна дізнатися про можливі причини та їх вирішення.
Резервуар для води знаходиться у неправильному положенні
Тримайте резервуар для води пилососа для вологого прибирання Philips таким чином, щоб ганчірка з мікрофібри була спрямована прямо вгору або прямо вниз. Якщо розмістити резервуар для води по-іншому, то вода в резервуарі може швидко витікати через стрічку для змочування на дні резервуара для води.
Кришку резервуара для води не закрито належним чином
Наповнивши резервуар для води, закрийте кришку.
Неправильно встановлено стрічку на нижній частині резервуара для води
Перевірте стрічку та її правильне встановлення на нижній пластині резервуара для води миючого пилососа Philips.
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Кожен виріб має унікальний номер моделі. Номер моделі зазвичай починається з літер, за якими йдуть цифри, наприклад: GC6440, 37PFL7403D або SA1300.
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