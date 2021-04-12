Якщо ви бажаєте почистити стрічку для змочування пилососа для вологого прибирання Philips, зауважте, що її потрібно чистити лише якщо потік води заблоковано надмірним осадом. Нижче можна дізнатися, як виконати чищення.
Чищення стрічки для змочування
Зніміть із резервуара для води стрічку для змочування. Ретельно сполосніть її та витріть сухою ганчіркою.
Можна також замочити стрічку на ніч у розчині з 1 частини оцту й 3 частин води. Після замочування ретельно промийте і витріть її сухою ганчіркою.
Замовлення нової стрічки для змочування
Нову стрічку для змочування можна замовити за номером артикулу CP0178/01
Кожен виріб має унікальний номер моделі. Номер моделі зазвичай починається з літер, за якими йдуть цифри, наприклад: GC6440, 37PFL7403D або SA1300.
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