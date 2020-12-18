Радимо заздалегідь записати правильну модель і серійний номер вашого пилососа Philips.

Інформацію про номер моделі та серійний номер можна знайти на табличці. Залежно від моделі, табличка з даними може знаходитися на нижній частині пилососа Philips, під контейнером для пилу, на задній частині ручного пилососа або за резервуаром для води пристрою (приклади дивіться на зображеннях нижче).

– Найчастіше номер моделі знаходиться у верхньому лівому куті. Він починається з літер FC, після яких ідуть чотири цифри. Наприклад: FC7080/xx.

– Серійний номер знаходиться у нижньому правому куті й складається з чотирьох цифр: перші дві цифри позначать рік, інші дві – номер тижня. Наприклад: 1850, 1734. У деяких випадках перед серійним номером видруковано «S/N».