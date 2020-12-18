Де можна знайти модель і серійний номер пилососа Philips?
Якщо вас цікавить, як знайти модель і серійний номер пилососа Philips, ознайомтеся з інформацією про це нижче.
Модель і серійний номер вашого пилососа Philips
Радимо заздалегідь записати правильну модель і серійний номер вашого пилососа Philips.
Інформацію про номер моделі та серійний номер можна знайти на табличці. Залежно від моделі, табличка з даними може знаходитися на нижній частині пилососа Philips, під контейнером для пилу, на задній частині ручного пилососа або за резервуаром для води пристрою (приклади дивіться на зображеннях нижче).
– Найчастіше номер моделі знаходиться у верхньому лівому куті. Він починається з літер FC, після яких ідуть чотири цифри. Наприклад: FC7080/xx.
– Серійний номер знаходиться у нижньому правому куті й складається з чотирьох цифр: перші дві цифри позначать рік, інші дві – номер тижня. Наприклад: 1850, 1734. У деяких випадках перед серійним номером видруковано «S/N».
Кожен виріб має унікальний номер моделі. Номер моделі зазвичай починається з літер, за якими йдуть цифри, наприклад: GC6440, 37PFL7403D або SA1300.
Існує кілька способів дізнатися номер моделі:
подивитися на упакування
подивитися всередині виробу
подивитися на виріб
подивитися у посібник
Вибачте, нам не вдалося знайти цей виріб. Перевірте, чи ви правильно ввели номер моделі. Номер моделі складається з літер і цифр (наприклад: HX9903, SP9820). Якщо пошук за номером моделі не дає результатів, радимо вам звернутися до нашого контактного центру.
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