Якщо ви хочете дізнатися детальніше, що означають індикатори і символи на вашій бритві Philips, дивіться роз'яснення у статті нижче.
What do the symbols on my Philips Shaver mean?
Індикатори зарядки
Залежно від моделі бритви індикатори зарядки на її корпусі можуть різнитися.
На деяких моделях бритв індикатор має вигляд трьох вертикальних смужок.
В цих бритвах при розрядженому акумуляторі індикатор блимає оранжевим. Під час заряджання він може бути білим, зеленим чи блакитним залежно від моделі бритви.
На інших моделях індикатор зарядки має вигляд трьох горизонтальних смужок.
В цих бритвах кожна зі смужок підсвічується, показуючи рівень заряду акумулятора. Якщо нижня смужка блимає оранжевим, це означає, що акумулятор практично розряджений.
Після закінчення заряджання індикатор світиться ще протягом 15 чи 30 хвилин, після чого автоматично вимикається задля збереження енергії.
Відключення від мережі перед використанням
Деякі бритви Philips можна використовувати лише за умови їх відключення від електромережі. Якщо спробувати користуватися такими бритвами, підключившись до мережі, ввімкнеться символ відключення від мережі і заблимає білим, нагадуючи про необхідність від'єднання.
Знак оклику
Якщо на бритві Philips мерехтить знак оклику, це може означати наступне:
Блокування бритвенних голівок: Якщо знак оклику блимає разом із символом крану і бритвенної голівки, це означає, що мотор бритви не може працювати через те, що бритвенні голівки засмічені або пошкоджені. Це означає, що необхідно очистити чи замінити бритвенні голівки.
Перегрів: Бритва може перегрітися через надмірний заряд акумулятора. При цьому бритва автоматично вимикається. Залиште її охолонути на декілька хвилин, після чого знову ввімкніть.
Металевий предмет на зарядній панелі: Якщо на зарядній панелі Qi світиться знак оклику, це означає, що на ній знаходиться металевий предмет. В цьому випадку панель Qi автоматично відключається. Приберіть предмет та перезапустіть зарядну панель через 5 хвилин.
Нагадування про очищення
Задля відмінної роботи бритви Philips її необхідно регулярно очищувати.
Про необхідність очищення бритви нагадає символ крану на корпусі, що почне блимати після її вимикання.
Блокування в дорозі
Під час подорожей можна встановлювати блокування на бритву Philips, щоб унеможливити її випадкове вмикання.
Щоб активувати функцію блокування, натисніть кнопку вмикання/вимикання і утримуйте її протягом 3 секунд. Коли блокування буде активовано, на корпусі бритви заблимає символ замка.
Для відключення блокування знову натисніть кнопку вмикання/вимикання і утримуйте її протягом 3 секунд. Символ замка блимне, після чого буде світитись безперервно, що означатиме, що бритва знову готова до використання.
Корпус
Заміна бритвенних голівок
Важливо регулярно міняти бритвенні голівки бритви Philips. Залежно від моделі бритви дізнатися про необхідність заміни бритвенних голівок можна або завдяки звуковому сигналу, або блиманню символу бритвенної голівки.
У більшості моделей бритвенні голівки слід міняти що два роки. Детальна інформація щодо заміни бритвенних голівок міститься в Інструкції з експлуатації.
Примітка: Після заміни бритвенних голівок необхідно перезавантажити бритву. Для цього слід натиснути кнопку вмикання/вимикання і утримувати її протягом декількох секунд.
Символи ванни і крану
Якщо на задній частині корпусу бритви Philips є символ душу чи ванни, це означає, що бритва водонепроникна і нею можна безпечно користуватися в душі або у ванні.
Символ крану на задній частині корпусу бритви Philips означає, що дану модель можна мити і очищувати водою. Водночас це не означає, що нею можна користуватися в душі або у ванні.
Перекреслений символ крану означає, що бритву не можна мити і очищувати водою.
Позначка повідомлення
Символ повідомлення на бритві S7000 загоряється, коли в додатку Philips GroomTribe на вас чекає повідомлення.
Символ режиму чутливості гоління
Бритва Philips S7000 має на корпусі символи S та XS. Символ S означає чутливий режим гоління, а XS — надчутливий. Обрати той чи інший режим можна в додатку Philips GroomTribe.
Примітка: Зверніть увагу на те, що символи на бритвах Philips різняться залежно від моделей. Увесь перелік символів та індикаторів бритви міститься в Інструкції з експлуатації.