Залежно від моделі бритви індикатори зарядки на її корпусі можуть різнитися.

На деяких моделях бритв індикатор має вигляд трьох вертикальних смужок.

В цих бритвах при розрядженому акумуляторі індикатор блимає оранжевим. Під час заряджання він може бути білим, зеленим чи блакитним залежно від моделі бритви.

На інших моделях індикатор зарядки має вигляд трьох горизонтальних смужок.

В цих бритвах кожна зі смужок підсвічується, показуючи рівень заряду акумулятора. Якщо нижня смужка блимає оранжевим, це означає, що акумулятор практично розряджений.

Після закінчення заряджання індикатор світиться ще протягом 15 чи 30 хвилин, після чого автоматично вимикається задля збереження енергії.