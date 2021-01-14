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    HQ7340/17 Електробритва
    Зверніть увагу, що Ваш виріб може відрізнятися за кольором від зображеного на малюнку, але інформація підтримки та сама
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    Електробритва

    HQ7340/17

    Чи можливо замінити акумулятор в бритві Philips?

    Бритва Philips постачається зі спеціально вбудованим акумулятором. Не намагайтесь замінювати акумулятор самостійно.

    Якщо у вас виникли проблеми з заряджанням бритви, зверніться до нас для подальшої допомоги.

    Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: HQ7340/17 , HS8020/17 , HQ8290/21 , S5584/50 , S7786/55 , S7783/59 , S5589/38 , S5589/30 , S5583/30 , S5587/30 , S5587/10 , S5585/30 , S1231/41 , S3333/54 , S3233/52 , S3232/52 , S3134/51 , S1332/41 , S1232/41 , S6620/11 , S7970/26 , S7960/17 , S7940/16 , S7930/16 , S6630/11 , AT756/16 , SP9861/16 , SP9860/13 , SP9820/12 , S5630/12 , S5530/06 , S5420/06 , S5250/06 , S5080/03 , S5050/64 , S1520/04 , S1510/42 , S1510/04 , S1310/04 , S1110/04 , S1100/04 , S5130/06 , SW5700/07 , SW9700/67 , SW7700/67 , SW6700/14 , S5400/06 , S7720/26 , S7510/41 , S5600/41 , S7370/12 , PT731/16 , HQ6927/16 , HQ6996/16 , RQ1250/21 , RQ1185/21 , RQ1275/16 , RQ1195/21 , AT890/26 , AT750/16 , AT890/16 , PT720/16 , PT920/21 , PT920/18 , PT870/16 , PT860/16 , PT735/16 , PT730/16 , PT725/16 , RQ1150/16 , RQ1160/22 , RQ1250/16 , RQ1290/23 , RQ1280/22 , RQ1280/21 , RQ1280/17 , RQ1280/16 , RQ1260/22 , RQ1260/21 , RQ1260/17 , RQ1260/16 , RQ1250/22 , RQ1250/17 , HQ6990/16 , HQ6070/16 , HQ6095/22 , HQ8170/21 , HQ9190/21 , HQ9170/16 , HQ6707/16 , HQ7742/16 . Натисніть тут, щоб показати більше номерів товарів Натисніть тут, щоб показати менше номерів товарів

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      Де можна знайти номер виробу?

      Кожен виріб має унікальний номер моделі. Номер моделі зазвичай починається з літер, за якими йдуть цифри, наприклад: GC6440, 37PFL7403D або SA1300.

       

      Існує кілька способів дізнатися номер моделі:
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      Вибачте, нам не вдалося знайти цей виріб. Перевірте, чи ви правильно ввели номер моделі. Номер моделі складається з літер і цифр (наприклад: HX9903, SP9820). Якщо пошук за номером моделі не дає результатів, радимо вам звернутися до нашого контактного центру.
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