Бритва Philips постачається зі спеціально вбудованим акумулятором. Не намагайтесь замінювати акумулятор самостійно.
Якщо у вас виникли проблеми з заряджанням бритви, зверніться до нас для подальшої допомоги.
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Article Published Date : 2021-01-14
Бритва Philips постачається зі спеціально вбудованим акумулятором. Не намагайтесь замінювати акумулятор самостійно.
Якщо у вас виникли проблеми з заряджанням бритви, зверніться до нас для подальшої допомоги.
Кожен виріб має унікальний номер моделі. Номер моделі зазвичай починається з літер, за якими йдуть цифри, наприклад: GC6440, 37PFL7403D або SA1300.
Існує кілька способів дізнатися номер моделі:
Ми знайшли {number} вироби(ів), які доступні за межами Вашої країни, тому місцеві акції можуть не застосовуватися.Показати вироби Приховати вироби
Ми знайшли більше 1 виробу.
Виберіть свою модель на основі останніх 2 цифр у номері виробу, наприклад RQ1280/21.