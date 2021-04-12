Якщо ви регулярно й без проблем прибираєте тверду підлогу вологою ганчіркою, цей пристрій також підійде для вашої підлоги. Якщо ви не впевнені у водостійкості вашої підлоги, зверніться до її виробника, щоб дізнатися, чи підходить для неї вологе прибирання.