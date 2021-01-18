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    HX9914/55 DiamondClean 9000 Звукова електрична зубна щітка з додатком НОВИНКА
    Зверніть увагу, що Ваш виріб може відрізнятися за кольором від зображеного на малюнку, але інформація підтримки та сама
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    DiamondClean 9000 Звукова електрична зубна щітка з додатком

    HX9914/55

    У чому різниця між режимами зубної щітки Sonicare?

    Деякі моделі зубних щіток Philips Sonicare мають різні режими чищення. Нижче можна ознайомитися з переліком і описом цих режимів. Зверніть увагу,що режими можуть різнитися залежно від моделі зубної щітки.

    Детальна інформація про вашу модель зубної щітки представлена в інструкції з експлуатації.

    Режими чищення

    Clean (Чищення)
    Більш висока частота вібрацій порівняно зі стандартним режимом для ефективного чищення. Час чищення: 2 хвилини.

    Deep Clean (Глибоке чищення)
    Цей режим можна обирати для підвищення ефективності чищення. Це найпотужніший режим.  Час чищення: 3 хвилини.

    White (Відбілювання)
    Час чищення при цьому режимі складає 2,5 хвилини. Перші 2 хвилини — це звичайне чищення, після чого починається 30 секунд полірування. 

    Polish (Полірування)
    Чищення при цьому режимі займає 1 хвилину. Менша частота вібрацій порівняно зі стандартним режимом чищення. 

    Gum Care (Догляд за деснами) 
    Стандартний 2-хвилинний режим чищення з масажем тривалістю 1 хвилина після завершення, який очищує поверхню десен. Час чищення: 3 хвилини.

    Gum Health (Здоров'я десен) 
    Стандартний 2-хвилинний режим чищення з масажем більшою тривалістю після завершення, який очищує поверхню десен. Час чищення: 3 хвилини 20 секунд.

    Sensitive (Лагідний) 
    Менша частота вібрацій порівняно зі стандартним режимом. Час чищення: 2 хвилини.

    Tongue Care (Догляд за язиком) 
    20-секундний режим для очищення поверхні язика, застосовуйте з насадкою для догляду за язиком. Час чищення: 20 секунд.

    Зміна параметрів інтенсивності

    Ваша зубна щітка Sonicare дозволяє вибирати один з 3 рівнів інтенсивності: низький, середній і високий. Інтенсивність буде обрана автоматично при встановленні відповідної насадки. Якщо ви хочете змінити рівень інтенсивності, ви можете зробити це за допомогою кнопки вибору режиму / інтенсивності під час чищення зубів.
    Примітка Ця функція доступна на Philips Sonicare DiamondClean Smart, ExpertClean, Expert Results, Protective Clean серій 5100 і -6100.
    Для зубних щіток з панеллю рівня інтенсивності на ручці: для настройки рівня інтенсивності натисніть на верхню або нижню частину панелі. Додаткову інформацію див. в інструкції з експлуатації.

    Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: HX9914/55 , HX9914/54 , HX6850/34 , HX6877/34 , HX3411/01 , HX9911/09 , HX9914/57 , HX9911/29 , HX9911/27 , HX9911/94 , HX6352/42 , HX6859/68 , HX6481/50 , HX9901/03 , HX9901/63 , HX9901/13 , HX6801/04 , HX6877/68 , HX6870/34 , HX6859/34 , HX6850/57 , HX6803/04 , HX6830/44 , HX6836/24 , HX3212/03 , HX9954/57 , HX9924/47 , HX9924/27 , HX9924/17 , HX9924/07 , HX9903/13 , HX9903/03 , HX9392/39 , HX9372/04 , HX9362/67 , HX9352/04 , HX9334/41 , HX9332/04 , HX9172/14 , HX9142/32 , HX8923/34 , HX8911/01 , HX6888/90 , HX6888/89 , HX6877/35 , HX6877/29 , HX6876/29 , HX6871/47 , HX6870/47 , HX6859/29 , HX6857/35 , HX6856/17 , HX6851/29 , HX6850/47 , HX6848/92 , HX6830/35 , HX6807/04 , HX6212/87 , HX6212/88 , HX6212/89 , HX6212/90 , HX6311/07 , HX6322/04 , HX6511/50 , HX6711/02 , HX6721/35 , HX9394/40 , HX8911/02 , HX6731/02 . Натисніть тут, щоб показати більше номерів товарів Натисніть тут, щоб показати менше номерів товарів

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