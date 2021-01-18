Режими чищення

Clean (Чищення)

Більш висока частота вібрацій порівняно зі стандартним режимом для ефективного чищення. Час чищення: 2 хвилини.



Deep Clean (Глибоке чищення)

Цей режим можна обирати для підвищення ефективності чищення. Це найпотужніший режим. Час чищення: 3 хвилини.



White (Відбілювання)

Час чищення при цьому режимі складає 2,5 хвилини. Перші 2 хвилини — це звичайне чищення, після чого починається 30 секунд полірування.



Polish (Полірування)

Чищення при цьому режимі займає 1 хвилину. Менша частота вібрацій порівняно зі стандартним режимом чищення.



Gum Care (Догляд за деснами)

Стандартний 2-хвилинний режим чищення з масажем тривалістю 1 хвилина після завершення, який очищує поверхню десен. Час чищення: 3 хвилини.



Gum Health (Здоров'я десен)

Стандартний 2-хвилинний режим чищення з масажем більшою тривалістю після завершення, який очищує поверхню десен. Час чищення: 3 хвилини 20 секунд.



Sensitive (Лагідний)

Менша частота вібрацій порівняно зі стандартним режимом. Час чищення: 2 хвилини.



Tongue Care (Догляд за язиком)

20-секундний режим для очищення поверхні язика, застосовуйте з насадкою для догляду за язиком. Час чищення: 20 секунд.