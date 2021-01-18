У чому різниця між режимами зубної щітки Sonicare?
Детальна інформація про вашу модель зубної щітки представлена в інструкції з експлуатації.
Режими чищення
Більш висока частота вібрацій порівняно зі стандартним режимом для ефективного чищення. Час чищення: 2 хвилини.
Deep Clean (Глибоке чищення)
Цей режим можна обирати для підвищення ефективності чищення. Це найпотужніший режим. Час чищення: 3 хвилини.
White (Відбілювання)
Час чищення при цьому режимі складає 2,5 хвилини. Перші 2 хвилини — це звичайне чищення, після чого починається 30 секунд полірування.
Polish (Полірування)
Чищення при цьому режимі займає 1 хвилину. Менша частота вібрацій порівняно зі стандартним режимом чищення.
Gum Care (Догляд за деснами)
Стандартний 2-хвилинний режим чищення з масажем тривалістю 1 хвилина після завершення, який очищує поверхню десен. Час чищення: 3 хвилини.
Gum Health (Здоров'я десен)
Стандартний 2-хвилинний режим чищення з масажем більшою тривалістю після завершення, який очищує поверхню десен. Час чищення: 3 хвилини 20 секунд.
Sensitive (Лагідний)
Менша частота вібрацій порівняно зі стандартним режимом. Час чищення: 2 хвилини.
Tongue Care (Догляд за язиком)
20-секундний режим для очищення поверхні язика, застосовуйте з насадкою для догляду за язиком. Час чищення: 20 секунд.
Зміна параметрів інтенсивності
Примітка Ця функція доступна на Philips Sonicare DiamondClean Smart, ExpertClean, Expert Results, Protective Clean серій 5100 і -6100.
Для зубних щіток з панеллю рівня інтенсивності на ручці: для настройки рівня інтенсивності натисніть на верхню або нижню частину панелі. Додаткову інформацію див. в інструкції з експлуатації.