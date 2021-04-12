Якщо пилосос Philips перегрівається, прочитайте наведені нижче поради щодо усунення несправностей, щоб вирішити цю проблему.
Звичайне нагрівання двигуна
Під час роботи двигун пилососа Philips виробляє тепло. Тепло можна помітити під час дотику до пристрою або з відпрацьованого повітря. Не хвилюйтеся,. це нормальне явище.
Пилосос забився
Якщо пилосос забитий, він може виробляти більше тепла, ніж зазвичай. Це може зменшити ефективність прибирання пилососа.
Щоб вирішити цю проблему, виконайте наведені нижче дії:
Для пилососів без мішка для пилу:
1. Контейнер для пилу має бути порожнім. 2. Перевірте, чи фільтр захисту двигуна чистий. 3. Перевірте, чи фільтр відпрацьованого повітря чистий. 4. Перевірте, чи трубка, шланг або насадка не заблоковані.
Для пилососів із мішком для пилу:
1. Перевірте, чи фільтр захисту двигуна чистий. 2. Перевірте, чи фільтр відпрацьованого повітря чистий. 3. Перевірте, чи мішок для пилу не повний. 4. Якщо фільтри чисті, мішок для пилу не заповнений, проте ефективність прибирання залишається поганою й пристрій продовжує сильно нагрітися, замініть мішок для пилу
Якщо пилосос Philips під час використання продовжує сильно нагріватися, а подані вище рішення не допомагають, зверніться до нас за подальшою допомогою.
Кожен виріб має унікальний номер моделі. Номер моделі зазвичай починається з літер, за якими йдуть цифри, наприклад: GC6440, 37PFL7403D або SA1300.
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