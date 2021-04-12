Пилосос забився

Якщо пилосос забитий, він може виробляти більше тепла, ніж зазвичай. Це може зменшити ефективність прибирання пилососа.



Щоб вирішити цю проблему, виконайте наведені нижче дії:



Для пилососів без мішка для пилу:



1. Контейнер для пилу має бути порожнім.

2. Перевірте, чи фільтр захисту двигуна чистий.

3. Перевірте, чи фільтр відпрацьованого повітря чистий.

4. Перевірте, чи трубка, шланг або насадка не заблоковані.





Для пилососів із мішком для пилу:



1. Перевірте, чи фільтр захисту двигуна чистий.

2. Перевірте, чи фільтр відпрацьованого повітря чистий.

3. Перевірте, чи мішок для пилу не повний.

4. Якщо фільтри чисті, мішок для пилу не заповнений, проте ефективність прибирання залишається поганою й пристрій продовжує сильно нагрітися, замініть мішок для пилу



Якщо пилосос Philips під час використання продовжує сильно нагріватися, а подані вище рішення не допомагають, зверніться до нас за подальшою допомогою.