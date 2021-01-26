Якщо пилосос Philips обладнано контейнером для пилу, його можна почистити, виконавші ці покрокові вказівки.
Як почистити контейнер безмішкового пилососа Philips
Інструкції щодо чищення контейнера для пилу пилососа Philips
Щоб почистити контейнер для пилу пилососа Philips, виконайте подані нижче дії.
- Спорожніть контейнер пилососа Philips у смітник.
- Вийміть фільтр із контейнера (якщо він є).
- Почистьте внутрішню частину контейнера для пилу вологою ганчіркою (не кладіть його в посудомийну машину і не занурюйте у воду).
- Коли контейнер повністю висохне, вставте фільтр на місце.
- Поставте контейнер назад у пилосос Philips.