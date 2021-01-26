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    FC9334/09 PowerPro Compact Пилосос без мішка для пилу
    Зверніть увагу, що Ваш виріб може відрізнятися за кольором від зображеного на малюнку, але інформація підтримки та сама
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    PowerPro Compact Пилосос без мішка для пилу

    FC9334/09

    Як почистити контейнер безмішкового пилососа Philips

    Якщо пилосос Philips обладнано контейнером для пилу, його можна почистити, виконавші ці покрокові вказівки.

    Інструкції щодо чищення контейнера для пилу пилососа Philips

    Щоб почистити контейнер для пилу пилососа Philips, виконайте подані нижче дії.

    1. Спорожніть контейнер пилососа Philips у смітник.
    2. Вийміть фільтр із контейнера (якщо він є).
    3. Почистьте внутрішню частину контейнера для пилу вологою ганчіркою (не кладіть його в посудомийну машину і не занурюйте у воду).
    4. Коли контейнер повністю висохне, вставте фільтр на місце.
    5. Поставте контейнер назад у пилосос Philips.

    Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: FC9334/09 , XB2125/09 , XB2122/09 , FC9745/09 , FC9729/09 , FC9552/09 , XB9154/09 , FC9332/09 , XC8149/01 , XC8147/01 , FC6725/01 , FC6727/01 , FC6726/01 , FC6722/01 , FC9331/09 , FC9330/09 , FC9553/09 , FC9573/01 , FC9570/01 , FC9556/09 , FC9555/09 , FC6724/01 , FC6904/01 , FC9352/01 , FC6903/01 , FC6823/01 , FC6812/01 , FC6408/01 , FC9734/01 , FC9732/01 , FC9728/01 , FC8832/01 , FC8822/01 , FC6409/01 , FC9350/01 , FC9353/01 , FC9351/01 , FC8792/01 , FC8794/01 , FC6172/01 , FC8774/01 , FC8670/01 , FC8672/01 , FC8671/01 , FC6404/01 , FC6405/01 , FC6402/01 , FC8820/01 , FC9713/01 , FC9912/01 , FC9714/01 , FC8761/01 , FC6162/02 , FC6168/01 , FC8471/01 , FC8631/01 , FC8474/01 , FC8472/01 , FC8632/01 , FC8634/01 , FC6149/01 , FC6140/01 , FC6142/01 , FC8767/02 , FC8764/01 , FC8144/01 , FC8146/01 , FC6126/01 , FC9256/01 , FC9264/01 , FC6093/01 , FC6095/01 , FC9239/01 , FC9232/01 , FC8732/01 , FC8734/01 , FC8738/01 , FC8714/01 , FC9229/01 , FC8722/01 , FC8716/01 , FC8256/01 , FC8258/01 , FC8262/01 , FC9204/01 , FC9226/01 , FC9228/01 , FC9222/01 . Натисніть тут, щоб показати більше номерів товарів Натисніть тут, щоб показати менше номерів товарів

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      Існує кілька способів дізнатися номер моделі:
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