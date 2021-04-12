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    FC8240/09 2000 Series Пилосос із мішком для пилу
    Зверніть увагу, що Ваш виріб може відрізнятися за кольором від зображеного на малюнку, але інформація підтримки та сама
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    2000 Series Пилосос із мішком для пилу

    FC8240/09

    Пилосос Philips не вмикається

    Якщо пилосос Philips не вмикається, можливе просте рішення. Нижче можна дізнайтеся, як самостійно вирішити цю проблему.

    Пилосос Philips не під’єднано до мережі

    Якщо пристрій не під’єднано до мережі, під’єднайте його.

    Неправильно натиснуто кнопку "увімк./вимк."

    Важливо добре натиснути кнопку “увімк./вимк.“.

    Якщо неправильно натиснути кнопку “увімк./вимк.” пилососа Philips, він не увімкнеться.

    Розрядилися батареї пульта дистанційного керування

    Перевірте, чи пилосос Philips вмикається без дистанційного керування, натиснувши кнопку “увімк./вимк.” на самому пристрої. Якщо так, то батареї пульта дистанційного керування розрядилися. Така ситуація стосується лише пилососів з інфрачервоним дистанційним керуванням.

    У цьому випадку заміна батарей вирішить проблему.

    Примітка:

    Якщо жоден із попередніх варіантів вас не стосується, можливо, виникла технічна помилка пилососа Philips.
    У цьому випадку рекомендуємо зв’язатися з нами для отримання подальшої підтримки.

    Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: FC8240/09 , XB2125/09 , XB2122/09 , FC9745/09 , FC9729/09 , FC9552/09 , FC9334/09 , XD3110/09 , XD3112/09 , XB9154/09 , FC9332/09 , FC9330/09 , FC9331/09 , FC8741/09 , FC9573/01 , FC9570/01 , FC9556/09 , FC9555/09 , FC9553/09 , FC9352/01 , FC8781/09 , FC8786/09 , FC8785/09 , FC8784/09 , FC8783/09 , FC8293/01 , FC9734/01 , FC9732/01 , FC9728/01 , FC8296/01 , FC8295/01 , FC9350/01 , FC9353/01 , FC9351/01 , FC8385/01 , FC8924/01 , FC8383/01 , FC8585/01 , FC8589/01 , FC8588/01 , FC8385/02 , FC8670/01 , FC8672/01 , FC8671/01 , FC8391/01 , FC9174/01 , FC9176/01 , FC8389/01 , FC8451/01 , FC8455/01 , FC8452/01 , FC9713/01 , FC9912/01 , FC9714/01 , FC8761/01 , FC8656/01 , FC8661/01 , FC8291/02 , FC8652/01 , FC8658/01 , FC8655/01 , FC8471/01 , FC8631/01 , FC8474/01 , FC8472/01 , FC8632/01 , FC8634/01 , FC9184/01 , FC8767/02 , FC8764/01 , FC8132/01 , FC9083/01 , FC8144/01 , FC8146/01 , FC9081/01 , FC9084/01 , FC9256/01 , FC9264/01 , FC8442/01 , FC9073/01 , FC9172/01 , FC8440/01 , FC8610/01 , FC8615/01 , FC8614/01 , FC8613/01 , FC8612/01 , FC8611/01 , FC9071/01 , FC9170/01 , FC9078/01 , FC9074/01 , FC9239/01 , FC9232/01 , FC9062/01 , FC8204/02 , FC8732/01 , FC8734/01 , FC8738/01 , FC9067/02 , FC9064/02 , FC8207/01 , FC9229/01 , FC9166/01 , FC9164/01 , FC9160/01 , FC9067/01 , FC9064/01 , FC9060/01 , FC8722/01 , FC8716/01 , FC8714/01 , FC8608/03 , FC8604/01 , FC8602/01 , FC8601/04 , FC8601/01 , FC8600/01 , FC8396/02 , FC8390/01 , FC8348/01 , FC8344/01 , FC8204/01 , FC8208/01 , FC8212/01 , FC8256/01 , FC8258/01 , FC8262/01 , FC9150/01 , FC8606/01 , FC9204/01 , FC9162/01 , FC9228/01 , FC9226/01 , FC9222/01 , FC8608/01 , FC8438/02 , FC8394/01 . Натисніть тут, щоб показати більше номерів товарів Натисніть тут, щоб показати менше номерів товарів

    Шукайте за номером виробу.

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      Де можна знайти номер виробу?

      Кожен виріб має унікальний номер моделі. Номер моделі зазвичай починається з літер, за якими йдуть цифри, наприклад: GC6440, 37PFL7403D або SA1300.

       

      Існує кілька способів дізнатися номер моделі:
      подивитися на упакування
      подивитися всередині виробу
      подивитися на виріб
      подивитися у посібник
      Вибачте, нам не вдалося знайти цей виріб. Перевірте, чи ви правильно ввели номер моделі. Номер моделі складається з літер і цифр (наприклад: HX9903, SP9820). Якщо пошук за номером моделі не дає результатів, радимо вам звернутися до нашого контактного центру.
      Результати пошуку для {words} ({number} вироби(ів))

      Ми знайшли {number} вироби(ів), які доступні за межами Вашої країни, тому місцеві акції можуть не застосовуватися.

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      Виберіть свою модель на основі останніх 2 цифр у номері виробу, наприклад RQ1280/21.

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