Перевірте, чи пилосос Philips вмикається без дистанційного керування, натиснувши кнопку “увімк./вимк.” на самому пристрої. Якщо так, то батареї пульта дистанційного керування розрядилися. Така ситуація стосується лише пилососів з інфрачервоним дистанційним керуванням.

У цьому випадку заміна батарей вирішить проблему.

Примітка:

Якщо жоден із попередніх варіантів вас не стосується, можливо, виникла технічна помилка пилососа Philips.

У цьому випадку рекомендуємо зв’язатися з нами для отримання подальшої підтримки.