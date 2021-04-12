Якщо пилосос Philips не вмикається, можливе просте рішення. Нижче можна дізнайтеся, як самостійно вирішити цю проблему.
Пилосос Philips не вмикається
Пилосос Philips не під’єднано до мережі
Якщо пристрій не під’єднано до мережі, під’єднайте його.
Неправильно натиснуто кнопку "увімк./вимк."
Важливо добре натиснути кнопку “увімк./вимк.“.
Якщо неправильно натиснути кнопку “увімк./вимк.” пилососа Philips, він не увімкнеться.
Розрядилися батареї пульта дистанційного керування
Перевірте, чи пилосос Philips вмикається без дистанційного керування, натиснувши кнопку “увімк./вимк.” на самому пристрої. Якщо так, то батареї пульта дистанційного керування розрядилися. Така ситуація стосується лише пилососів з інфрачервоним дистанційним керуванням.
У цьому випадку заміна батарей вирішить проблему.
Примітка:
Якщо жоден із попередніх варіантів вас не стосується, можливо, виникла технічна помилка пилососа Philips.
У цьому випадку рекомендуємо зв’язатися з нами для отримання подальшої підтримки.