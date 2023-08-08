Як змінити налаштування швидкості епілятора Philips Satinelle?
Оновлено 08 August 2023
Доступні два налаштування швидкості. Можна вибрати низьку або високу швидкість, натиснувши кнопку увімк./вимк. або посунувши регулятор швидкості вгору.
Якщо натиснути кнопку увімк./вимк. один раз, епілятор Philips Satinelle вмикається з налаштуванням високої швидкості (налаштування II). Якщо знову натиснути кнопку увімк./вимк., налаштування швидкості змінюється на низьке (налаштування I). Якщо натиснути кнопку увімк./вимк. утретє, епілятор вимикається.
Примітка. Епілятор Satinelle Essential оснащено 2 налаштуваннями швидкості. Під час використання бритвеної головки доступне лише 1 налаштування швидкості. Це налаштування ідеально підходить для гоління.
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