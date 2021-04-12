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    XC8147/01 8000 Series Aqua Бездротовий пилосос
    Зверніть увагу, що Ваш виріб може відрізнятися за кольором від зображеного на малюнку, але інформація підтримки та сама
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    8000 Series Aqua Бездротовий пилосос

    XC8147/01

    Пилосос Philips SpeedPro швидко розряджається

    Якщо пилосос Philips SpeedPro або SpeedPro Max розряджається надто швидко, прочитайте поради щодо усунення несправностей внизу, щоб вирішити цю проблему самостійно.

    Пилосос прибирає з найвищим налаштуванням потужності

    Пилосос має різні налаштування потужності залежно від моделі. Нижче подано рекомендовані налаштування для щоденного використання для кожної моделі:

    Для SpeedPro: Пилосос Philips SpeedPro має два налаштування потужності всмоктування: 1 та 2. Для звичайного щоденного використання рекомендується використовувати налаштування 1. Найвище налаштування – 2, яке передбачає вищу потужність всмоктування. Налаштування 2 призначено для очищення дуже брудних місць. Ресурс батареї вичерпується дуже швидко за налаштування 2, тому за умов звичайної кількості пилу найкраще використовувати пилосос із налаштуванням 1.

    Для SpeedPro Max: Найвищим налаштуванням пилососа Philips SpeedPro Max є налаштування Турбо, яке передбачає дуже високу потужність всмоктування. Таким чином, пристрій дуже швидко розряджається за налаштування Турбо. Це налаштування призначено лише для чищення дуже брудних ділянок, а не для регулярного щоденного використання. За умов звичайної кількості пилу пилосос Philips SpeedPro Max потрібно використовувати з налаштуванням 1 або 2.

    Закінчився строк служби акумуляторної батареї

    Заміняйте акумуляторну батарею пилососа в сервісному центрі Philips.

    Подані вище рішення не усунули проблему? Зверніться до нас для отримання подальшої підтримки.

    Шукайте за номером виробу.

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      Де можна знайти номер виробу?

      Кожен виріб має унікальний номер моделі. Номер моделі зазвичай починається з літер, за якими йдуть цифри, наприклад: GC6440, 37PFL7403D або SA1300.

       

      Існує кілька способів дізнатися номер моделі:
      подивитися на упакування
      подивитися всередині виробу
      подивитися на виріб
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      Вибачте, нам не вдалося знайти цей виріб. Перевірте, чи ви правильно ввели номер моделі. Номер моделі складається з літер і цифр (наприклад: HX9903, SP9820). Якщо пошук за номером моделі не дає результатів, радимо вам звернутися до нашого контактного центру.
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      Виберіть свою модель на основі останніх 2 цифр у номері виробу, наприклад RQ1280/21.

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