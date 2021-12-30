Для зарядження повністю розрядженого бездротового пилососа Philips потрібно близько 5 годин.



Не потрібно зупиняти процес після повного заряджання батареї бездротового пилососа Philips. Ви можете заряджати його, скільки завгодно, і це не матиме жодних негативних наслідків. Батарею пристрою можна заряджати безперервно, і це не вплине на її якість, надійність або загальний строк служби.



Якщо ви не плануєте користуватися пристроєм протягом тривалого часу (більше 1 місяця), перед тим як відкласти його на зберігання, зарядіть пристрій до 50% (наполовину) й від’єднайте його від мережі. Не рекомендується зберігати пристрій із розрядженою батареєю, оскільки це може призвести до незворотного її пошкодження.