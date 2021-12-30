Для зарядження повністю розрядженого бездротового пилососа Philips потрібно близько 5 годин.
Не потрібно зупиняти процес після повного заряджання батареї бездротового пилососа Philips. Ви можете заряджати його, скільки завгодно, і це не матиме жодних негативних наслідків. Батарею пристрою можна заряджати безперервно, і це не вплине на її якість, надійність або загальний строк служби.
Якщо ви не плануєте користуватися пристроєм протягом тривалого часу (більше 1 місяця), перед тим як відкласти його на зберігання, зарядіть пристрій до 50% (наполовину) й від’єднайте його від мережі. Не рекомендується зберігати пристрій із розрядженою батареєю, оскільки це може призвести до незворотного її пошкодження.
Як довго потрібно заряджати бездротовий пилосос Philips?
Для зарядження повністю розрядженого бездротового пилососа Philips потрібно близько 5 годин.