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    Як довго потрібно заряджати бездротовий пилосос Philips?

    Для зарядження повністю розрядженого бездротового пилососа Philips потрібно близько 5 годин.

    Не потрібно зупиняти процес після повного заряджання батареї бездротового пилососа Philips. Ви можете заряджати його, скільки завгодно, і це не матиме жодних негативних наслідків. Батарею пристрою можна заряджати безперервно, і це не вплине на її якість, надійність або загальний строк служби.

    Якщо ви не плануєте користуватися пристроєм протягом тривалого часу (більше 1 місяця), перед тим як відкласти його на зберігання, зарядіть пристрій до 50% (наполовину) й від’єднайте його від мережі. Не рекомендується зберігати пристрій із розрядженою батареєю, оскільки це може призвести до незворотного її пошкодження.

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