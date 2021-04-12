Для повного заряджання розрядженого пилососа Philips SpeedPro або SpeedPro Max потрібно 5 годин.

Примітка: Коли батарея зарядиться, не потрібно припиняти заряджання пилососа Philips SpeedPro або SpeedPro Max. Ви можете заряджати його, скільки завгодно, і це не матиме жодних негативних наслідків. Тип батареї пристрою можна заряджати безперервно, і це не вплине на його якість, надійність або загальний строк служби.

Примітка: Якщо ви не плануєте користуватися пристроєм протягом тривалого часу (> 1 місяця), перед тим як відкласти його на зберігання, зарядіть пристрій до 50% (наполовину) й від’єднайте його від мережі. Не рекомендується зберігати пристрій із розрядженою батареєю, оскільки це може призвести до незворотного її пошкодження.