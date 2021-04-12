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    XC8147/01 8000 Series Aqua Бездротовий пилосос
    Зверніть увагу, що Ваш виріб може відрізнятися за кольором від зображеного на малюнку, але інформація підтримки та сама
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    8000 Series Aqua Бездротовий пилосос

    XC8147/01

    Неможливо відкрити контейнер Philips SpeedPro (Max)

    Якщо ви не можете відкрити контейнер пилососа Philips SpeedPro (Max), можливе просте рішення. Дізнайтеся тут, як самостійно вирішити проблему.

    Ви не дотримувалися правильної процедури відкривання контейнера

    Намагаючись відкрити контейнер пилососа SpeedPro (Max), виконайте подані нижче дії.
    1. Натисніть кнопку розблокування вгорі на пилососі SpeedPro (Max), щоб розблокувати контейнер для пилу. Вийміть контейнер для пилу.
    2. Відкрийте кришку контейнера для пилу.
    3. Висипте його вміст у смітник.
    4. Закрийте кришку контейнера для пилу. У разі правильного закривання чути клацання (див. мал. 4).
    5. Поставте контейнер для пилу на місце. У разі правильного встановлення чути клацання.
    Відкривання кришки контейнера в пилососі Philips SpeedPro Max

    Шукайте за номером виробу.

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      Де можна знайти номер виробу?

      Кожен виріб має унікальний номер моделі. Номер моделі зазвичай починається з літер, за якими йдуть цифри, наприклад: GC6440, 37PFL7403D або SA1300.

       

      Існує кілька способів дізнатися номер моделі:
      подивитися на упакування
      подивитися всередині виробу
      подивитися на виріб
      подивитися у посібник
      Вибачте, нам не вдалося знайти цей виріб. Перевірте, чи ви правильно ввели номер моделі. Номер моделі складається з літер і цифр (наприклад: HX9903, SP9820). Якщо пошук за номером моделі не дає результатів, радимо вам звернутися до нашого контактного центру.
      Результати пошуку для {words} ({number} вироби(ів))

      Ми знайшли {number} вироби(ів), які доступні за межами Вашої країни, тому місцеві акції можуть не застосовуватися.

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      Виберіть свою модель на основі останніх 2 цифр у номері виробу, наприклад RQ1280/21.

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