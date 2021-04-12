Бездротовий пилосос Philips SpeedPro Max дає помилку

Нижче можна дізнатися, що означають коди помилок бездротового пилососа Philips SpeedPro Max.

Код помилки E4 (або h3) Код помилки E4 (він може виглядати, як h3, якщо дивитися на дисплей низом догори) означає, що обертову щітку бездротового пилососа Philips SpeedPro Max заблоковано.



Щоб вирішити цю проблему, вимкніть бездротовий пилосос, перевірте обертову щітку й усуньте будь-які перешкоди, такі як волосся, пух, бруд або пил.



Код помилки E6 (або 93) Код помилки E6 (він може виглядати, як 93, якщо дивитись на нього низом догори) означає, що адаптер бездротового пилососа Philips SpeedPro Max не передає струм.



Щоб вирішити цю проблему, уважно перевірте, чи адаптер бездротового пилососа правильно вставлено в розетку, а зарядний диск (магніт) під’єднано належним чином. Якщо пристрій не працює, зв’яжіться з нами.



Код помилки E7 (або L3) Код помилки E7 (або L3, якщо низом догори) вказує на те, що використовується неправильний адаптер. Використовуйте лише адаптер, який постачається у комплекті з пилососом. Якщо відповідний адаптер не працює, зв’яжіться з нами.

